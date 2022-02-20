Якуб Маречко подписал контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

27-летний Якуб Маречко будет выступать в велокоманде Alpecin-Fenix до конца 2023 года

27-летний итальянский велогонщик польского происхождения Якуб Маречко (Jakub Mareczko) подписал двухлетний контракт (до конца 2023 года) с проконтинентальной велокомандой Alpecin-Fenix. В 2021 году Маречко выступал в велокоманде Vini Zabu, а до этого два года был гонщиком польской велокоманды ССС.

В профессиональный пелотон Якуб Маречко пришёл в 2016 году, подписав контракт с итальянской проконтинентальной командой Wilier – Southeast (нынешня Vini Zabu). На счету спринтера 44 побед (в основном в велогонках категории 2.1 и 2. HC), самая крупная из которых – на этапе «Недели Коппи и Бартали» в этом году, где Маречко обошёл Марка Кэвендиша. На этапах Джиро д’Италия Якуб Маречко трижды занимал вторые места.

Якуб Маречко: «Команда специализируется на спринтах и однодневных гонках, у них отличный развоз. Убеждён, что переход в эту коман

ду для меня – правильный выбор. Мне интересно, насколько хорошо я смогу спринтовать в велоформе Alpecin-Fenix».