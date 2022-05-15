Адам Йейтс уходит из команды INEOS Grenadiers?

Адам Йейтс может перейти в команду UAE Team Emirates

Контракт 30-летнего британского гонщика Адама Йейтса (Adam Yates) с британской велокомандой INEOS Grenadiers заканчивается в конце этого сезона, но о продлении контракта не объявлялось.

Адам Йейтс пришёл в команду INEOS Grenadiers в 2021 году после 7 лет выступления в австралийской команде ORICA (Mitchelton-Scott/BikeExchange). За два года выступления в INEOS Grenaidiers Адам Йейтс занял 4-е место на Вуэльте Испании-2021, в этом году финишировал 9-м на Тур де Франс, принёс команде 4 победы – на этапе и в генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2021 и на этапе и в генеральной классификации Тура Германии-2022.

VeloNews, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что сейчас Адам Йейтс рассматривает несколько предложений, и есть большие шансы, что его следующей командой станет UAE Team Emirates. VeloNews отмечает, что INEOS Grenadiers были готовы продлить контракт с Адамом Йейтсом, но только с половиной суммы от нынешнего контракта.

Генеральный менеджер UAE Team Emirates Мауро Джанетти подтвердил VeloNews, что команда ведёт переговоры с британским гонщиком: «Да, мы обсуждаем с ним контракт, как, думаю, и другие команды».