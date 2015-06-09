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Киан Эйтдебрукс выехал на тренировку в чёрной форме, пока решается проблема с контрактом

Конфликт команд Bora-hansgrohe и Visma Lease a Bike по поводу контракта Киана Эйтдебрукса продолжается

 

 

Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) после объявления о подписании контракта с Visma|Lease a Bike и заявления Bora-hansgrohe, не желающей его отпускать, выехал на тренировку в чёрной форме без логотипов, но в шлеме Bora-hansgrohe.

 

Киан Эйтдебрукс выехал на тренировку в чёрной форме, пока решается проблема с контрактом

Photo (c) Chris Froome

 

20-летний бельгийский велогонщик, возможно, случайно оказался позади тренирующейся группы гонщиков Israel-Premier Tech, и Крис Фрум разрядил обсуждения контракта Эйтдебрукса в интернете, выложив селфи с шутливой подписью: «Приятно, что Киан Эйтдебрукс присоединился к нам сегодня во время тренировки команды».

 

Однако не до шуток командам, решающим судьбу контракта Эйтдебрукса. Издание Wielerflits.nl сообщает, что глава Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге предложил команде Bora-hansgrohe компенсацию в размере годовой зарплаты Киана Эйтдебрукса. Однако, по данным Wielerflits, Bora-hansgrohe хочет получить почти в десять раз больше.

 

Бельгийские средства массовой информации напомнили, что последняя конфликтная ситуация с подписанием контракта также была связана с командой Ричарда Плюгге, когда в 2021 году Ваут ван Арт разорвал контракт со своей предыдущей командой Veranda’s Willems-Crelan.

 

Глава команды Visma|Lease a Bike Ричард Плюгге оказался под огнём критики генерального менеджера команды Cofidis Седрика Вассёра (Cedric Vasseur), который призвал Плюгге освободить пост главы Ассоциации команд профессиональных велогонщиков (AIGCP).

 

В соцсетях Седрик Вассёр написал: «Что это за президент AIGCP. Ты должен уважать правила и немедленно уйти в отставку. Убирайся».

 

 В свою очередь глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр воспользовался поводом, чтобы припомнить главе Bora-hansgrohe Ральфу Денку, как два года назад, в 2021 году, он за его спиной вёл переговоры с Ремко Эвенепулом. В соцсетях Патрик Лефевр написал в адрес Денка: «Так что, пожалуйста, теперь не плачь».

 

Патрик Лефевр: «21/1/2021 я встретил Ральфа Денка в Брюсселе. Мы пришли к соглашению, что он не будет делать предложение Ремко Эвенепулу, по крайней мере, до конца марта, после того, как я освобожу моих гонщиков, если не смогу сохранить команду. 8 марта он написал отцу Ремко предложение о контракте. Так что, сейчас не плачь».

 

 

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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  1. s75

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 9.06.2015

    Новые эпизоды сериала о красивой истории любви Жабы и Гадюки.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Если наберет форму,а голова у него есть,почему нет.

  • s75
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (1)
    s75-Фото

    Новые эпизоды сериала о красивой истории любви Жабы и Гадюки.

  • Karmatron
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Karmatron-Фото
    Ну, например, в 2021-м году 8-м был Сепп Кусс. Шансы через пару лет выиграть, как видите, крайне великИ.

    Если серьезно, то тоже в упор не вижу в нем чего-то экстраординарного.
  • Earl57
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Earl57-Фото

    Народ в соцсетях уже прикалываться начал biggrin

    - I propose a solution.

    Richard Plugge races Ralph Denk up Alpe du Zwift.

    Winner takes Cian Uijtdebroeks.

    - Can other team bosses join this? Let's get Cian to Eolo

    - I’m guessing moviestar could effectively claim Valverde is the team boss… and Astana would be alright, but my pick would be Tudor in the team boss racing stakes.

     

    Босс какой команды победит в Звифте, тот пусть и забирает Эйтдебрукса biggrin

     

  • Antonio Colom
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    Antonio Colom-Фото

    Откуда уверенность, что этот товарищ что-то большое выйграет?

     

    Сколько людей были в 10-ке на Вуэльте за все годы. 

  • BlAr
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    BlAr-Фото

    Шухер касательно Эйтдебрукса продолжается. Вот уже менеджер Кофидиса обвинил Плюгге в нечестной игре и потребовал его отставки в связи с конфликтом интересов с поста в Ассоциации команд.

  • kwwk
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    kwwk-Фото

    Ну что ж, нас ждут интересные разборки. А гонец конечно же себе карму подпортил.

  • Nicolay
    Ваут ван Арт открыл сезон вело ... (1)
    Nicolay-Фото
    Молодец Ваут!
  • sixpack
    Заявление велокоманды Bora-han ... (6)
    sixpack-Фото

    не первый раз такое происходит в спорте, и есть практика оценки расчета потерь кинутого партнера в арбитраже, они увязываются с зарплатой. Видимо, Висма согласисать компенсировать неустойку. 

     

    а что получится у Киана в Висме, будем посмотреть

     

    интересный вопрос, сколько времени займет разбирательство. УСИ, скорее всего,  запретит Эйтдебруксу выступать до минимальной ясности

     

  • RVL
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (8)
    RVL-Фото

    Уведомлять можно кого угодно 

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