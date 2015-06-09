Киан Эйтдебрукс выехал на тренировку в чёрной форме, пока решается проблема с контрактом

Конфликт команд Bora-hansgrohe и Visma Lease a Bike по поводу контракта Киана Эйтдебрукса продолжается

Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) после объявления о подписании контракта с Visma|Lease a Bike и заявления Bora-hansgrohe, не желающей его отпускать, выехал на тренировку в чёрной форме без логотипов, но в шлеме Bora-hansgrohe.

Photo (c) Chris Froome

20-летний бельгийский велогонщик, возможно, случайно оказался позади тренирующейся группы гонщиков Israel-Premier Tech, и Крис Фрум разрядил обсуждения контракта Эйтдебрукса в интернете, выложив селфи с шутливой подписью: «Приятно, что Киан Эйтдебрукс присоединился к нам сегодня во время тренировки команды».

Однако не до шуток командам, решающим судьбу контракта Эйтдебрукса. Издание Wielerflits.nl сообщает, что глава Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге предложил команде Bora-hansgrohe компенсацию в размере годовой зарплаты Киана Эйтдебрукса. Однако, по данным Wielerflits, Bora-hansgrohe хочет получить почти в десять раз больше.

Бельгийские средства массовой информации напомнили, что последняя конфликтная ситуация с подписанием контракта также была связана с командой Ричарда Плюгге, когда в 2021 году Ваут ван Арт разорвал контракт со своей предыдущей командой Veranda’s Willems-Crelan.

Глава команды Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге оказался под огнём критики генерального менеджера команды Cofidis Седрика Вассёра (Cedric Vasseur), который призвал Плюгге освободить пост главы Ассоциации команд профессиональных велогонщиков (AIGCP).

В соцсетях Седрик Вассёр написал: «Что это за президент AIGCP. Ты должен уважать правила и немедленно уйти в отставку. Убирайся».

В свою очередь глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр воспользовался поводом, чтобы припомнить главе Bora-hansgrohe Ральфу Денку, как два года назад, в 2021 году, он за его спиной вёл переговоры с Ремко Эвенепулом. В соцсетях Патрик Лефевр написал в адрес Денка: «Так что, пожалуйста, теперь не плачь».

Патрик Лефевр: «21/1/2021 я встретил Ральфа Денка в Брюсселе. Мы пришли к соглашению, что он не будет делать предложение Ремко Эвенепулу, по крайней мере, до конца марта, после того, как я освобожу моих гонщиков, если не смогу сохранить команду. 8 марта он написал отцу Ремко предложение о контракте. Так что, сейчас не плачь».