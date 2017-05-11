Команда Lotto Dstny обвинила Visma Lease a Bike в попытке подписать Андреаса Крона

Директор команды Lotto Dstny о соблюдении условий контракта и Андреасе Кроне

Контракт Андреас Крон (Andreas Kron) с проконтинентальной командой Lotto Dsnty действует до конца 2024 года, но команда Visma|Lease a Bike попыталась подписать 25-летнего датского велогонщика уже в это межсезонье, о чём заявил генеральный директор команды Lotto Dstny Стефан Эло (Stéphane Heulot) в интервью RTBF.

Андреас Крон выступает в команде Lotto Dsnty с 2021 года. Он - победитель этапа Вуэльты Испании-2023, этапов Тура Швейцарии, Вуэльты Каталонии, занял 4-е место на Амстел Голд Рэйс-2023. Стефан Эло вспомнил «сагу» с контрактом Киана Эйтдебрукса и сказал, что такая практика разрыва контрактов вредит вкелоспорту.

Стефан Эло, генеральный менеджер команды Lotto Dstny: «Подобные дела могут убить интерес к гонкам. Становится сложно держаться наравне с командами, у которых большие бюджеты и возможности, в три раза превышающими наши.

Меня расстраивает, что Ричард Плюгге, менеджер принимающей команды, является председателем Ассоциации профессиональных велокоманд (AIGCP). Если ваш председатель играет не по правилам, ему сложно доверять. Они попытались также поступить с Андреасом Кроном. Это раздражает. И это не соответствует духу велоспорта.

Несколько лет назад такого не было. В велоспорте становится всё больше агентов, некоторые из которых хотят зарабатывать на гонщиках, а не помогать их карьере. Хотя, конечно, мы не должны обвинять в этом всех подряд.

Дело Киана очень неприятное и вредное для велоспорта. Как только перестают соблюдаться контракты, начинаешь скатываться в опасном направлении. У нас был похожий случай с Калебом Юэном этим летом (прим. VeloLIVE - Калеб Юэн в 2024 году перешёл в команду Jayco-AlUla, досрочно расторгнув контракт с Lotto Dstny по взаимному согласию). Здесь всё было иначе - если бы он захотел, мы бы соблюдали контракт, но обе стороны согласились его расторгнуть».

В ответ на запрос журналистов RTBF команда Visma|Lease a Bike прокомментировала случай с Андреасом Кроном:

«Крон связался с нами и сказал, что в его контракте есть пункт, позволяющий ему уйти, если он переходит в команду Мирового тура. Однако, оказалось, что это не так, по крайней мере, его команда это заявление оспаривала, и поэтому мы отказались».