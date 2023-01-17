Стефан Эло – новый генеральный менеджер велокоманды Lotto Dstny

Стефан Эло: "Нацелен вернуть команду Lotto Dstny в Мировой тур"

Бельгийская велокоманда Lotto Dstny после долгих поисков нашла нового генерального менеджера, которым с 1 января станет 51-летний Стефан Эло (Stéphane Heulot).

Photo (c) Lotto Dstny Team

С 1992 по 2002 год Стефан Эло был профессиональным велогонщиком (выступал в командах Banesto, La Francaise des Jeux, BigMat-Auber 93), надевал жёлтую майку лидера на Тур де Франс в 1996 году, в тот же год стал чемпионом Франции.

Завершив карьеру велогонщика, Стефан Эло руководил профессиональными и любительскими велокомандами – Sojasun (2009-2013), был спортивным директором Cannondale в 2014, Rally Cycling (Human Powered Health), а также сделал карьеру бизнес-тренера вне велоспорта во Франции и Бельгии.

В пресс-релизе Lotto-Dsnty, которая в 2023 году смещается на уровень проконтнинентальной команды, говорится:

«Команда искала кандидата с глубокими знаниями и опытом в велоспорте, но также умеющего работать в других сферах, вне велоспорта. Стефан Эло – идеальный кандидат. Завершив профессионального велогонщика во Франции, он переехал в сердце велоспорта – в Бельгию, где продолжил развиваться как менеджер. У Lotto Dstny и Стефана Эло общий взгляд на управление командой, развитие талантов и этику в велоспорте.

Команда убеждена, что совместная работа Стефана Эло с главным спортивным директором Куртом Ван де Ваувером, главным коммерческим директором Яной Зель и другими сотрудниками и гонщиками сможет вернуть Lotto Dstny на уровень Мирового тура».

Стефан Эло: «Для меня большая честь получить доверие совета директоров Lotto Dstny и стать частью этой прекрасной команды, базирующейся в сердце велоспорта. Я был в пелотоне и как гонщик, и много часов провёл с гонщиками Lotto. На протяжении этих лет мне были ясны принципы команды – страсть, жажда совершенства, соблюдение этики спорта, стремление к успеху и смелое ведение гонок. Впереди у нас сложное время, но я готов взять на себя ответственность и вести команду на следующем этапе. Как и я, команда Lotto Dstny всегда уделяла большое внимание развитию талантов. Одна из задач – помочь женской команде сделать первые шаги.

Я хочу,чтобы мы добивались результатов и выигрывали в гонках при поддержке сильных, надёжных и верных спонсоров – давнего партнёра команды Lotto и нового партнёра – Dstny.

У нас группа сильных и талантливых гонщиков, с которыми работает Курт Ван де Ваувер, команда тренеров, врачи, спортивные директора, соньёры, механики, администрация. Для меня честь возглавить эту команду. Как генеральный менеджер, я стану самым большим фанатом Lotto Dstny, нацелен вернуть команду в Мировой тур и гарантировать ей светлое будущее на следующие десятилетия».