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Филиппо Ганна продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers на 4 года

Филиппо Ганна продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2027 года

 

 

  Двукратный чемпион мира в разделке, 26-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна продлил контракт с британской командой INEOS Grenadiers на 4 сезона - до конца 2027 года. Придя в команду в 2019 году, Филиппо Ганна вырос в лучшего раздельщика мира. За это время он одержал 21 победу и завоевал золото на Олимпиаде в Токио в командном преследовании.

 

  Но Ганна добился успеха не только в индивидуальной гонке на время, он продемонстрировал впечатляющие способности проходить подъёмы, что доказал сольным отрывом и победой на этапе Джиро д’Италия-2020.

 

Филиппо Ганна продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers на 4 года

 Филиппо Ганна продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers на 4 года

 Филиппо Ганна продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers на 4 года

 Photo (c) INEOS Grenadiers

 

  Филиппо Ганна: «Меня вдохновляет, что я являюсь частью этой команды. Вдохновляет не только наш подход к целям и количество усилий, вложенных в наше развитие и оборудование. Всё посвящено одной цели – чтобы мы ехали быстрее, будь это работа с ответственными за выступление в команде, работа с нашими партнёрами или изучение огромного опыта команды INEOS Sport. Все, кто находится в команде, прилагают максимум усилий, поэтому хочется достигать результатов и выкладываться изо всех сил.

 

  В оставшейся части сезона ещё так много целей. Для меня очень важно получить такой уровень поддержки. С радостью предвкушаю следующие годы карьеры, которые проведу в этой Команде с большой буквы».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Филиппо – один из гонщиков, чья способность генерировать мощность на педалях просто потрясает. Никогда не устаёшь наблюдать за его прохождением разделки или тем, как он впереди пелотона задаёт скорость и рвёт гонку на части.

  Такой талант как Филиппо – это огромный бонус для команды, в том числе и с точки зрения совершенствования оборудования. Не в последнюю очередь благодаря работе с ним в аэродинамической трубе и на треке мы смогли достичь нынешнего уровня нашей техники. С нетерпением жду новых совместных достижений в предстоящие годы».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    BlAr-Фото
    Так вопрос прежде всего не в честности самой победы, а в её праздновании, не отвечавшем обстоятельствам.
    Согласен с критиками (хоть сам сопереживаю JV), жесты руками были лишними. Но победу, разумеется, отдавать не следовало.
  • Gorn9k
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Gorn9k-Фото
    Так гонщик Жумбо своей ошибкой лишил всех шансов на победу, а своим дал легко выиграть)
    ПС. БЕДНЫЙ КАПС
  • Адриен
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Адриен-Фото

    Вообще, уже реально поднадоела эта дискуссия о "благородстве" в велоспорте. Ну сколько же можно.Спорт есть спорт. Тем более профессиональный, высших достижений. Все - НА РАВНЫХ. Прокололся , ошибся на повороте, технические неполадки ... ТВОИ ПРОБЛЕМЫ. В футболе есть такое явление как "автогол". Бывает, голы забиваются из-за нелепицы, глупейшие. И - бывает - решают судьбу матча, а иногда и всего первенства. Но ни разу я не видел, чтобы соперники "благородно" разрежали ситуацию, "возрождали справедливость", забивая мяч в собственные ворота. А в велоспорте уже вошло в правила - НЕПИСАННЫЕ - ждать, тормозить, распоряжаться пелетоном . И болельщики это приветствуют. На деле же - чисто АНТИСПОРТИВНОЕ действо. Есть правила - точка. Остальное - околоспортивная, непрофессиональная шелуха, вредная по сути. Всё должно быть регламентировано. Если нет - спортсмен может действовать на победу. Без всяких упреков и осуждений. Что не запрещено - РАЗРЕШЕНО... Что касается лежачего полицейского - а что, организаторы скрывали его наличие на финише ? Команды должны ИЗУЧАТЬ маршрут от первого до последнего метра. Если есть сомнения - предъявлять претензии ДО старта. Если стартовали - значит всё устраивает, трасса изучена, опасности учтены. И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ уже на руководстве команд, спортсменах.

  • M-07
    Тур Польши-2022. Этап 5 (3)
    M-07-Фото
    Орги Бургоса их переплюнули с лежачим полицейским почти на финише.
  • M-07
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    M-07-Фото
    Да там непонятно, что с мозгами у тех, кто поставил финиш почти после лежачего полицейского. Орги и ЮСИ должны лечение и моральный вред всем пострадавшим и их командам оплачивать за такое. Такой бред.
  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    nightbuster33-Фото

    Не волнуйтесь.Астана благополучно закончила 2-ой этап. Лидер определится на последних 2-х этапах,предшественниках Вуэлты Испании.Уж очень они КРУТЫЕ.

  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    velodoctor-Фото

    Там стояли люди с флагами показывали на опасность, тут виноват тот кто первый упал я думаю.

  • MVDP
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    MVDP-Фото

    На ЧР в Курске все лежачие (около 5 шт) убрали, в том числе и на равнинных участках.

  • Starch27
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Starch27-Фото
    А поставить финиш гонки на пару км раньше или позже не дано?
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 2 (14)
    Earl57-Фото
    И куда орги должны девать лежачих полицейских? Сносить перед гонкой, а после гонки восстанавливать? Дороги общего пользования, однако.
    И Харпер, который метнулся в сторону, чтобы не наехать на упавшего Деккера, и тем самым подрезал несколько гонщиков, конечно же тут ни причем. И не его вина, что они были вынуждены дать по тормозам...

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