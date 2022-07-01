Эдди Данбар не будет продлять контракт с командой Ineos Grenadiers

Эдди Данбар собирается перейти в велокоманду BikeExchange-Jayco

25-летний ирландский велогонщик Эдди Данбар (Eddie Dunbar) не будет продлять контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers, где выступает с 2018 года. Четыре года назад, когда закрылась проконтинентальная велокоманда Aqua Blue, Эдди Данбара в сентябре взял в британскую команду Дэйв Брэйлсфорд.

За эти годы в Ineos Grenadiers Эдди Данбар лишь раз принял участие в Гранд-туре – в 2019 году проехал Джиро д’Италия и занял 22-е место в общем зачёте. Его лучшим результатом на этапе итальянского Гранд-тура стало 3-е место на этапе Кунео-Пинероло.

Как сообщает VeloNews, Данбар принял предложение австралийской велокоманды BikeExchange-Jayco , с которой заключил контракт на несколько лет. Команда и гонщик не могут объявлять о подписании и комментировать соглашение до 1 августа.

В этом году Эдди Данбар принёс команде Ineos Grenadiers две победы –первые в карьере - выиграл общий зачёт на «Туре Венгрии» и «Неделе Коппи и Бартали».