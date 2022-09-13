Коннор Свифт подписал контракт с велокомандой INEOS Grenadiers

Команда INEOS Grenadiers подписала двухлетний контракт с Коннором Свифтом

26-летний Коннор Свифт (Connor Swift), чемпион Великобритании в групповой гонке 2018 года, подписал двухлетний контракт с велокомандой INEOS Grenadiers, куда переходит после четырёх с половиной лет выступления в проконтинентальной команде Arkea-Samsic. С составе INEOS Grenadiers Коннор Свифт присоединится к своему двоюродному брату Бену Свифту.

В прошлом году Коннор Свифт одержал две победы – в общем зачёте многодневной гонки Tour Poitou и на классике Tro-Bro Léon. За свою карьеру Коннор Свифт принял участие в трёх выпусках Тур де Франс.

Велокоманда INEOS Grenadiers отмечает в пресс-релизе, что Коннор Свифт укрепит состав и на Гранд-турах и на недельных гонках.

Коннор Свифт: «Очень рад присоединиться к команде INEOS Grenadiers. То, как команда развивается с приходом новой волны молодых гонщиков, как готовится к гонкам, очень вдохновляет. Всегда с уважением следил за выступлением команды, многие гонщики которой меня воодушевляли. С нетерпением жду, когда смогу надеть майку INEOS Grenadiers в следующем сезоне, шагнуть на более высокий уровень, начну выступать с этими ребятами».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «Великолепно, что Коннор присоединится к Grenadiers в такой ключевой момент своего развития. Он уже проявил свой талант на некоторых крупных гонках, поэтому он усилит команду. Уверен, он идеально впишется в состав и поможет в достижении наших целей. Он постоянно прогрессирует, и если траектория его карьеры продолжит идти вверх, не сомневаюсь, мы увидим его великолепные выступления».