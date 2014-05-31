“Visma|Lease a Bike” — новое название команды Jumbo-Visma с 2024 года

“Lease a Bike ” новый титульный соспонсор команды Jumbo-Visma с 2024 года

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С 1 января 2024 года три велокоманды - мужская, женская и развивающая, будут называться “Visma|Lease a Bike”. Европейская компания-разработчик программного обеспечения Visma, которая спонсирует команду на протяжении последних пяти лет, становится первым титульным спонсором.

Компания Lease a Bike, входящая в конгломерат Pon Holdings BV, который владеет также компанией Cervelo, начала работать с командой как один из спонсоров с 1 января 2023 года, а теперь становится титульным соспонсором. Также конгломерат Pon Holdings BV продолжает сотрудничать с командой через свои бренды Cervélo, Škoda, Nimbl, Reserve Wheels, MAN и BBB Cycling.

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды: «Мы рады подтвердить, что подписали новые партнёрские соглашения с компаниями Visma и Lease a Bike, с которыми у нас уже сложились отличные отношения. Наше развивающееся партнёрство - ещё один большой шаг вперёд, гарантирующий, что у нас есть ресурсы для дальнейшего совершенствования команды. В прошлом сезоне мы снова доказали, что можем расти и вместе добиваться успеха».

Вард Матсер (Ward Matser), управляющий директор Lease a Bike: «Миссия "Lease a Bike" - воодушевить людей сесть на велосипед для занятий спортом, поездок на работу, чтобы кататься на нём в повседневной жизни. Что может быть лучше для распространения такой идеи, чем невероятно вдохновляющая команда велогонщиков? Мы хотим побудить людей вести более здоровый и экологичный образ жизни. Считаем, что вклад в этом дело внесёт команда Visma|Lease a Bike. Мы уже успешно работаем в Нидерландах, Бельгии, Германии и Австрии и расширяем свою деятельность в других странах Европы и в США. Мы верим в инновации, развитие талантов и проводить небольшие улучшения каждый день. У нас с велокомандой общие мечты».