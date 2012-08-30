Киан Эйтдебрукс переходит в велокоманду Visma|Lease a Bike

Киан Эйтдебрукс подписал четырёхлетний контракт с велокомандой Visma|Lease a Bike

20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) подписал четырёхлетний контракт (до конца 2027 года) с велокомандой Visma|Lease a Bike.

Победитель Тура де л’Авенир-2022, в этом году Киан Эйтдебрукс начал выступать на профессиональном уровне в 2022 году в команде Bora-hansgrohe, в этом сезоне он дебютировал на Гранд-туре - Вуэльте Испании, где занял 8-е место в генеральной классификации и 2-е в классификации лучшего молодого гонщика. Также в 2023 году бельгийский гонщик вошёл в топ-10 общего зачёта на таких велогонках как Вуэльта Каталонии, Тур Швейцарии и Тур Романдии.

Photo (c) Team Visma|Lease a Bike

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma|Lease a Bike: «Мы следили за Кианом с тех пор, как он выступал в юниорах. Мы без колебаний подписали его, когда 1 декабря возникла такая возможность. Киан идеально вписывается в нашу команду. Он хочет развиваться во всех областях. Мы рады, что он выбрал нас и наш подход.

В ближайшие годы сосредоточимся на его росте и совершенствовании. Он сможет учиться у наших топовых гонщиков, таких, как Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Сепп Кусс. Мы видим в Киане будущего лидера нашей команды».

Киан Эйтдебрукс: «Я рад присоединиться к Visma|Lease a Bike, которая за последние годы доказала, что является лидирующей командой. Сезон 2023 года с победой на трёх Гранд-турах был потрясающим. Для меня честь учиться у таких гонщиков как Йонас, Ваут и Сепп. Я с нетерпением жду начала работы в команде Visma|Lease a Bike».