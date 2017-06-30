Киан Эйтдебрукс поедет на тренировочный сбор команды Visma|Lease a Bike

Дэн Мартин: «Гонщик должен уважать долгосрочные контракты»

Ситуация с контрактом Киана Эйтдебрукса, которого не хочет отпускать команда Bora-hansgrohe, и желает видеть в своих рядах команда Visma|Lease a Bike, остаётся неопределённой, но 20-летний бельгийский велогонщик не поедет в тренировочный лагерь Bora-hansgrohe.

Visma-Lease a Bike (Jumbo-Visma) подтвердила в интервью Cyclingnews, что Киан Эйтдебрукс будет представлен команде на тренировочном сборе в Дении, который пройдёт с 12 по 21 декабря.

Ситуация с контрактом Киана Эйтдебрукса вызвала волну обсуждений в велосообществе.

Так, 37-летний Дэн Мартин, который завершил карьеру велогонщика в 2021 году, высказал в соцсетях своё мнение о конфликте команд Bora-hansgrohe и Jumbo-Visma.

Дэн Мартин: «В Bora хотели подписать Роглича из Jumbo-Visma и подписали. JV хотели Эйтдебрукса. Удивляюсь, почему для этой сделки они не использовали Роглича, а вместе этого вызвали огромный переполох.

Или, может, они пытались, им отказали, поэтому они прибегли к такому способу. Я считаю, что гонщик должен понимать и уважать долгосрочные контракты, потому что в них рискуют обе стороны.

Если у гонщика случится череда неудач или он не будет соответствовать ожиданиям, команда не может просто перестать ему платить. Поэтому, когда дела идут хорошо, гонщик не может просто уйти из команды, так как кто-то хочет платить ему больше!»