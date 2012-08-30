Команда Lotto Soudal представила велоформу на 2020 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:03
Новая велоформа команды Lotto Soudal на 2020 год
Считая пятницу 13-е декабря своим счастливым днём, бельгийская велокоманда Lotto Soudal представила новую велоформу на 2020 год, дизайн которой был разработан компанией Vermarc Sport. Карл Фредрик Хаген и Джули Ван де Вельде продемонстрировали, как выглядит велоформа мужской и женской команд Lotto Soudal.
Сейчас на острове Майорка проходит первый тренировочный сбор команды Lotto Soudal, состав которой на 2020 год укомплектован. В Lotto Soudal пришли 7 новых гонщиков – Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), Джон Дегенкольб (John Degenkolb), Джонатан Диббен (Jonathan Dibben), Стефф Крас (Steff Cras), Стефано Ольдани (Stefano Oldani), Мэттью Холмс (Matthew Holmes) и Кобе Гоосесенс (Kobe Goossens).
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