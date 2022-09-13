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Коннор Свифт подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers подписала двухлетний контракт с Коннором Свифтом

 

 

  26-летний Коннор Свифт (Connor Swift), чемпион Великобритании в групповой гонке 2018 года, подписал двухлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers, куда переходит после четырёх с половиной лет выступления в проконтинентальной команде Arkea-Samsic. С составе INEOS Grenadiers Коннор Свифт присоединится к своему двоюродному брату Бену Свифту.

 

Коннор Свифт подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

 

 

  В прошлом году Коннор Свифт одержал две победы – в общем зачёте многодневной гонки  Tour Poitou и на классике Tro-Bro Léon. За свою карьеру Коннор Свифт принял участие в трёх выпусках Тур де Франс.

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers отмечает в пресс-релизе, что Коннор Свифт укрепит состав и на Гранд-турах и на недельных гонках.

 

  Коннор Свифт: «Очень рад присоединиться к команде INEOS Grenadiers. То, как команда развивается с приходом новой волны молодых гонщиков, как готовится к гонкам, очень вдохновляет. Всегда с уважением следил за выступлением команды, многие гонщики которой меня воодушевляли. С нетерпением жду, когда смогу надеть майку INEOS Grenadiers в следующем сезоне, шагнуть на более высокий уровень, начну выступать с этими ребятами».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Великолепно, что Коннор присоединится к Grenadiers в такой ключевой момент своего развития. Он уже проявил свой талант на некоторых крупных гонках, поэтому он усилит команду. Уверен, он идеально впишется в состав и поможет в достижении наших целей. Он постоянно прогрессирует, и если траектория его карьеры продолжит идти вверх, не сомневаюсь, мы увидим его великолепные выступления».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Коннор Свифт Connor Swift INEOS Grenadiers

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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Комментарии

  • uran
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (4)
    uran-Фото
    Хороший гонщик. С его потенциалом 22 победы очень мало. Но таков велоспорт. Удачи Ники.
  • Astanaforever
    Тур Словакии-2022. Этап 1 (3)
    Astanaforever-Фото
    Этот Сырица просто приобретение века для Астаны в ее то удручающим положении. Просто Монстр. Респект ему за работу. Залезть в поезд квиков не каждому дано. Красавчег!!
  • s75
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    s75-Фото

    раз уж речь зашла о безопасности - вот тут жесть, самые жаркие ГТ 

    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1570098227545886720


  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    s75-Фото

    Ривера - часть контракта Берналя)) Скорее Нарваес уйдет к Билли, у EF соберется интересная банда под Тур, будут зажигать.

    Ну если все сомневающиеся остаются и приходит Т.А., то свободна еще одна вакансия. Интрига, однако. (берегут место для одного перспективного* гонщика на случай, если Адамс не сохранит место в WT и махнет на все рукой?)

    ПС. Не помню где читал, что Райт поначалу собирался уходить из Бахрейна, но точно не в Инеос.

  • nightbuster33
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    nightbuster33-Фото

    Было 18 команд по 9 участников в каждой команде.Решили расширить кол-во участвующих команд за счет континентальных команд. Стало 21-а команда,соответственно могло бы увеличится кол-во индивидуальных участников но это не небезопасно в групповых стартах.Сократили состав команд до 8-ми. В основе всего- главное безапасность! Бизнесмен предлагает увеличить кол-во команд ГТ до 20-ти,соответственно сократить кол- во участников в каждой команде до 7-ми. В каких командах,чтобы общее кол-во пелетона оставался постоянным.Чтобы оно оставалось постоянным,кол-во команд надо увеличить до 21. И главное,согласятся ли тренеры на сокращение кол-ва участников в команде.Ведь это МНОГОДНЕВНАЯ гонка!Континентальные команды нельзя убирать,участие их в гонках, их главная цель.Нет цели- нет команды.Итого-24 команды(192уч-ка).Когда было 18к.(162уч-ка),сейчас-21к.(168уч-ка).Девиз УСИ-безопасность!Для бизнесмена-прибыль!Деньги,как известно,не пахнут.Было бы лучше,если бы он взял пример с русского банкира,бывшего велогонщка.Надеюсь,что все помнят его.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    Earl57-Фото

    Так у Инеоса в этом году и вакансий особо нет. Ривера может быть уйдет вслед за Карапасом. Йейтс и Нарваез похоже торгуются, точнее их агенты. А триатлонист скорее всего останется и на следующий год.
    Испанская Маза давеча писала, что поскольку Мовистар не смог заполучить Аюсо и Родригеса, они подписывают другого молодого гонщика. Так что об уходе Родригеса на данный момент речи не идет.

     

    П.С. К слову о конкуренции. Очень похоже на то, что Инеос в ближайшие пару лет собирается делать ставку на классики и не форсировать ГТ. Поэтому и усиливают этот сегмент. А Томми потихоньку попутно будет тренироваться на недельках, как и те, кого готовят ему в помощь. Раньше Парижа он на генерал в ГТ все равно не пойдет.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    s75-Фото
    Добрые языки сватают туда Райта ещё с прошлого года, но похоже, что взаимного интереса там нет. Младшего Свифти давно хотели заполучить, приходит он на место ДвБ, имея за плечами в Аркеа стабильную программу Классики-Тур, в Инеосе другой уровень конкуренции, получится ли?
  • s75
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    s75-Фото
    Кто, если не секрет?))
  • Karmatron
    Grand Prix de Wallonie-2022. Р ... (3)
    Karmatron-Фото

    Гирмай не стал выигрывать, чтобы не пришлось открывать шампанское.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    Earl57-Фото

    Инеос продолжает собирать британцев. Теперь Коннор Свифт на двухлетний контракт. Судя по тому, что Фред Райт продлил контракт с Бахрейном только на следующий год, он тоже может оказаться в Инеосе. В следующем году там у почти половины команды контракты заканчиваются и вакансий будет больше, чем в этом году.

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