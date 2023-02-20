Ремко Эвенепул и Люк Плапп о 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

Ремко Эвенепул надел майку лидера на 3-м этапе Тура ОАЭ-2023

Чемпион мира Ремко Эвенепул компенсировал разочарование от упущенного шанса побороться за победу на 3-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2023 красной майкой лидера и белой майкой лучшего в молодёжной классификации.

23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal-Quick Step финишировал на вершине Джебель-Джаис вторым, через 14 секунд после выигравшего этап из отрыва Эйнера Рубио (Movistar), но ему удалось опередить Люка Плаппа (INEOS Grenadiers), который финишировал 5-м и перехватить у него лидерство в общем зачёте. Это 52-я майка лидера в карьере Ремко Эвенепула.

У 22-летнего австралийского велогонщика Люка Плаппа осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации. Плапп идёт на втором месте в общем зачёте, проигрывая Эвенепулу 7 секунд.

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Ремко Эвенепул: «Жаль, мы были близко к победе на этапе. Я хорошо спринтовал в конце. Немного не повезло на подъёме, несколько ребят выпали, и мы не смогли сделать то, что наметили, догнать Эйнера. Но команда сегодня работала очень сильно.

Мы финишировали первыми, первыми, а теперь вторыми на трёх этапах. Теперь у нас майка лидера, так что всё идёт хорошо. Эта красная майка – прекрасная награда команде. Ребята меня защищали, показали, насколько сильны и на равнине, и в подъёме. Я их благодарю. Факт, что я стал самым быстрым из пелотона, хороший знак, даёт мне уверенность перед горным финишем в воскресенье.

Джебель Хафит – другой подъём, более крутой. Я не очень взрывной гонщик, но с каждым годом становлюсь сильнее, что сегодня показал. После тренировочного лагеря понял, что могу бороться с некоторыми быстрыми панчерами на спринтах в подъём, хотя не ставлю главной целью работу над этим качеством».

Люк Плапп: «Я ожидал, что сегодня потеряю красную майку. Он не просто так стал чемпионом мира. Я старался финишировать так близко к нему, как только смог, но Ремко – сильнейший гонщик в мире. Вы видели, как мощно он финишировал. Я выложился в спринте полностью, команда мне помогала весь этап. Надеюсь, позже у меня ещё будут карты, которые разыграю».