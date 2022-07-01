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Эдди Данбар не будет продлять контракт с командой Ineos Grenadiers

Эдди Данбар собирается перейти в велокоманду BikeExchange-Jayco

Эдди Данбар не будет продлять контракт с командой Ineos Grenadiers

 

 

  25-летний ирландский велогонщик Эдди Данбар (Eddie Dunbar) не будет продлять контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers, где выступает с 2018 года. Четыре года назад, когда закрылась проконтинентальная велокоманда Aqua Blue, Эдди Данбара в сентябре взял в британскую команду Дэйв Брэйлсфорд.

 

  За эти годы в Ineos Grenadiers Эдди Данбар лишь раз принял участие в Гранд-туре – в 2019 году проехал Джиро д’Италия и занял 22-е место в общем зачёте. Его лучшим результатом на этапе итальянского Гранд-тура стало 3-е место на этапе Кунео-Пинероло.

 

   Как сообщает VeloNews, Данбар принял предложение австралийской велокоманды BikeExchange-Jayco , с которой заключил контракт на несколько лет. Команда и гонщик не могут объявлять о подписании и комментировать соглашение до 1 августа.

 

  В этом году Эдди Данбар принёс команде Ineos Grenadiers две победы –первые в карьере -  выиграл общий зачёт на «Туре Венгрии» и «Неделе Коппи и Бартали».

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Теги к статье: Эдди Данбар Eddie Dunbar Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо, так и подумал.
    2011-й год...эх, какой Тур был: Эванс - чемпион, Фёклер держался до последнего в желтом. Молодая фр.звезда П.Роллан - белая майка лучшего молодого и покоритель Альп дю Эза. И давно забытая теперь командная разделка на Туре, ну и дисква Контадора.


    Кстати, этот Гранон только 1 раз был на ТдФ, в 1986 году. Крутая и тяжелая гора - 11.3 км., со ср.градиентом в 9,2% !! Почему за такие горы/вершины настолько долго забывает орги многодневки...

  • микеле оп-оп-оп
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (14)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Власов.
  • микеле оп-оп-оп
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (14)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Власов. 

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (11)
    Velolive-Team-Фото
    Galibier 2 642 м - 2011 год A.Schleck
  • Velolife
    Предварительные составы команд ... (18)
    Velolife-Фото
    Примош Роглич - олимпийский чемпион в ТТ.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая гора 1-й категории на этом ТдФ только на 7-м этапе (благо до этого будет "этап Рубэ" под №5). 11-й и 12-й этапе самые интересные, жаль что Альпы в который раз на Туре идут на 2-й, а не на 3-й недели баталий.

    Градация очков на горных премиях на ТдФ такая скудная (сравниет с Джиро), что я теперь понимаю почему велогонщик который будет первым на горе этой самой высшей категори получит денежное вознаграждение в сумме всего то 800 евро.

    Последняя разделка слишком длинная и вообще без единой горы - это очень жаль; моглы бы и сократить на 10 км.

    2 413 м - вершина Коль-де-Гранон Серр-Шевалье - Col du Granon Serre Chevalier - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2022 и вторая за всю историю Тур де Франс (11 этап)

    Интересно какая (и когда) была самая высшая точка в истории Тур де Франс ?

     

    P.S.

    К слову, категорийность или звзёдность (как хотите) этапов этого ТдФ-2022

     

  • Velolife
    Предварительные составы команд ... (18)
    Velolife-Фото

    Всё-таки, превычнее Lotto Soudal и Pierre Latour. А главное, чтобы все команды были укомплектованы полностью, и все 176 гонщиков проехали разделку в Копенгагене. Однако имхо, что на Шан-де-Лези их число будет меньше. Тем не менее, 01.07. пожелаем им всем Bon Parcours et Bon Séjour à Paris!

  • Ice
    Петер Саган надеется выздорове ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Ice
    Цитата: Гонщик
    Бред сумасшедшего, опять этот выдуманный ковид. 

    Светило медицины высказался))) Не надоело чушь нести?
    Куда уж до тебя, медик несостоявшийся.... 
    biggrin Иногда лучше жевать, чем говорить. Культура на уровне))) Тыкать будете своим коллегам-инфекционистам, с которыми судьбы мира обсуждаете))) В вашем случае лучше бы купить жвачки лет на 10 вперед, будете намного адекватнее выглядеть)))

  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (18)
    Адриен-Фото

    Ну да ... Вы свою машину починить или ремонт в доме сделать вряд ли доверите юнцам. Опытных будете искать... Не думаю, что Винокуров и Мартинелли меньше, чем вы, желают успешного выступления команде. Наверное при формировании состава они руководствуются определенными объективными данными - функциональными, медицинскими, личностными, взаимоотношениями между спортсменами и т.п. Или, по вашему, всё происходит посредством жребия ? Мол, а давай попробуем того или этого, АВОСЬ получится ? Профессиональный спорт высших достижений - вещь сложная с множеством составляющих. Это только с дивана ( уж извините) кажется, что решения лежат на поверхности. А на деле кухня напоминает айсберг - на виду для публики только пятая часть ...

  • svan
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (14)
    svan-Фото

    форма серенькая, маскируются ).

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