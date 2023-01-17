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Стефан Эло – новый генеральный менеджер велокоманды Lotto Dstny

Стефан Эло: "Нацелен вернуть команду Lotto Dstny в Мировой тур"

 

 

  Бельгийская велокоманда Lotto Dstny после долгих поисков нашла нового генерального менеджера, которым с 1 января станет 51-летний Стефан Эло (Stéphane Heulot).

 

Стефан Эло – новый генеральный менеджер велокоманды Lotto Dstny

Photo (c) Lotto Dstny Team

 

 

  С 1992 по 2002 год Стефан Эло был профессиональным велогонщиком (выступал в командах Banesto, La Francaise des Jeux, BigMat-Auber 93), надевал жёлтую майку лидера на Тур де Франс в 1996 году, в тот же год стал чемпионом Франции.

 

  Завершив карьеру велогонщика,  Стефан Эло  руководил профессиональными и любительскими велокомандами – Sojasun (2009-2013), был спортивным директором Cannondale в 2014, Rally Cycling (Human Powered Health), а также сделал карьеру бизнес-тренера вне велоспорта во Франции и Бельгии.

 

  В пресс-релизе Lotto-Dsnty, которая в 2023 году смещается на уровень проконтнинентальной команды, говорится:

 

  «Команда искала кандидата с глубокими знаниями и опытом в велоспорте, но также умеющего работать в других сферах, вне велоспорта. Стефан Эло – идеальный кандидат. Завершив профессионального велогонщика во Франции, он переехал в сердце велоспорта – в Бельгию, где продолжил развиваться как менеджер. У Lotto Dstny и Стефана Эло общий взгляд на управление командой, развитие талантов и этику в велоспорте.

 

  Команда убеждена, что совместная работа Стефана Эло с главным спортивным директором Куртом Ван де Ваувером, главным коммерческим директором Яной Зель и другими сотрудниками и гонщиками сможет вернуть Lotto Dstny на уровень Мирового тура».

 

  Стефан Эло: «Для меня большая честь получить доверие совета директоров Lotto Dstny и стать частью этой прекрасной команды, базирующейся в сердце велоспорта. Я был в пелотоне и как гонщик, и много часов провёл с гонщиками Lotto. На протяжении этих лет мне были ясны принципы команды – страсть, жажда совершенства, соблюдение этики спорта, стремление к успеху и смелое ведение гонок. Впереди у нас сложное время, но я готов взять на себя ответственность и вести команду на следующем этапе. Как и  я, команда Lotto Dstny всегда уделяла большое внимание развитию талантов. Одна из задач – помочь женской команде сделать первые шаги.

 

  Я хочу,чтобы мы добивались результатов и выигрывали в гонках при поддержке сильных, надёжных и верных спонсоров – давнего партнёра команды Lotto и  нового партнёра – Dstny.

 

  У нас  группа сильных и талантливых гонщиков, с которыми работает Курт Ван де Ваувер, команда тренеров, врачи, спортивные директора, соньёры, механики, администрация. Для меня честь возглавить эту команду. Как генеральный менеджер, я стану самым большим фанатом Lotto Dstny, нацелен вернуть команду в Мировой тур и гарантировать ей светлое будущее на следующие десятилетия».

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Теги к статье: Lotto Dstny Стефан Эло Stephane Heulot

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Комментарии

  • error
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (15)
    error-Фото

    Нормальный подход.

    Все правильно придумали.
    Если есть команда для достойного выступления на всех гранд-турах, то ради бога.
    Одно тревожит: набор формы Роглой после травмы, но зато целенаправленно, без прицела на Тур. Посмотрим как поделят лучших доместиков - это тоже важно.

  • Karmatron
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (15)
    Karmatron-Фото
    Точно, я в этом году результаты каждого этапа смотрел с мыслями "только бы не упал".
  • uran
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (16)
    uran-Фото
    Согласен, Ремко от Луценко уехал темпом, на Льеж-Бастонь-Льеж атаковал рывком. Под конкретную ситуацию своя тактика. Я, собственно по своим ощущениям описал ситуацию. Может у кого-то по другому с сушкой приходит большее ускорение. В подъем согласен, легче. Но у нас в РБ подъемов то раз-два и те максимум с набором до 100 метров. Поэтому оценить сброс веса по достоинству невозможно)
  • Earl57
    Велокросс. Exact Cross Mol - Z ... (8)
    Earl57-Фото
    Сорри, они выкладывают по одному гонщику каждые 10 минут. В предыдущие годы выкладывали порциями по 10 человек...
  • RVL
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (16)
    RVL-Фото

    вряд ли ремко полезет в замес с петей и сэмом и пр спринтерами

  • Earl57
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala

    и всё-таки, встать на педали и ускориться на слабой поляне это ещё не взрывная мощность. надо смотреть на эти "спринты" когда рядом будут люди с реальным рывком

    Это можно будет увидеть через месяц. Когда рядом будут помимо Сагана Сэм Беннет, Гавирия и Вивиани. А в гору Ремко будет соревноваться с Берналем. Гора длинная, высотой 2500 м. И еще не все команды объявили составы. Вполне возможно что там еще и Игита будет. И Карапаз...

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул начнёт сезон 20 ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Своими глазами видела, как он несколько раз спринтовал в гору на Вуэльте, обходя конкурентов. Ради победы, ради бонусных секунд, а иногда и просто из принципа.

    и всё-таки, встать на педали и ускориться на слабой поляне это ещё не взрывная мощность. надо смотреть на эти "спринты" когда рядом будут люди с реальным рывком

    по мне Ремко едва не на 100% аэробно-могучая машина с посредственным фулл-газом. ровно поэтому ему не засветило в футбике. как он ушёл от Луценко на чм? рывком? не, просто придушил темпом. в горку такое работает. на равнине без рывка серьёзного человека не стряхнёшь. Спартак, кстати, это умел

  • Гонщик
    Примож Роглич – лидер Jumbo-Vi ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Мимо вас многое проходит))
    Ну да, ну да, только слепой мог не увидить что Роглича бахнули об асфальт перед решающими этапами. 

  • Earl57
    Велокросс. Exact Cross Mol - Z ... (8)
    Earl57-Фото

    А между тем PSC начали выкладывать результаты голосования. По десять имен каждые 10 минут с 9-ти утра до 8-ми вечера по европейскому времени. Последних двух объявят в 19-00 31 декабря.

    Открывает рейтинг Эли Изербит, занявший 500-е место. За него проголосовали 19 человек.

  • uran
    Велокросс. Exact Cross Mol - Z ... (8)
    uran-Фото

    Что представлены в десятке все крупнее Пидкока.

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