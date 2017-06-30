Киан Эйтдебрукс заявил, что контракт с Bora-hansgrohe был расторгнут 1 декабря

Заявление спортивного агентства “A&J All Sports” о контракте Киана Эйтдебрукса

Ситуация с контрактом 20-летнего бельгийского велогонщика Киана Эйтдебрукса (Cian Uijtdebroeks), о подписании которого сообщила команда Visma|Lease a Bike, остаётся неопределённой, в то время как первый тренировочный сбор команды Bora-hansgrohe начнётся уже 11 декабря.

После того, как велокоманда Bora-hansgrohe выступила с заявлением, что его контракт не был расторгнут и действует до конца 2024 года, спортивное агентство, представляющее интересы велогонщика, опубликовало в соцсетях пресс-релиз, в котором утверждается, что действие соглашения Эйтдебрукса и Bora-hansgrohe было прекращено 1 декабря 2023 года.

Представитель бельгийского гонщика заявил, что Международный союз велосипедистов (UCI) был поставлен в известность о прекращении контракта Эйтдебрукса и Bora-hansgrohe.

Спортивное агентство “A&J All Sports”, представляющее интересы Киана Эйтдебрукса, разместило в соцсетях следующий пресс-релиз:

«Соглашение между Кианом Эйтдебруксом и Bora-hansgrohe было расторгнуто 1 декабря 2023 года. Киан уже начал судебное разбирательство. UCI знает о расторжении соглашения. Киан уверен в итоге предстоящего процесса и пока воздерживается от комментариев. Конечно, Киан с большим нетерпением и радостью ждёт будущего сотрудничества с командой Visma|Lease a Bike, начиная со следующего сезона».

UCI пока не давал публичных комментариев по этому делу. Для разрыва контракта должны быть основания, например, невыплаченная зарплата или переход команды Мирового тура во второй дивизион. Для досрочного расторжения контракта необходимо соглашение между гонщиком, его нынешней командой и его будущей командой.