Заявление велокоманды Bora-hansgrohe относительно контракта с Кианом Эйтдебруксом

Цитата: RVL

Если так, то жизни ему в боре не будет, а от него результата.

Будет потерян год. Лучше разойтись



Бора пусть сделает ему предложение. Всю зарплату в Висме отдаст за расторжение контракта..чтобы медом не казалось. так сказать компенсация за унижение. Справедливо же? Следующий раз подумает, прежде чем разрывать контракты по своему хотению..Проучить малого.