Мэтт Уайт о возможностях дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 для Тадея Погачара и Приможа Роглича

Главный спортивный директор команды Jayco AlUla о маршруте Джиро д’Италия-2024

Маршрут Джиро д’Италия-2024 уже объявлен, а 25 октября будет представлен маршрут Тур де Франс-2024. В последний раз победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс в один сезон одержал Марко Пантани в 1998 году. В тот год итальянский Гранд-тур завершился 7 июня, а Тур де Франс начался 11 июля. Крис Фрум попытался повторить достижение Пантани в 2018 году, выиграл Джиро, но на французском Гранд-туре занял 3-е место.

В 2024 году Джиро завершится 28 мая, а Тур де Франс стартует 1 июля. Журналисты GCN поинтересовались у главного спортивного директора команды Jayco-AlUla Мэтта Уайта (Matt White) о возможностях Тадея Погачара или Приможа Роглича сделать дубль, а также попросили оценить маршрут Джиро д’Италия-2024.

Мэтт Уайт: «Сомневаюсь, что организаторы Джиро сделали маршрут мягче для одного человека, если только не было конкретных договорённостей. Я всё ещё считаю, что сделать дубль Джиро + Тур возможно, но ехать на Джиро всегда рискованно, когда не знаешь, какой будет погода, как много сил придётся потратить ради победы. Ты просто не будешь знать, в какой форме окажешься после Джиро, когда тебе предстоит всё делать заново на Тур де Франс.

Мы ещё не видели маршрут Тур де Франс-2024, но говорят, что простым он не будет, на четвёртый день предполагается горный финиш. Поэтому сразу после старта надо быть в хорошей форме. Это риск, если в планах Джиро. Единственный, кто приблизился к дублю Пантани, был Крис Фрум в 2018 году, когда он выиграл Джиро за два дня до финала и потом поднялся на подиум Тур де Франс.

Команда UAE к тому же старается управлять несколькими звёздами. У них есть Адам Йейтс, Жуан Алмейда, Хуан Аюсо, у всех них хорошие программы гонок. Так что их внимание направлено не на одного гонщика. У них много звёзд.

Если Погачар поедет как лидер на Тур и на Джиро, то что остаётся другим? Рабочий дубль - Джиро и Вуэльта , это более безопасный вариант. Есть ещё один вариант дубля - Тур и Вуэльта. Очень удивлюсь, если они позволят Погачару поехать на Джиро д’Италия-2024.

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Также не думаю, что Роглич поедет Джиро. Да, он защищающийся чемпион, но у него остаётся мало попыток для Тура. Он достаточно силён, чтобы попробовать дубль, но в его списке достижений не достаёт только Тур де Франс. Поэтому зачем рисковать и ехать Джиро, рисковать выйти на старт Тур де Франс не в оптимальной форме.

В прошлом я, безусловно, видел и более трудные последние недели Джиро. И ещё отметил для себя отсутствие этапов свыше 200 км.

Потенциально есть много этапов под спринтеров, что выгодно, если в команде есть спринтеры, как у нас. Но в целом в маршруте есть этапы для всех. И всё-таки Джиро - самый трудный Гранд-тур. Знаю, что мы ещё не видели маршрут Тура, но на Джиро в течение 24 часов погода может меняться с летней на зимнюю. Для меня физически это самый тяжёлый Гранд-тур».