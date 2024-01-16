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Велокоманда EF Education EasyPost представила состав на 2024 год

Джонатан Воутерс: "Я вижу способную группу гонщиков, которые могут и должны удивлять в гонках со старта и до конца сезона"

 

 

 

Велокоманда EF Education EasyPost представила состав на 2024 год. Сезон 2023 года стал одним из самых успешных в истории команды. Гонщики EF Education EasyPost одержали 26 побед, в том числе шесть маек национальных чемпионов, два этапа Джиро д’Италия. Прошедший сезон стал прорывом Бена Хили (Ben Healy), который принёс команде пять побед, призовое место на классиках Амстел Голд Рэйс и Стрела Брабанта, а также 3-е место в общем зачёте Тура Люксембурга.

 

Велокоманда EF Education EasyPost представила состав на 2024 год

 

В 2024 году в команде будут выступать 30 гонщиков, из которых 9 - новобранцы, а 10-й - 31-летний датский велогонщик Михаэль Вальгрен, который возвращается в команду, восстановившись после травмы. Прошлый сезон Вальгрен выступал в континентальной команде EF Education-NIPPO.

 

Новые велогонщики команды —  37-летний португальский велогонщик Руй Кошта, 25-летний австралийский велогонщик Гарри Суини, 31-летний 18-летний испанский велогонщик Маркель Белоки, 20-летний британский велогонщик Лукас Неруркар, 20-летний ирландский велогонщик Даррен Рафферти, 21-летний британский велогонщик Джек Руткин-Грей, 21-летний японский велогонщик Юхи Тодоме и 22-летний нидерландский велогонщик Ярди Кристиаан ван дер Лее.

 

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), спортивный директор команды: «Нам надо продолжать двигаться в том направлении, которое у нас хорошо получается. Играть, используя наши сильные стороны. Мы сделали несколько хороших шагов вперёд. Очень рады, как выступал Бен Хили, нам хочется увидеть, как он продолжит прогрессировать. Нельсон Паулесс тоже совершил большой рывок. А ещё у нас есть гонщики, которые уже достигли высокого уровня развития, такие, как Альберто Беттиоль и Ричард Карапас.

 

У нас хороший состав. Некоторые подходят к пику своей карьеры, некоторые гонщики уже на пике, а ещё к нам пришла новая волна гонщиков. Давно уже у нас не было такого молодого состава. Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее, потому что верим в ребят. Мы готовы предоставить им пространство для развития, чтобы они нашли себя и смогли расти, мы поможем им в работе. Наша команда хорошо адаптирует задачи, как только начинаем работать с гонщиками. Так что, я бы сказал, что мы настроены оптимистично, не связывая себя с какими-то определёнными ожиданиями».

 

В поиске талантов команде EF Education Easy Post помогает новый спортивный директор, бывший гонщик команды Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld):

 

«Я первый год занимаюсь поиском новых гонщиков, поэтому изучать данные мне очень помогли сотрудники команды. На мне большая ответственность, но я доволен. Хочу быть спортивным директором, но также хочу вносить вклад и другой работой. Я очень доволен тем, что делаю в команде.

 

У нас отлично получается держать контакт с молодыми ребятами, показывать им команду в положительном ключе, но в то же время рассказывать о ней честно и реалистично. Я не преследовал перспективных гонщиков, не летал к ним домой.

 

У нас нет удивительных историй о подписании контрактов. Считаю, что выступление нашей команды в прошедшем сезоне, когда мы с самого начала года начали одерживать победы, то, как мы относимся к гонщикам, делает нас привлекательной для гонщиков командой. Именно поэтому молодые ребята хотят подписывать с нами контракты. Уверен, мы увидим, как они растут в нашем составе».

 

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды: «Если смотреть на состав нашей команды на бумаге, я вижу способную группу гонщиков, которые могут и должны удивлять в гонках со старта и до конца сезона. Думаю, каждый менеджер говорит что-то подобное в это время года. Но мы знаем, что наши гонки выигрываются не теоретически. Я доволен командой, которую мы собрали. Состав динамичный, в нём много ребят с боевым настроем на атаки. Команда молодая, это радует, и в то же время накладывает на нас, руководителей и на старших в команде, большую ответственность».

 

Состав команды EF Education Easy Post на 2024 год:

 

Andrey Amador, 37 лет, Коста-Рика,

Markel Beloki, 18 лет, Испания,

Alberto Bettiol, 30 лет, Италия,

Stefan Bissegger, 25 лет, Швейцария,

Richard Carapaz, 30 лет, Эквадор,

Simon Carr, 25 лет, Великобритания,

Hugh Carthy, 29 лет, Великобритания,

Alexander Cepeda, 25 лет, Эквадор,

Esteban Chaves, 33 года, Колумбия,

Rui Costa, 37 лет, Португалия,

Stefan de Bod, 27 лет, ЮАР,

Owain Doull, 30 лет, Великобритания,

Ben Healy, 23 года, Ирландия,

Mikkel Honore, 26 лет, Дания,

Lukas Nerurkar, 20 лет, Великобритания,

Andrea Piccolo, 22 года, Италия,

Neilson Powless, 27 лет, США,

Sean Quinn, 23 года, США,

Darren Rafferty, 20 лет, Ирландия,

Jack Rootkin-Gray, 21 года, Великобритания,

Jonas Rutsch, 25 лет, Германия,

Archie Ryan, 22 года, Ирландия,

James Shaw, 27 лет, Великобритания,

Georg Steinhauser, 22 года, Германия,

Harry Sweeny, 25 лет, Австралия,

Yuhi Todome, 21 год, Япония,

Rigoberto Urán, 36 лет, Колумбия,

Michael Valgren, 31 год, Дания,

Marijn van den Berg, 24 года, Нидерланды,

Jardi van der Lee, 22 года, Нидерланды

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Теги к статье: EF Education EasyPost

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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