Эдди Данбар не будет продлять контракт с командой Ineos Grenadiers

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 00:11
Эдди Данбар собирается перейти в велокоманду BikeExchange-Jayco
25-летний ирландский велогонщик Эдди Данбар (Eddie Dunbar) не будет продлять контракт с британской велокомандой Ineos Grenadiers, где выступает с 2018 года. Четыре года назад, когда закрылась проконтинентальная велокоманда Aqua Blue, Эдди Данбара в сентябре взял в британскую команду Дэйв Брэйлсфорд.
За эти годы в Ineos Grenadiers Эдди Данбар лишь раз принял участие в Гранд-туре – в 2019 году проехал Джиро д’Италия и занял 22-е место в общем зачёте. Его лучшим результатом на этапе итальянского Гранд-тура стало 3-е место на этапе Кунео-Пинероло.
Как сообщает VeloNews, Данбар принял предложение австралийской велокоманды BikeExchange-Jayco , с которой заключил контракт на несколько лет. Команда и гонщик не могут объявлять о подписании и комментировать соглашение до 1 августа.
В этом году Эдди Данбар принёс команде Ineos Grenadiers две победы –первые в карьере - выиграл общий зачёт на «Туре Венгрии» и «Неделе Коппи и Бартали».
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