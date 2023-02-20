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Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

Ремко Эвенепул надел майку лидера на 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

 

 

  Чемпион мира Ремко Эвенепул компенсировал разочарование от упущенного шанса побороться за победу на 3-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 красной майкой лидера и белой майкой лучшего в молодёжной классификации.  

 

  23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal-Quick Step финишировал на вершине Джебель-Джаис вторым, через 14 секунд после выигравшего этап из отрыва Эйнера Рубио (Movistar), но ему удалось опередить Люка Плаппа (INEOS Grenadiers), который финишировал 5-м и перехватить у него лидерство в общем зачёте. Это 52-я майка лидера в карьере Ремко Эвенепула.

 

  У 22-летнего австралийского велогонщика Люка Плаппа осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации. Плапп идёт на втором месте в общем зачёте, проигрывая Эвенепулу 7 секунд.

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

 

Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

Photo ©LaPresse/©Sprint Cycling Agency

 

 

  Ремко Эвенепул: «Жаль, мы были близко к победе на этапе. Я хорошо спринтовал в конце. Немного не повезло на подъёме, несколько ребят выпали, и мы не смогли сделать то, что наметили, догнать Эйнера. Но команда сегодня работала очень сильно.

 

  Мы финишировали первыми, первыми, а теперь вторыми на трёх этапах. Теперь у нас майка лидера, так что всё идёт хорошо. Эта красная майка – прекрасная награда команде.  Ребята меня защищали, показали, насколько сильны и на равнине, и в подъёме. Я их благодарю. Факт, что я стал самым быстрым из пелотона, хороший знак, даёт мне уверенность перед горным финишем в воскресенье.

 

  Джебель Хафит – другой подъём, более крутой. Я не очень взрывной гонщик, но с каждым годом становлюсь сильнее, что сегодня показал. После тренировочного лагеря понял, что могу бороться с некоторыми быстрыми панчерами на спринтах в подъём, хотя не ставлю главной целью работу над этим качеством».

 

  Люк Плапп: «Я ожидал, что сегодня потеряю красную майку. Он не просто так стал чемпионом мира. Я старался финишировать так близко к нему, как только смог, но Ремко – сильнейший гонщик в мире. Вы видели, как мощно он финишировал. Я выложился в спринте полностью, команда мне помогала весь этап. Надеюсь, позже у меня ещё будут карты, которые разыграю».

 

Результаты 3 этапа Тура ОАЭ-2023

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Люк Плапп Luke Plapp Тур ОАЭ-2023 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

Кто выиграет Тур ОАЭ-2023?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Все-таки какая разница между универсалом Погачаром и раздельщиком с хорошим горным ходом Ремко. Тадей быстро впрыгивает в форму, а Ремко нужно двигаться вперед медленно, с постепенным наращиванием. 

  • s75
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    s75-Фото
    Что самое печальное - там рыба с головы портится (Юсиай).
    З.Ы. прочитал на CN - у Uno-X новые прикольные шлемы были на португальской разделке
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото
    Он же предупреждал что будет меньше ездить шоссейные гонки, ибо хочет отобраться на ОИ по МТБ.
    Отбор на олимпиаду в МТБ отличается от шоссе. Там всего 38 лицензий. Это включая чемпиона мира и континентальных чемпионов, которые получают путевку на ОИ автоматически. Плюс одно место зарезервировано за страной-хозяйкой, в данном случае за французами, если никто из них не отберется в общем порядке. А общий порядок - это рейтинговые очки, набранные в соревнованиях.
    То есть чтобы попасть на ОИ, Сагану нужно либо становиться чемпионом мира или Европы, что для него весьма проблематично, либо регулярно участвовать в гонках по МТБ и набирать очки.
    Люди, которые не следят за МТБ, не очень понимают ситуацию. Маутинбайкеры редко ездят шоссейные гонки и еще реже бывают там успешны. Поэтому шоссейные болельщики их плохо знают, а то и вовсе не знают. Но конкретно в МТБ конкуренция очень высокая. И "пришел, увидел, победил" там не прокатит.
  • Esperus2006
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Слишком легко его отпустили, Рубио молодец, красивая победа, пелатону-неуд
  • Freejazz
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Freejazz-Фото
    По PCS Total Страде Бьянки едет. У Пети в профиле этой гонки нет.
  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото
    Да я про белые дороги. Он едет, или нет? Что-то на сайте тотальэнержи я не увидел ничего про это...
  • Earl57
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    Саган, ну? :-)

    Сагана Ницца не интересует. Он в эти выходные Омлоп и Кюрн едет, а потом в середине марта МСР.

  • SVS
    Тадей Погачар пропустит Страде ... (5)
    SVS-Фото

    Саган, ну? :-)

  • SportSpirit
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Да-а, Мерлир красиво сделал! И вообще отлично вписался в новую команду.
  • uran
    Победа Soudal Quick-Step в ком ... (2)
    uran-Фото
    По поводу командной гонки в точку. Большинство не понимают ее прелести.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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