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Якуб Маречко подписал контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

27-летний Якуб Маречко будет выступать в велокоманде Alpecin-Fenix до конца 2023 года

 

Якуб Маречко подписал контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

 

  27-летний итальянский велогонщик польского происхождения Якуб Маречко (Jakub Mareczko) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с проконтинентальной велокомандой Alpecin-Fenix. В 2021 году Маречко выступал в велокоманде Vini Zabu, а до этого два года был гонщиком польской велокоманды ССС.

 

  В профессиональный пелотон Якуб Маречко пришёл в 2016 году, подписав контракт с итальянской проконтинентальной командой Wilier – Southeast (нынешня Vini Zabu). На счету спринтера 44 побед (в основном в велогонках категории 2.1 и 2. HC), самая крупная из которых – на этапе «Недели Коппи и Бартали» в этом году, где Маречко обошёл Марка Кэвендиша. На этапах Джиро д’Италия Якуб Маречко трижды занимал вторые места.

 

  Якуб Маречко: «Команда специализируется на спринтах и однодневных гонках, у них отличный развоз. Убеждён, что переход в эту коман

ду для меня – правильный выбор. Мне интересно, насколько хорошо я смогу спринтовать в велоформе Alpecin-Fenix».

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Теги к статье: Якуб Маречко Jakub Mareczko Alpecin-Fenix

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Комментарии

  • uran
    Команда Astana Qazaqstan Team ... (7)
    uran-Фото
    Цитата: Sheridan
    "представлена в Н?р-С?лтане"
    Какой испанский стыд каждый раз меня охватывает, когда называют город этим названием.
    Когда страной правят "избранные". К сожалению на постсоветском пространстве это вошло в моду.
  • Astanaforever
    Петер Саган подписал 10-летний ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Петя самый богатый гонщик пелотона, однозначно. Не думал что словаки такие предприниматели. Хитрец и красавчик.
  • EL-Fenomeno
    Велокоманда Ineos Grenadiers п ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Форма норм!

    Да, у них красивая вело-форма на 2022, но мне кажется на 90% это такая же как и в этом году.

    А вообще то для меня очень симпотная у них та тренировочная: яркая, апельсиновая/мандариновая.

    А ещё нравилась когда то та что была на Тур де Франс - полностьсю белая (и с белым ЛОГОтипом СКАЙ посрединке на чёрным фоне).

    Цитата: Karmatron
    Мы все, конечно, понимаем, что Вы троллите, но Фрум уже год как в Израиле, Вы в курсе?)

    Не обращайте на этого товарища внимание, он на своей (дикой) волне уже давно.

     

  • EL-Fenomeno
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    А как же №35 - всего то один раз нужно, а дальше можно и сходить, а потом с помпой (осенью) заканчивать - устроить яркие проводы одного из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта (и я сейчас не прикалываюсь - серьёзно)
    Цитата: Nikolay Kem
    Ему надо всего один раз выиграть, И рекорд побит, одно это уже стоит того чтобы ездить до посинения, я бы ездил)

    100%
  • Nikolay Kem
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (9)
    Nikolay Kem-Фото
    Ему надо всего один раз выиграть, И рекорд побит, одно это уже стоит того чтобы ездить до посинения, я бы ездил)
  • Earl57
    Ваут ван Арт о победе на этапе ... (4)
    Earl57-Фото
    Так там дело не в погоде.
    UCI уже много лет пытается продвинуть велокросс на Олимпийские игры. На летние ОИ отказываются брать из-того что соревнования по велокроссу проходят осенью и зимой, а на зимних говорят что у них только те, что на снегу и льду. Поэтому UCI хотят показать организаторам ОИ-2026, которые будут в Кортина д'Ампеццо, что велокроссмены и на снегу тоже соревнуются.
    На ОИ хотят почти все гонщики. И если для этого надо гоняться по снегу, то готовы гоняться. Где не проедут, там пробегут. Им не привыкать...
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт о победе на этапе ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Глядя на это фото, у меня возник вопрос: а есть ли у Cervelo и Pinarello беговые лыжи?) 

     

    Погода вносит дополнительную интригу) 

  • velodoctor
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (6)
    velodoctor-Фото

    Когда только отрыв создавал Ван Арт гонщик, который с ним отъезжал тоже упал, тут сочетание силы и техники. Дистанция мне не очень понравилась, мне больше по душе была та, что с песком на побережье, будет снег, любопытно что там, шипованная резина?

  • Серафим
    Патрик Лефевр подтвердил, что ... (9)
    Серафим-Фото

      Сказка 2.0? Это вряд ли.

  • VeloVelo
    Тим Деклерк четвёртый год подр ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Морков не амбициозен?!!

    Михаэль Олимпийский Чемпион,
    4-кратный Чемпион Мира,
    Чемпион Европы.

    Плюс к этому:
    Серебро на ОИ.
    2 бронзы на ЧМ.
    Серебро на ЧЕ.

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