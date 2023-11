“Visma|Lease a Bike” — новое название команды Jumbo-Visma с 2024 года

Ладно с допингом в те годы и времена - конечно принимали. Хуже то, что после окончания профи-спорта товарищ Ян конкретно подсел на алкоголь и наркоту. Хорошо и слава Богу, что не "откинулся" после того как оказался на дне и вылез из той ямы в которую угодил.

Читал, что из-за детей, с которыми Ульрих хотел видеться, а жена пригрозила ему потенциальным запретом, всё-таки застивили отца остепениться и обратиться за мед.помощью от своей зависимости.

Одна фраза, которю сам Ян Ульрих призна(ва)л: "Cocaine turned me into a monster in no time"