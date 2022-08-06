 Филиппо Ганна продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers на 4 года

Филиппо Ганна продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2027 года

Двукратный чемпион мира в разделке, 26-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна продлил контракт с британской командой INEOS Grenadiers на 4 сезона - до конца 2027 года. Придя в команду в 2019 году, Филиппо Ганна вырос в лучшего раздельщика мира. За это время он одержал 21 победу и завоевал золото на Олимпиаде в Токио в командном преследовании.

Но Ганна добился успеха не только в индивидуальной гонке на время, он продемонстрировал впечатляющие способности проходить подъёмы, что доказал сольным отрывом и победой на этапе Джиро д’Италия-2020.

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Филиппо Ганна: «Меня вдохновляет, что я являюсь частью этой команды. Вдохновляет не только наш подход к целям и количество усилий, вложенных в наше развитие и оборудование. Всё посвящено одной цели – чтобы мы ехали быстрее, будь это работа с ответственными за выступление в команде, работа с нашими партнёрами или изучение огромного опыта команды INEOS Sport. Все, кто находится в команде, прилагают максимум усилий, поэтому хочется достигать результатов и выкладываться изо всех сил.

В оставшейся части сезона ещё так много целей. Для меня очень важно получить такой уровень поддержки. С радостью предвкушаю следующие годы карьеры, которые проведу в этой Команде с большой буквы».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Филиппо – один из гонщиков, чья способность генерировать мощность на педалях просто потрясает. Никогда не устаёшь наблюдать за его прохождением разделки или тем, как он впереди пелотона задаёт скорость и рвёт гонку на части.

Такой талант как Филиппо – это огромный бонус для команды, в том числе и с точки зрения совершенствования оборудования. Не в последнюю очередь благодаря работе с ним в аэродинамической трубе и на треке мы смогли достичь нынешнего уровня нашей техники. С нетерпением жду новых совместных достижений в предстоящие годы».