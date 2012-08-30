Заявление велокоманды Bora-hansgrohe относительно контракта с Кианом Эйтдебруксом

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:01
Велокоманда Bora-hansgrohe заявляет, что не расторгала контракт с Кианом Эйтдебруксом
После появления официального сообщения Visma|Lease a Bike о подписании контракта с Кианом Эйтдебруксом (Cian Uijtdebroeks), опубликованного на сайте команды, Bora-hansgrohe выступила с заявлением, опровергающим переход гонщика.
Bora-hansgrohe сообщает, что 20-летний бельгийский велогонщик остаётся гонщиком команды, как это предусмотрено контрактом - до конца 2024 года.
Заявление Bora-hansgrohe:
«Киан является и останется членом команды Bora-hansgrohe в том числе и в предстоящем сезоне 2024 года. Он связан с нами контрактом до 31 декабря 2024 года».
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