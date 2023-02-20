Люк Плапп об отрыве на 1-м этапе Тура ОАЭ-2023

Люк Плапп собирается бороться за общий зачёт после финиша в отрыве на 1-м этапе Тура ОАЭ-2023

Чемпион Австралии в групповой гонке, Люк Плапп (Luke Plapp) после 1-го этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 надел чёрную майку лучшего на промежуточных спринтах и белую майку лучшего молодого гонщика. 22-летний австралиец из велокоманды INEOS Grenadiers вдохновлён итогами первого дня гонки, он был инициатором создания двух отрывов. Люк Плапп проехал 104 км в лидирующей группе, которая в итоге опередила пелотон на 51 секунду.

Помимо 3-го места в общем зачёте, которое Люк Плапп занял после 1-го этапа, на промежуточных спринтах он боролся за бонусные секунды, выиграв 7 секунд у Пельо Бильбао (Bahrain Victorious) и 8 секунд у чемпиона мира Ремко Эвенепула (Soudal Quick-Step).

В интервью Cyclingnews после финиша Люк Плапп рассказал о своих целях в гонке:

«Ещё за полтора часа до старта мы полностью были готовы, и как только гонка началась, мы начали действовать. Перед гонкой мы посмотрели массу видео с этого же этапа 2021 года. Тогда пелотон порвался, как только дали отмашку начала этапа. Мы поняли, что так получится и в этот раз. Через 90 км пелотон снова собрался, но потом опять развалился.

Этап получился точной копией 2021 года. Я очень доволен, что создал разрыв. Когда ты попадаешь в лидирующую группу, это прекрасно, и ужасно, когда упускаешь. Было приятно держать скорость в группе, а потом дать порезвиться спринтерам. Они понимали, что мы просто стараемся как можно больше увеличить преимущество.

Посмотрим, что получится в горах. В то же время никогда не знаешь, что принесёт тебе пустыня, ветер можно снова повлиять на гонку, а потом спринтерские этапы – есть спринтерские этапы. Просто надо быть внимательным весь день.

Если посмотреть в целом, для нас – Ремко, Пельо и меня день получился удачным. Мы на отличной позиции. Теперь надо думать об общем зачёте, верно? Мы в минуте преимущества, так что точно надо».