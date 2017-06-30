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Киан Эйтдебрукс заявил, что контракт с Bora-hansgrohe был расторгнут 1 декабря

Заявление спортивного агентства “A&J All Sports” о контракте Киана Эйтдебрукса

 

 

Ситуация с контрактом 20-летнего бельгийского велогонщика Киана Эйтдебрукса (Cian Uijtdebroeks), о подписании которого сообщила команда Visma|Lease a Bike, остаётся неопределённой, в то время как первый тренировочный сбор команды Bora-hansgrohe начнётся уже 11 декабря.

 

Киан Эйтдебрукс заявил, что контракт с Bora-hansgrohe был расторгнут 1 декабря

 

 

 

После того, как велокоманда Bora-hansgrohe выступила с заявлением, что его контракт не был расторгнут и действует до конца 2024 года, спортивное агентство, представляющее интересы велогонщика, опубликовало в соцсетях пресс-релиз, в котором утверждается, что действие соглашения Эйтдебрукса и Bora-hansgrohe было прекращено 1 декабря 2023 года.

 

Представитель бельгийского гонщика заявил, что Международный союз велосипедистов (UCI) был поставлен в известность о прекращении контракта Эйтдебрукса и Bora-hansgrohe.

 

Спортивное агентство “A&J All Sports”, представляющее интересы Киана Эйтдебрукса, разместило в соцсетях следующий пресс-релиз:

 

Киан Эйтдебрукс заявил, что контракт с Bora-hansgrohe был расторгнут 1 декабря

 

 

«Соглашение между Кианом Эйтдебруксом и Bora-hansgrohe было расторгнуто 1 декабря 2023 года. Киан уже начал судебное разбирательство. UCI знает о расторжении соглашения. Киан уверен в итоге предстоящего процесса и пока воздерживается от комментариев. Конечно, Киан с большим нетерпением и радостью ждёт будущего сотрудничества с командой Visma|Lease a Bike, начиная со следующего сезона».

 

UCI пока не давал публичных комментариев по этому делу. Для разрыва контракта должны быть основания, например, невыплаченная зарплата или переход команды Мирового тура во второй дивизион. Для досрочного расторжения контракта необходимо соглашение между гонщиком, его нынешней командой и его будущей командой.

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Развели пацана походу посредники.т.е. спортивное агентство.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Развели пацана походу посредники.т.е. спортивное агентство.
  • VeloVelo
    Василис Анастопулос о возможно ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Ребята, вы все правы. 

    P.S. А Кэву и Винокурову все равно желаю Удачи!

  • VeloVelo
    Команда Bahrain Victorious пре ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну если больше никто не будет в белом, то почему бы и нет.

  • VeloVelo
    17-летний Альберт Филипсен под ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Сидорова забыл.

  • VeloVelo
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Ну и дела )

  • Astanaforever
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    Если так, то жизни ему в боре не будет, а от него результата.
    Будет потерян год. Лучше разойтись 
    Бора пусть сделает ему предложение. Всю зарплату в Висме отдаст за расторжение контракта..чтобы медом не казалось. так сказать компенсация за унижение. Справедливо же? Следующий раз подумает, прежде чем разрывать контракты по своему хотению..Проучить малого.
  • RVL
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    RVL-Фото

    Если так, то жизни ему в боре не будет, а от него результата.

    Будет потерян год. Лучше разойтись 

  • RVL
    Киан Эйтдебрукс переходит в ве ... (5)
    RVL-Фото

    Он с претензиями о боре высказывался... реально хотел чего то большего. Правильно сделали что отпустили..не их команды он игрок 

  • RVL
    17-летний Альберт Филипсен под ... (6)
    RVL-Фото
    Да этот очередной залитый, не обращай внимания
  • Astanaforever
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Че то там на Вуэльте получилось, патамушта на него внимания никто не обращал,молодой, уже зазвездился пуще Ремки...заявления, скандалы. Чую скоро будет самым нерукопожатным в пелотоне..

    Да и этот малой пошел напропалую. Забил на контракт с Борой. Хочет побольше с юнца бабла поднять в Висме. В этой ситуации он просто опустил Бору ниже плинтуса. Вот же борзый малый.

    А может это месть Висмы за Роглича? Видимо на самом деле Бора подсуетилась во время Вуэльты и подкеросинила Приможа на последних этапах...мол смотри тебя не уважают в Висме, отдают Вуэльту твоему оруженосцу ...айда к нам. Вот теперь Бора получает обратку.

    Короче ждем продолжения боевика и запасаемся попкорном.

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