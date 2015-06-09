Люк Плапп подписал четырёхлетний контракт с велокомандой JaycoAlUla

Чемпион Австралии Люк Плапп перешёл из команды INEOS Grenadiers в Jayco AlUla

22-летний чемпион Австралии Люк Плапп (Luke Plapp) подписал четырёхлетний контракт (до конца 2027 года) с австралийской велокомандой Jayco AlUla.

Уроженец Мельбурна, Люк Плапп в 2021 году выиграл разделку на чемпионате Австралии в 2021 году, а позже в этом сезоне взял серебряную медаль в этой же дисциплине среди андеров на Чемпионате мира.

В августе 2021 года Люк Плапп стал стажёром команды INEOS Grenadiers, а в 2022 году вошёл в состав британской команды, подписав первый профессиональный контракт до конца 2024 года. Но по взаимному согласию контракт был расторгнут на год раньше.

Люк Плапп - двукратный чемпион Австралии в групповой гонке, в этом сезоне он занял 2-е место в общем зачёте Тура ОАЭ, в прошлом году был призёром Тура Норвегии, а также вошёл в топ-10 в генеральной классификации Тура Романдии.

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Jayco AlUla: «У Люка, без сомнений, невероятный талант. Поэтому мы рады подписать с ним четырёхлетний контракт. За то, что этот контракт стал реальностью мы должны поблагодарить Джерри Райана (Gerry Ryan) и наших партнёров AlUla и Giant.

Люк ещё очень молодой гонщик, мы заинтересованы, чтобы он рос в команде вместе с нами. В предстоящем сезоне у Люка будет сильная команда поддержки. Надеемся, что он поборется за успехи в генеральной классификации, а также продолжит ставить целью высокие результаты в индивидуальной гонке на время. Мы, как австралийская команда, с большим нетерпением ждём национального чемпионата, который пройдёт в январе. Посмотрим, сможет ли Люк защитить титул в групповой гонке третий год подряд».

Люк Плапп: «Если честно, чувствую себя так, будто вернулся домой. Для меня, как для австралийского гонщика, большая честь выступать в австралийской команде. Не могу дождаться начала работы. Следующие четыре года в этой команде будут потрясающими.

Не хватает слов благодарности Джерри Райану и команде за эту возможность. Джерри так много сделал для австралийского велоспорта. Очень горжусь и беспредельно благодарен, что смогу теперь смогу здесь выступать. Не терпится добиться больших успехов с такой замечательной командой. Я уже знаю многих ребят, хочу хорошо начать с первой же гонки».