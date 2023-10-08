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Калеб Юэн перешёл в команду Jayco-AlUla, досрочно расторгнув контракт с Lotto Dstny

Калеб Юэн вернулся в австралийскую велокоманду, где начинал карьеру 

 

 

29-летний австралийский велогонщик Калеб Юэн (Caleb Ewan) вернулся в команду,  в которой выступал первые пять лет профессиональной карьеры - в Jayco-AlUla (GreenEDGE Cycling), с которой подписал двухлетний контракт до конца 2025 года.

 

Контракт Калеба Юэна с бельгийской командой Lotto Dstny, который действовал до конца 2024 года,  расторгнут на год раньше по взаимному согласию.

 

Калеб Юэн вернулся в австралийскую велокоманду, где начинал карьеру

Photo (c) Jayco AlUla Team

 

 

Стефан Эло (Stéphane Heulot), генеральный менеджер Lotto Dstny: «Калеб принёс команде много побед, мы благодарны ему за это. Так же, как у взаимоотношений или в супружестве бывают хорошие и плохие дни, 2023 год у Калеба был трудным. Мы все знаем, что у него огромный талант,  но в это время, выступая в нашей команде, он его не проявил. Поэтому нам лучше расстаться. Мы не хотим удерживать Калеба, когда у него появилась новая возможность, поэтому мы решили позволить ему продолжать карьеру в другой команде. Мы открыто с ним поговорили об этом и пришли к согласию о завершении действующего контракта».

 

Калеб Юэн пришёл в команду Lotto Dsnty в 2019 году, принёс команде пять побед на этапах Тур де Франс, четыре победы на этапах Джиро д’Италия, подиум Милан-Сан-Ремо, победу на классике «Скелдерпрейс». В 2022 и 2023 годах у Калеба Юэна не было побед на этапах Гранд-тура, а в этом сезоне он одержал одну победу на гонке категории 1.1  Van Merksteijn Fences Classi, на Тур де Франс-2023 на двух этапах финишировал в топ-3.

 

Калеб Юэн: «Я провёл пять фантастических лет с командой Lotto Dstny, вместе с товарищами по команде одержал много больших побед. Я благодарен за прекрасное время в этой команде, которая стала для меня почти как семья. Со мной навсегда останутся прекрасные воспоминания о гонках, которые мы проехали вместе. Но пришло время для перемен. Я очень рад, что мы достигли взаимопонимания о расторжении моего действующего контракта, чтобы я мог продолжать карьеру в другой команде. Я желаю Lotto Dstny всего наилучшего».

 

Калеб Юэн, обладатель 60 побед, победитель пяти этапов Тур де Франс, пяти этапов Джиро д’Италия, этапа Вуэльты Испании, девяти этапов Тура Даун Андер, снова будет выступать в австралийской велокоманде, где начал путь профессионального велогонщика.

 

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Jayco AlUla: «Калеб не нуждается в представлении благодаря потрясающим результатам, а также тому, что первые четыре с половиной года своей профессиональной карьеры он провёл в нашей команде. Мы знаем возможности Калеба, он один из лучших спринтеров.

 

Для нас очень значимо, что в команде приходит ещё один австралийский велогонщик такого калибра. Он обеспечит нам фантастические возможности бороться на спринтерских финишах. Мы постоянно работаем над усилением состава. С появлением в наших рядах ещё одного высококлассного спринтера мы, безусловно, будем стремиться к победам во всех гонках, где буду участвовать Калеб и Дилан (Груневеген)».

 

Калеб Юэн: «Возвращение в GreenEDGE много для меня значит. В этой команде я начинал профессиональную карьеру и добился больших успехов. Поэтому с GreenEDGE у меня связаны очень хорошие воспоминаний о моих первых годах карьеры.

 

Я рад вернуться в австралийскую культуру и англоязычную среду. Я австралиец и буду выступать в австралийской команде, это тоже имеет большое значение. Здесь много гонщиков и сотрудников, с которыми работал раньше, здесь продолжают выступать многие из моих старых товарищей по команде. Великолепно снова с ними работать.

 

Думаю, мой переход получится плавным. Теперь у меня гораздо больше опыта, за эти годы я прогрессировал и как гонщик, и как лидер. Когда пришёл в команду, мне было только 19 или 20 лет, я был очень молод, учился у более опытных ребят. С нетерпением жду возвращения в команду в роли лидера. Будет здорово помогать молодым австралийским гонщикам раскрывать их потенциал и приносить тем самым пользу команде. Но главное для меня - снова выигрывать в гонках, надеюсь принести команде много успехов. У нас будет сильный состав в 2024 году».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Jayco AlUla Lotto Dstny

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Шейн Арчболд и Пачи Вила - нов ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    а как же Сэм Беннетт: кто с ним будет ездить? О, да у него ещё и контракта нет на следующий сезон.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    VeloVelo-Фото

    good))

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    VeloVelo-Фото

    В прошлом году ремко получил самый титулованный приз Vélo d'Or , золотой велосипед, интересно, кто будет в этом году?

    Кусс )

  • Геродот
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Геродот-Фото

    Хрустальный, он же стеклянный...)) Весьма символичная для Ремко награда

  • shoooster
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    shoooster-Фото
    Хрустальный, в смысле хрупкий? За Турмалу что ли дали? А предыдущие два за что тогда?
  • Pugachev
    Тур Турции-2023. Алексей Луцен ... (5)
    Pugachev-Фото

    Подъем предельной сложности... Да, тут подумаешь о цене начисляемых очков...

  • Pugachev
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Pugachev-Фото

    Не понял... Я именно о том, что неплохо бы рассказать и про номинантов из других стран, а не выбрать кого-то другого в Бельгии... Там пусть хоть два раза в год РЭ избирают... Извините, если не понял Вас...

  • s75
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    s75-Фото
    Прислушаются, и в конце нынешнего года сделают работу над ошибками.

    Тут еще Мадис (боюсь) безнадежно себе карьеру испортил. Это будет покруче стрельбы по котам, откладывающим свои драгоценности на соседских цветочных клумбах.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (75)
    s75-Фото

    По итогам обнадеживвющих результатов на Туре Хайнаня Кристофер Фрум решил продолжить сотрудничество с IPT и в 2024 году (нынешний трехлетний контракт завершается в этом году). Главной целью знаменитого гонщика вновь назван Тур де Франс.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Earl57-Фото

    Вспомнила про лучших mosking

    В конце прошлого года некая дама увидела на просторах интернета список номинированных на "Спортсмена года" в Норвегии. И дама возмутилась - почему среди номинантов только мужчины и только белые. Почему нет черных женщин? Как несложно догадаться, дама эта живет далеко от северной Европы...

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