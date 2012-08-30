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Киан Эйтдебрукс переходит в велокоманду Visma|Lease a Bike

Киан Эйтдебрукс подписал четырёхлетний контракт с велокомандой Visma|Lease a Bike

 

 

20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) подписал четырёхлетний контракт (до конца 2027 года) с велокомандой Visma|Lease a Bike.

 

Победитель Тура де л’Авенир-2022, в этом году Киан Эйтдебрукс начал выступать на профессиональном уровне в 2022 году в команде Bora-hansgrohe, в этом сезоне он дебютировал на Гранд-туре - Вуэльте Испании, где занял 8-е место в генеральной классификации и 2-е в классификации лучшего молодого гонщика. Также в 2023 году бельгийский гонщик вошёл в топ-10 общего зачёта на таких велогонках как Вуэльта Каталонии, Тур Швейцарии и Тур Романдии.

 

Киан Эйтдебрукс переходит в велокоманду Visma|Lease a Bike

Photo (c) Team Visma|Lease a Bike

 

 

 Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma|Lease a Bike: «Мы следили за Кианом с тех пор, как он выступал в юниорах. Мы без колебаний подписали его, когда 1 декабря возникла такая возможность. Киан идеально вписывается в нашу команду. Он хочет развиваться во всех областях. Мы рады, что он выбрал нас и наш подход.

 

В ближайшие годы сосредоточимся на его росте и совершенствовании. Он сможет учиться у наших топовых гонщиков, таких, как Йонас Вингегор, Ваут ван Арт, Сепп Кусс. Мы видим в Киане будущего лидера нашей команды».

 

Киан Эйтдебрукс: «Я рад присоединиться к Visma|Lease a Bike, которая за последние годы доказала, что является лидирующей командой. Сезон 2023 года с победой на трёх Гранд-турах был потрясающим. Для меня честь учиться у таких гонщиков как Йонас, Ваут и Сепп. Я с нетерпением жду начала работы в команде Visma|Lease a Bike».

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Lease a bke

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  1. s75

    Вчера, 21:33 | Регистрация: 9.06.2015

    Осталось узнать, что за возможность такая "возникла 1 декабря". И почему хозяева Боры теперь говорят "нет".

    ЗЫ. Месяц назад или больше закидали тут своими минусами за фразу "в Боре становится тесно". Привет.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 21:37 | Регистрация: 7.12.2014

      В Висме как бы еще теснее)) Вон Фосс ждал, ждал, но так и не дождался поехать какую-то гонку лидером. А он тоже победитель Авенира, если кто забыл...

       

      Cian Uijtdebroeks seems to believe he can resign from his Bora contract from Dec 1. He then informed Jumbo he was free and signed a deal two days ago. - according to Jumbo.

      1. s75

        Вчера, 22:19 | Регистрация: 9.06.2015

        Да не шибко там в "лизобайке" тесно - Примож ушел и сразу проблема - некому выигрывать Джиро, даже ВВА сказал "нуваснафик". Фосс - при переходе не слышал ни слова о его персональных амбициях, зато "помочь команде" - да , он говорил. Выглядит, как переход кейгрегари за хорошей получкой и премиями. Авенир много, кто выигрывал :)

        Герой новости вроде бы в своих предыдущих интервью всегда говорил про "у меня еще год по контракту"? Вот поэтому и интересно, может какой пунктик в контракте был мелким шрифтом? ;)

  2. Имя: Drew

    ittrainbow

    Вчера, 22:01 | Регистрация: 16.07.2022

    выглядит  как "обмен"

  3. RVL

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 30.08.2012

    Он с претензиями о боре высказывался... реально хотел чего то большего. Правильно сделали что отпустили..не их команды он игрок 

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Комментарии

  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс заявил, что ко ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Развели пацана походу посредники.т.е. спортивное агентство.
  • VeloVelo
    Василис Анастопулос о возможно ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Ребята, вы все правы. 

    P.S. А Кэву и Винокурову все равно желаю Удачи!

  • VeloVelo
    Команда Bahrain Victorious пре ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну если больше никто не будет в белом, то почему бы и нет.

  • VeloVelo
    17-летний Альберт Филипсен под ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Сидорова забыл.

  • VeloVelo
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Ну и дела )

  • Astanaforever
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    Если так, то жизни ему в боре не будет, а от него результата.
    Будет потерян год. Лучше разойтись 
    Бора пусть сделает ему предложение. Всю зарплату в Висме отдаст за расторжение контракта..чтобы медом не казалось. так сказать компенсация за унижение. Справедливо же? Следующий раз подумает, прежде чем разрывать контракты по своему хотению..Проучить малого.
  • RVL
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    RVL-Фото

    Если так, то жизни ему в боре не будет, а от него результата.

    Будет потерян год. Лучше разойтись 

  • RVL
    Киан Эйтдебрукс переходит в ве ... (5)
    RVL-Фото

    Он с претензиями о боре высказывался... реально хотел чего то большего. Правильно сделали что отпустили..не их команды он игрок 

  • RVL
    17-летний Альберт Филипсен под ... (6)
    RVL-Фото
    Да этот очередной залитый, не обращай внимания
  • Astanaforever
    Заявление велокоманды Bora-han ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Че то там на Вуэльте получилось, патамушта на него внимания никто не обращал,молодой, уже зазвездился пуще Ремки...заявления, скандалы. Чую скоро будет самым нерукопожатным в пелотоне..

    Да и этот малой пошел напропалую. Забил на контракт с Борой. Хочет побольше с юнца бабла поднять в Висме. В этой ситуации он просто опустил Бору ниже плинтуса. Вот же борзый малый.

    А может это месть Висмы за Роглича? Видимо на самом деле Бора подсуетилась во время Вуэльты и подкеросинила Приможа на последних этапах...мол смотри тебя не уважают в Висме, отдают Вуэльту твоему оруженосцу ...айда к нам. Вот теперь Бора получает обратку.

    Короче ждем продолжения боевика и запасаемся попкорном.

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