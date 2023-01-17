Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

Красный и оранжевый – новые цвета велоформы команды INEOS Grenadiers

Велокоманда INEOS Grenadiers вместе с партнёром, компанией Bioracer, представила новый дизайн велоформы на 2023 год. Основным цветом формы стал ярко-красный, обозначая намерение команды выступать ярко и решительно. Оранжевая вставка на рукаве – цвет команды INEOS Britannia по парусному спорту.

По замыслу дизайнеров оранжевая деталь сделает гонщиков более заметными на дороге, её добавление - часть постоянной работы команды INEOS Grenadiers над повышением безопасности гонщиков.

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Майка 2023 года символизирует переключение передачи нашей команды. Мы в восторге от результата работы дизайнеров, надеемся, что новая велоформа понравится нашим болельщикам, как и нам.

Переход на красный цвет отражает наш план - выступать со страстью, упорством и решимостью. Включение оранжевого цвета тоже важно, он сделает наших гонщиков более заметными в гонках, и на тренировках, где их форма полностью оранжевая. Компания Bioracer подняла планку с новой формой 2023 года, мы с нетерпением ждём начала выступления в форме, девизом которой является “Cтремительность” - “Visibly Fast”».

Велоформа INEOS Grenadiers создана с использованием передовой технологии Tempest и ткани нового поколения Stratos, которая на 20% легче привычной лайкры. Благодаря инновационной технологии нити переплетены более плотно, что позволяет лучше отталкивать воду и защищать от ветра без использования мембраны. Это делает ткань более воздухопроницаемой, что помогает во время гонок, требующих большого приложения усилий.

Том Пидкок впервые протестировал форму с использованием этой технологии во время велокросса и назвал её «волшебной технологией Biroracer».