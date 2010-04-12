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Мэтт Уайт о возможностях дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 для Тадея Погачара и Приможа Роглича

Главный спортивный директор команды Jayco AlUla о маршруте Джиро д’Италия-2024

 

 

Маршрут Джиро д’Италия-2024 уже объявлен, а 25 октября будет представлен маршрут Тур де Франс-2024. В последний раз победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс в один сезон одержал Марко Пантани в 1998 году. В тот год итальянский Гранд-тур завершился 7 июня, а Тур де Франс начался 11 июля. Крис Фрум попытался повторить достижение Пантани в 2018 году, выиграл Джиро, но на французском Гранд-туре занял 3-е место.

 

В 2024 году Джиро завершится 28 мая, а Тур де Франс стартует 1 июля. Журналисты GCN поинтересовались у главного спортивного директора команды Jayco-AlUla Мэтта Уайта (Matt White) о возможностях Тадея Погачара или Приможа Роглича сделать дубль, а также попросили оценить маршрут Джиро д’Италия-2024.

Мэтт Уайт о возможностях дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 для Тадея Погачара и Приможа Роглича

 

Мэтт Уайт: «Сомневаюсь, что организаторы Джиро сделали маршрут мягче для одного человека, если только не было конкретных договорённостей. Я всё ещё считаю, что сделать дубль Джиро + Тур возможно, но ехать на Джиро всегда рискованно, когда не знаешь, какой будет погода, как много сил придётся потратить ради победы. Ты просто не будешь знать, в какой форме окажешься после Джиро, когда тебе предстоит всё делать заново на Тур де Франс.

 

Мы ещё не видели маршрут Тур де Франс-2024, но говорят, что простым он не будет, на четвёртый день предполагается горный финиш. Поэтому сразу после старта надо быть в хорошей форме. Это риск, если в планах Джиро. Единственный, кто приблизился к дублю Пантани, был Крис Фрум в 2018 году, когда он выиграл Джиро за два дня до финала и потом поднялся на подиум Тур де Франс.

 

Команда UAE к тому же старается управлять несколькими звёздами. У них есть Адам Йейтс, Жуан Алмейда, Хуан Аюсо, у всех них хорошие программы гонок. Так что их внимание направлено не на одного гонщика. У них много звёзд.

 

Если Погачар поедет как лидер на Тур и на Джиро, то что остаётся другим? Рабочий дубль -  Джиро и Вуэльта , это более безопасный вариант. Есть ещё один вариант дубля - Тур и Вуэльта. Очень удивлюсь, если они позволят Погачару поехать на Джиро д’Италия-2024.

 

Мэтт Уайт о возможностях дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 для Тадея Погачара и Приможа Роглича

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

Также не думаю, что Роглич поедет Джиро. Да, он защищающийся чемпион, но у него остаётся мало попыток для Тура. Он достаточно силён, чтобы попробовать дубль, но в его списке достижений не достаёт только Тур де Франс. Поэтому зачем рисковать и ехать Джиро, рисковать выйти на старт Тур де Франс не в оптимальной форме.

 

В прошлом я, безусловно, видел и более трудные последние недели Джиро. И ещё отметил для себя отсутствие этапов свыше 200 км.

 

Потенциально есть много этапов под спринтеров, что выгодно, если в команде есть спринтеры, как у нас. Но в целом в маршруте есть этапы для всех. И всё-таки Джиро - самый трудный Гранд-тур. Знаю, что мы ещё не видели маршрут Тура, но на Джиро в течение 24 часов погода может меняться с летней на зимнюю. Для меня физически это самый тяжёлый Гранд-тур».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Джиро д'Италия-2024 Тур де Франс-2024

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 17:20 | Регистрация: 5.09.2020

    Может быть, и могут - но точно не поедут. Вуэльту - другое дело!

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 12.04.2010

    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))

  3. Гонщик

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .

  4. Имя: Sasha

    sashaney

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .
    Вы правда считаете, что если бы Кочегар забил на всё остальное ( как делают другие), то он не может выиграть Тур?

    1. Имя: кнд

      кнд

      Сегодня, 21:26 | Регистрация: 14.07.2013

      Тут есть риск-забив на все остальное Тур можно и не выиграть, а на все остальное уже забито.

  5. Имя: Корней

    Kornej

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 15.04.2019

    Поговаривают, что Поги читает велолайв.ком, особливо комменты ))

  6. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 20.05.2010

    чот рано о Туре начали... еще презентации нет... может вобще под Ремко сделают....

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Презентация маршрута Тур де Франс-2024

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Комментарии

  • motte
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (1)
    motte-Фото

    В жизни главное это баланс - арабы, оказались, суперб!!!

    Цифры-вещь неоспоримая!!!

    А, по русски сказать, цыплят по осени считают -:)

    Long Live UAB!

  • error
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    error-Фото

    чот рано о Туре начали... еще презентации нет... может вобще под Ремко сделают....

  • Kornej
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Kornej-Фото

    Поговаривают, что Поги читает велолайв.ком, особливо комменты ))

  • кнд
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    кнд-Фото
    Тут есть риск-забив на все остальное Тур можно и не выиграть, а на все остальное уже забито.
  • sashaney
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    sashaney-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .
    Вы правда считаете, что если бы Кочегар забил на всё остальное ( как делают другие), то он не может выиграть Тур?
  • sashaney
    Давиде Формоло и Реми Каванья ... (3)
    sashaney-Фото
    Цитата: Olstep
    Че Каванье делаь в Мовистаре? На кого работать? Там одни единоличники..
    У Патрика нет денег. Пойдёшь туда, где платят.
  • sashaney
    28-летний Барт Леммен — новый ... (10)
    sashaney-Фото
    Цитата: qwinter
    Не базисные, а традиционные, и ничем не подкрепленные и весьма вредные. Так то наука уже разжевала, что для циклических нагрузок к пику организм приходит к 30 годам и это плато длится до 40. А традиционный подход гробит не только детство, но и здоровье, и не позволяет показывать максимум возможного.
    Спасибо за справку. Только не пойму как сюда вписать трёх последних победителей ТДФ и много другого.
  • Гонщик
    Примож Роглич о победах, пораж ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: diplomat
    Кадел взял тур, когда ему было 34 года... Вообщем, кулачки за Роглича.

    Некорректный пример. Когда Эванс взяд Тур - не было доминатора, и ему просто повезло, а могло повезти другому. Сейчас доминатор есть, аж целых два. Так что Роглич на Тур без шансов. Хотя интересно посмотреть на его потуги)
    Один доминатор уже сдулся , второй тоже не железный , от падений опять же никто не застрахован .

  • Гонщик
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))
    Тоже посмеялся, Пога уже битый не раз и остаётся разве что дублить Ломбардию , которая у чистых классиков в игноре .

  • Геродот
    Мэтт Уайт о возможностях дубля ... (7)
    Геродот-Фото

    Поги один то Тур не может взять...какой там еще дубль?))

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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