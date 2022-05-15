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Адам Йейтс уходит из команды INEOS Grenadiers?

Адам Йейтс может перейти в команду UAE Team Emirates

Адам Йейтс уходит из команды INEOS Grenadiers?

 

 

  Контракт 30-летнего британского гонщика Адама Йейтса (Adam Yates) с британской велокомандой INEOS Grenadiers заканчивается в конце этого сезона, но о продлении контракта не объявлялось.

 

  Адам Йейтс пришёл в команду INEOS Grenadiers в 2021 году после 7 лет выступления в австралийской команде ORICA (Mitchelton-Scott/BikeExchange). За два года выступления в INEOS Grenaidiers Адам Йейтс занял 4-е место на Вуэльте Испании-2021, в этом году финишировал 9-м на Тур де Франс, принёс команде 4 победы – на этапе и в генеральной классификации Вуэльты Каталонии-2021 и на этапе и в генеральной классификации Тура Германии-2022.

 

  VeloNews, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что сейчас Адам Йейтс рассматривает несколько предложений, и есть большие шансы, что его следующей командой станет UAE Team Emirates. VeloNews отмечает, что INEOS Grenadiers были готовы продлить контракт с Адамом Йейтсом, но только с половиной суммы от нынешнего контракта.

 

 Генеральный менеджер UAE Team Emirates Мауро Джанетти подтвердил VeloNews, что команда ведёт переговоры с британским гонщиком: «Да, мы обсуждаем с ним контракт, как, думаю, и другие команды».

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 02:52 | Регистрация: 15.05.2022

    А в Эмиратах не тесно всем будет случайно ?

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Комментарии

  • Esperus2006
    Адам Йейтс уходит из команды I ... (1)
    Esperus2006-Фото
    А в Эмиратах не тесно всем будет случайно ?
  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    Aboba-Фото

    Ганна выиграет, че тут думать.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: MVDP
    Есть ощущение, что Ганне на этом маршруте будет сложно. А вот Погачар может удивить.

    Цитата: Camel
    Погачар может удивить, если на финише окажется 20-м.

    Такие вот расклады у буков, такие вот фавориты-чемпионы на все виды:

    Elite women
     - TT: Van Dijk
     - RR: Vos

    Elite men
     - TT: Küng
     - RR: Pogaсar

    U23
     - TT: Hessmann
     - RR: Grégoire

    Junior-women:

     - Bäckstedt

    Junior-men
     - TT: Emil Herzog

     - RR: Chamberlain

    Цитата: s75
    раз уж речь зашла о безопасности - вот тут жесть, самые жаркие ГТ
    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1570098227545886720

    В этом году все 3 ГТ установили свои рекорды по средней температуре...глобальное потепленее чуствуется всё сильнее на планете

  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    Camel-Фото
    Погачар может удивить, если на финише окажется 20-м.
  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    MVDP-Фото

    Есть ощущение, что Ганне на этом маршруте будет сложно. А вот Погачар может удивить.

  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    Camel-Фото

    Как бы не был крепок поводок, он когда-нибудь перетрётся. И тут только лови! Никакие дети и никакие слёзы не помогут.
    Нельзя мужика держать всё время у себя на виду, его это угнетает, а иногда унижает.

  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (28)
    Camel-Фото

    В этом случае жена Ваута ван Арта найдёт себе другого Ваута ван Арта.

  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (12)
    Aboba-Фото
    Ну вот есть рекорд Меркса - на стальном байке.
    А есть рекорд инженера-ноунейма - на полностью карбоновом байке (наверное), с лучшими техническими решениями 21 века.
    И смысл тогда сравнивать их цифры? Как может рекорд (одна цифра больше другой) ставиться в разных условиях.
    В плавание надели комбезы - поперли рекорды, что сделали люди? Забанили комбезы.
  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (12)
    Aboba-Фото
    Ты задался этим вопросом - ты и считай.
    Хотя по подписи после черты, я уже давно понял, что кто-то непоследователен.
    Ведь ничего такого другого не происходило никогда))))
  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (12)
    Aboba-Фото
    Ты не уловил логику, видимо очень сложно для тебя.
    Люди разные, техника должны быть одна. А то получается формула1, где один превознемогатель ставновится многократным за счет машины = бюджета

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
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