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Люк Плапп подписал четырёхлетний контракт с велокомандой JaycoAlUla

Чемпион Австралии Люк Плапп перешёл из команды INEOS Grenadiers в Jayco AlUla

 

 

22-летний чемпион Австралии Люк Плапп (Luke Plapp) подписал четырёхлетний контракт (до конца 2027 года) с австралийской велокомандой Jayco AlUla.

Уроженец Мельбурна,  Люк Плапп в 2021 году выиграл разделку на чемпионате Австралии в 2021 году, а позже в этом сезоне взял серебряную медаль в этой же дисциплине среди андеров на Чемпионате мира.

 

В августе 2021 года Люк Плапп стал стажёром команды INEOS Grenadiers, а в 2022 году вошёл в состав британской команды, подписав первый профессиональный контракт до конца 2024 года. Но по взаимному согласию контракт был расторгнут на год раньше.

 

 

 

Люк Плапп - двукратный чемпион Австралии в групповой гонке, в этом сезоне он занял 2-е место в общем зачёте Тура ОАЭ, в прошлом году был призёром Тура Норвегии, а также вошёл в топ-10 в генеральной классификации Тура Романдии.  

 

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды Jayco AlUla: «У Люка, без сомнений, невероятный талант. Поэтому мы рады подписать с ним четырёхлетний контракт. За то, что этот контракт стал реальностью мы должны поблагодарить Джерри Райана (Gerry Ryan) и наших партнёров AlUla и Giant.

 

Люк ещё очень молодой гонщик, мы заинтересованы, чтобы он рос в команде вместе с нами. В предстоящем сезоне у Люка будет сильная команда поддержки. Надеемся, что он поборется за успехи в генеральной классификации, а также продолжит ставить целью высокие результаты в индивидуальной гонке на время. Мы, как австралийская команда, с большим нетерпением ждём национального чемпионата, который пройдёт в январе. Посмотрим, сможет ли Люк защитить титул в групповой гонке третий год подряд».

 

Люк Плапп: «Если честно, чувствую себя так, будто вернулся домой.  Для меня, как для австралийского гонщика, большая честь  выступать в австралийской команде. Не могу дождаться начала работы. Следующие четыре года в этой команде будут потрясающими.

 

Не хватает слов благодарности Джерри Райану и команде  за эту возможность. Джерри так много сделал для австралийского велоспорта. Очень горжусь и беспредельно благодарен, что смогу теперь смогу здесь выступать. Не терпится добиться больших успехов с такой замечательной командой. Я уже знаю многих ребят, хочу хорошо начать с первой же гонки».

 

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Теги к статье: Люк Плапп Luke Plapp Jayco AlUla

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  1. s75

    Вчера, 18:16 | Регистрация: 9.06.2015

    Ощущение, что Инеос взяли молодого-талантливого и не знали, что с ним делать. Когда-то Данбар тоже побывал в этой роли.

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Комментарии

  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Уверен,что за этим и поедет плюс этап будет целью.Потом на Вуэльте "пошуметь" и норм
  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Понимает,что Масса заберут скоро
  • motte
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    motte-Фото

    Старый конь борозды...как говорят в народе -:)

    С богом, Астана!

  • Гонщик
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
    Тебе с дивана виднее ... Эксперд мамкин .



    Цитата: Astanaforever
    Что только не сделаешь ради одного этапа.. Ищо Джамолидина Абдужапарова с Марио Чиполлини нада срочно в помощь.
    А ты бабла подкинь , может и прикупят кого нить ещё... Радуйтесь что такая команда вообще существует.

  • Pedalpower
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
  • AzaKonta
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    AzaKonta-Фото
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
  • s75
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (7)
    s75-Фото
    Так ведь убирали недавно, а убиравших тут хором проклинали, нет?
  • s75
    Люк Плапп подписал четырёхлетн ... (1)
    s75-Фото

    Ощущение, что Инеос взяли молодого-талантливого и не знали, что с ним делать. Когда-то Данбар тоже побывал в этой роли.

  • s75
    Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет ... (3)
    s75-Фото

    На подиум Тура "по стопам" Ричи Порта, хороший вариант. Другое дело, что и в Инеосе места лидеров освободились, остался бы, глядишь, и Родригеса отпустили бы с миром в его Мовистар (и правильно сделали бы), а то украли испанскую невесту со свадьбы...

  • kwwk
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    kwwk-Фото

    Команда Суперстар. К Реншоу одна задача, научить Моркова забодать поезд Альпецина, а остальное все разрешится само.

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