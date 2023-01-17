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Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

Красный и оранжевый – новые цвета велоформы команды INEOS Grenadiers

 

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers вместе с партнёром, компанией Bioracer, представила новый дизайн велоформы на 2023 год. Основным цветом формы стал ярко-красный, обозначая намерение команды выступать ярко и решительно. Оранжевая вставка на рукаве – цвет команды INEOS Britannia по парусному спорту.

 

  По замыслу дизайнеров оранжевая деталь сделает гонщиков более заметными на дороге, её добавление -  часть постоянной работы команды INEOS Grenadiers над повышением безопасности гонщиков.  

 

Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

 

Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

 

Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

 

Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2023 год

 

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Майка 2023 года символизирует переключение передачи нашей команды. Мы в восторге от результата работы дизайнеров, надеемся, что новая велоформа понравится нашим болельщикам, как и нам.

 

  Переход на красный цвет отражает наш план  - выступать со страстью, упорством и решимостью. Включение оранжевого цвета тоже важно, он сделает наших гонщиков более заметными в гонках, и на тренировках, где их форма полностью оранжевая. Компания Bioracer подняла планку с новой формой 2023 года, мы с нетерпением ждём начала выступления в форме, девизом которой является “Cтремительность” -  “Visibly Fast”».

 

  Велоформа INEOS Grenadiers создана с использованием передовой технологии Tempest и ткани нового поколения Stratos, которая на 20% легче привычной лайкры. Благодаря инновационной технологии нити переплетены более плотно, что позволяет лучше отталкивать воду и защищать от ветра без использования мембраны. Это делает ткань более воздухопроницаемой, что помогает во время гонок, требующих большого приложения усилий.

  Том Пидкок впервые протестировал форму с использованием этой технологии во время велокросса и назвал её «волшебной технологией Biroracer».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers велоформа

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • shain
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    shain-Фото

    Патологическая любовь к амилии Лопес.

  • RVL
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    RVL-Фото
    Это да.
    Все гонки конечно не проедешь, но все же виляние , некоторых "топов" между рельефами и от соперников, слегка деклассирует их самих же.
  • motte
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    motte-Фото
    Роглич уже минус,у ремки нет соперников , Власов только.
  • nightbuster33
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то нашелся один гонщик ,готовый участвовать во всех гонках не смотря на профиль дистанции и не гадать-это мне подходит,а это нет.Всем спринтёрам перейдти на трек и не путаться под колесами ГРАНДОВ на больших гонках,используя их лишь в качестве ЛИДЕРОВ перед финишем.Одни едут гонку в поте лица-другие пьют шампанское после финиша.

  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Еще один сынок спорт.менеджера прибыл в Астану. Даешь семейный и дружбанский подряд.
  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Под  вывеску битвы Вингегор-Эвенепул, отодвинув, таким образом, на второй план Тур де Франс 23,  можно найти организаторам Джиро достаточную денежную приманку для Йонаса.

    А для разумного человека, коим может оказаться хладокровный датчанин, достойные деньги - это главное.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    velodoctor-Фото

    Видимо сменил гражданство

  • AzaKonta
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Савелий Лаптев Колумбия?)
  • Ернат
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Ернат-Фото

    с чего Лаптев стал Колумбицем ?

  • sixpack
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    sixpack-Фото

    откосить от соперничества с Погачаром за ЖМ в 2023 было бы как-то совсем уж неправильно.

     

    но на Джиро в этом году ожидается довольно крепкая компания (Ремко, Рогла, Томас, Власов...), должно быть повеселее, чем в последние годы. А то Джиро стала унылой.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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