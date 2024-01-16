Джонатан Воутерс: "Я вижу способную группу гонщиков, которые могут и должны удивлять в гонках со старта и до конца сезона"

Велокоманда EF Education EasyPost представила состав на 2024 год. Сезон 2023 года стал одним из самых успешных в истории команды. Гонщики EF Education EasyPost одержали 26 побед, в том числе шесть маек национальных чемпионов, два этапа Джиро д’Италия. Прошедший сезон стал прорывом Бена Хили (Ben Healy), который принёс команде пять побед, призовое место на классиках Амстел Голд Рэйс и Стрела Брабанта, а также 3-е место в общем зачёте Тура Люксембурга.

В 2024 году в команде будут выступать 30 гонщиков, из которых 9 - новобранцы, а 10-й - 31-летний датский велогонщик Михаэль Вальгрен, который возвращается в команду, восстановившись после травмы. Прошлый сезон Вальгрен выступал в континентальной команде EF Education-NIPPO.

Новые велогонщики команды — 37-летний португальский велогонщик Руй Кошта, 25-летний австралийский велогонщик Гарри Суини, 31-летний 18-летний испанский велогонщик Маркель Белоки, 20-летний британский велогонщик Лукас Неруркар, 20-летний ирландский велогонщик Даррен Рафферти, 21-летний британский велогонщик Джек Руткин-Грей, 21-летний японский велогонщик Юхи Тодоме и 22-летний нидерландский велогонщик Ярди Кристиаан ван дер Лее.

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), спортивный директор команды: «Нам надо продолжать двигаться в том направлении, которое у нас хорошо получается. Играть, используя наши сильные стороны. Мы сделали несколько хороших шагов вперёд. Очень рады, как выступал Бен Хили, нам хочется увидеть, как он продолжит прогрессировать. Нельсон Паулесс тоже совершил большой рывок. А ещё у нас есть гонщики, которые уже достигли высокого уровня развития, такие, как Альберто Беттиоль и Ричард Карапас.

У нас хороший состав. Некоторые подходят к пику своей карьеры, некоторые гонщики уже на пике, а ещё к нам пришла новая волна гонщиков. Давно уже у нас не было такого молодого состава. Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее, потому что верим в ребят. Мы готовы предоставить им пространство для развития, чтобы они нашли себя и смогли расти, мы поможем им в работе. Наша команда хорошо адаптирует задачи, как только начинаем работать с гонщиками. Так что, я бы сказал, что мы настроены оптимистично, не связывая себя с какими-то определёнными ожиданиями».

В поиске талантов команде EF Education Easy Post помогает новый спортивный директор, бывший гонщик команды Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld):

«Я первый год занимаюсь поиском новых гонщиков, поэтому изучать данные мне очень помогли сотрудники команды. На мне большая ответственность, но я доволен. Хочу быть спортивным директором, но также хочу вносить вклад и другой работой. Я очень доволен тем, что делаю в команде.

У нас отлично получается держать контакт с молодыми ребятами, показывать им команду в положительном ключе, но в то же время рассказывать о ней честно и реалистично. Я не преследовал перспективных гонщиков, не летал к ним домой.

У нас нет удивительных историй о подписании контрактов. Считаю, что выступление нашей команды в прошедшем сезоне, когда мы с самого начала года начали одерживать победы, то, как мы относимся к гонщикам, делает нас привлекательной для гонщиков командой. Именно поэтому молодые ребята хотят подписывать с нами контракты. Уверен, мы увидим, как они растут в нашем составе».

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды: «Если смотреть на состав нашей команды на бумаге, я вижу способную группу гонщиков, которые могут и должны удивлять в гонках со старта и до конца сезона. Думаю, каждый менеджер говорит что-то подобное в это время года. Но мы знаем, что наши гонки выигрываются не теоретически. Я доволен командой, которую мы собрали. Состав динамичный, в нём много ребят с боевым настроем на атаки. Команда молодая, это радует, и в то же время накладывает на нас, руководителей и на старших в команде, большую ответственность».

Состав команды EF Education Easy Post на 2024 год:

Andrey Amador, 37 лет, Коста-Рика,

Markel Beloki, 18 лет, Испания,

Alberto Bettiol, 30 лет, Италия,

Stefan Bissegger, 25 лет, Швейцария,

Richard Carapaz, 30 лет, Эквадор,

Simon Carr, 25 лет, Великобритания,

Hugh Carthy, 29 лет, Великобритания,

Alexander Cepeda, 25 лет, Эквадор,

Esteban Chaves, 33 года, Колумбия,

Rui Costa, 37 лет, Португалия,

Stefan de Bod, 27 лет, ЮАР,

Owain Doull, 30 лет, Великобритания,

Ben Healy, 23 года, Ирландия,

Mikkel Honore, 26 лет, Дания,

Lukas Nerurkar, 20 лет, Великобритания,

Andrea Piccolo, 22 года, Италия,

Neilson Powless, 27 лет, США,

Sean Quinn, 23 года, США,

Darren Rafferty, 20 лет, Ирландия,

Jack Rootkin-Gray, 21 года, Великобритания,

Jonas Rutsch, 25 лет, Германия,

Archie Ryan, 22 года, Ирландия,

James Shaw, 27 лет, Великобритания,

Georg Steinhauser, 22 года, Германия,

Harry Sweeny, 25 лет, Австралия,

Yuhi Todome, 21 год, Япония,

Rigoberto Urán, 36 лет, Колумбия,

Michael Valgren, 31 год, Дания,

Marijn van den Berg, 24 года, Нидерланды,

Jardi van der Lee, 22 года, Нидерланды