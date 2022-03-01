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Технологическая компания Dstny станет соспонсором велокоманды Lotto

C 2023 года велокоманда Lotto Soudal будет называться Lotto Dstny

 

 

Бельгийская быстрорастущая технологическая компания “Dstny” станет титульным соспонсором велокоманды Мирового тура Lotto Soudal, которая с 2023 года будет называться “Lotto Dsnty”. 

  Компания “Dstny” разрабатывает решения для бизнес-коммуникаций на основе облачных технологий и считает велокоманду идеальным партнёром для повышения узнаваемости в Европе нового бренда. Контракт подписан, как минимум, до конца 2024 года.

 В пресс-релизе команды Lotto Soudal говорится: «Старейшая бельгийская велокоманда Мирового тура на протяжении многих лет оставалась верной философии развития собственных бельгийских талантов, выбирая атакующий, смелый стиль ведения велогонок.  Эту модель развития разделяет компания Dsnty.

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды: «Мы очень рады энтузиазму и твёрдому намерению компании Dstny стать частью команды на ближайшие два года.

  Наша команда стремится к победам на  этапах Тур де Франс и главных классиках как в этом году, так и в будущем. В нашем ДНК развивать молодые таланты и в мужской, и в женской командах, поэтому мы инвестируем не только в команду Мирового тура, но также в любительскую мужскую и женские команды.

  Благодаря нашему партнёрству компания Dstny повлияет на будущее и историю бельгийского велоспорта. Наши международные амбиции полностью совпадают. Мы можем предложить компании Dstny узнаваемость на велогонках очень высокого международного уровня, а компания в свою очередь расширяет возможности нашего вклада в бельгийский велоспорт».

 

  Даан Де Вевер (Daan De Wever), генеральный директор компании Dstny: «Как и велокоманда, мы считаем, что таланту нужно давать все шансы, верим в важность крепких партнёрских взаимосвязей, ценим разнообразие и командный дух. Нас также объединяют бельгийские корни и нацеленность играть на международном уровне. Кроме того, велоспорт очень популярен среди тех, кто принимает решения в деловом мире, среди генеральных директоров, поэтому он даёт нам новые деловые связи и возможность расти ещё быстрее».

 

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Теги к статье: Lotto Soudal Dstny

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