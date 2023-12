Киан Эйтдебрукс выехал на тренировку в чёрной форме, пока решается проблема с контрактом

Народ в соцсетях уже прикалываться начал

- I propose a solution.

Richard Plugge races Ralph Denk up Alpe du Zwift.

Winner takes Cian Uijtdebroeks.

- Can other team bosses join this? Let's get Cian to Eolo

- I’m guessing moviestar could effectively claim Valverde is the team boss… and Astana would be alright, but my pick would be Tudor in the team boss racing stakes.

Босс какой команды победит в Звифте, тот пусть и забирает Эйтдебрукса