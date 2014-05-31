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“Visma|Lease a Bike” — новое название команды Jumbo-Visma с 2024 года

“Lease a Bike ” новый титульный соспонсор команды Jumbo-Visma с 2024 года

 

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

 

С 1 января 2024 года три велокоманды - мужская, женская и развивающая, будут называться “Visma|Lease a Bike”. Европейская компания-разработчик программного обеспечения Visma, которая спонсирует команду на протяжении последних пяти лет, становится первым титульным спонсором.

 

Компания Lease a Bike, входящая в конгломерат Pon Holdings BV, который владеет также компанией Cervelo, начала работать с командой как один из спонсоров с 1 января 2023 года, а теперь становится титульным соспонсором. Также конгломерат Pon Holdings BV продолжает сотрудничать с командой через свои бренды Cervélo, Škoda, Nimbl, Reserve Wheels, MAN и BBB Cycling.

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды: «Мы рады подтвердить, что подписали новые партнёрские соглашения с компаниями Visma и Lease a Bike, с которыми у нас уже сложились отличные отношения. Наше развивающееся партнёрство - ещё один большой шаг вперёд, гарантирующий, что у нас есть ресурсы для дальнейшего совершенствования команды. В прошлом сезоне мы снова доказали, что можем расти и вместе добиваться успеха».

 

Вард Матсер (Ward Matser), управляющий директор Lease a Bike: «Миссия "Lease a Bike"  - воодушевить людей сесть на велосипед для занятий спортом, поездок на работу, чтобы кататься на нём в повседневной жизни. Что может быть лучше для распространения такой идеи, чем невероятно вдохновляющая команда велогонщиков? Мы хотим побудить людей вести более здоровый и экологичный образ жизни. Считаем, что вклад в этом дело внесёт команда Visma|Lease a Bike. Мы уже успешно работаем в Нидерландах, Бельгии, Германии и Австрии и расширяем свою деятельность в других странах Европы и в США. Мы верим в инновации, развитие талантов и проводить небольшие улучшения каждый день. У нас с  велокомандой общие мечты».

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Теги к статье: Visma Lease a Bike Jumbo-Visma

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 31.05.2014

    да уж, с юмбой было проще))))

  2. s75

    Сегодня, 02:02 | Регистрация: 9.06.2015

    решили выделиться с этой вертикальной чертой в названии

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Комментарии

  • s75
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (2)
    s75-Фото

    решили выделиться с этой вертикальной чертой в названии

  • uran
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    uran-Фото
    Цитата: sashaney
    Это разве не сообщаюшиеся сосуды? Можно твёрдо провести границу где начинается одно и заканчивается другое? Куда относятся кольцевые черви из статьи на прошлой неделе, т.е. не успели внести в список А, значит Б? Я дей-но интересуюсь мнением.
    WADA и определяет порог, насколько он так сказать адекватен не возьмусь судить. Но альтернативы я не вижу. Без химии такие нагрузки выдержать ну не знаю, изотоник и гели тоже ведь химия.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (106)
    s75-Фото

    Петер Саган (Peter Sagan) >>> завершение карьеры


    Саган в интервью говорил, что не уходит окончательно и ищет для себя "маленькую" шоссейную команду.

    Петер Саган -> RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol (Словакия, континентальная команда)

    ***

    Логан Карри (Bolton Equities Black Spoke, команда прекращает деятельность по окончании сезона) -> Лотто

  • Astanaforever
    19-летний Поль Манье — новый в ... (1)
    Astanaforever-Фото
    В следующем году волчья стая не будет соответствовать своему погонялу. Пчелы сожрали ее.
  • EL-Fenomeno
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ладно с допингом в те годы и времена - конечно принимали. Хуже то, что после окончания профи-спорта товарищ Ян конкретно подсел на алкоголь и наркоту. Хорошо и слава Богу, что не "откинулся" после того как оказался на дне и вылез из той ямы в которую угодил.

    Читал, что из-за детей, с которыми Ульрих хотел видеться, а жена пригрозила ему потенциальным запретом, всё-таки застивили отца остепениться и обратиться за мед.помощью от своей зависимости.

    Одна фраза, которю сам Ян Ульрих призна(ва)л: "Cocaine turned me into a monster in no time"   

  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    RVL-Фото

    Я не осуждаю...с чего твои тапки так решили?))

    они почему то оправдываются и признают вину. Жалко смотреть
    Знаешь почему?

  • Гонщик
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Как технически так и фактически, что лэнс, что Ян, и иже с ними, два очень напуганных , загнанных, отвергнутых человека...им стыдно за свои поступки...ни один из них не выкатывает яйца с гордостью за свои победы. Что лэнс у Опры, что Ян здесь. Бледные личности. Спортсмены неплохие. Ян депрессировал сколько ..с наркоты и синьки слез ...пантани нет. Они конечно попали на первенство водокачки, которое сами и устраивали. И детям своим будут говорить что то типа...ну тыж понимаешь.. первенство такое было...))
    Никому конечно не пожелаешь такого Линча..
    Так что надо думать, делать шаг или ...
    Не смеши мои тапки , кто ты такой чтобы обсуждать или осуждать одних из сильнейших велопрофи в истории , а принимают все , на первенстве водокачки в том числе , только не настолько системно как в сильнейших командах Тура .



    Цитата: uran
    На химии все, на допинге не все. Как-то так. Возьмите протоколы закупок, федерацией велоспорта, различных медикаментов (если ещё по закрывали информацию, пару лет назад была в свободном доступе): там препаратов на много листов А4.
    Всё верно , у каждого рано или поздно наступает момент , когда химия уже не даёт резкого роста результата, то есть по сути не доп ...

  • kwwk
    “Visma|Lease a Bike” — новое н ... (2)
    kwwk-Фото

    да уж, с юмбой было проще))))

  • sashaney
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    sashaney-Фото
    Это разве не сообщаюшиеся сосуды? Можно твёрдо провести границу где начинается одно и заканчивается другое? Куда относятся кольцевые черви из статьи на прошлой неделе, т.е. не успели внести в список А, значит Б? Я дей-но интересуюсь мнением.
  • RVL
    Ян Ульрих: “Считаю, что я засл ... (13)
    RVL-Фото

    Как технически так и фактически, что лэнс, что Ян, и иже с ними, два очень напуганных , загнанных, отвергнутых человека...им стыдно за свои поступки...ни один из них не выкатывает яйца с гордостью за свои победы. Что лэнс у Опры, что Ян здесь. Бледные личности. Спортсмены неплохие. Ян депрессировал сколько ..с наркоты и синьки слез ...пантани нет. Они конечно попали на первенство водокачки, которое сами и устраивали. И детям своим будут говорить что то типа...ну тыж понимаешь.. первенство такое было...))

    Никому конечно не пожелаешь такого Линча..

    Так что надо думать, делать шаг или ...

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