Люк Плапп о разделке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022 и влиянии Вуэльты Испании

Люк Плапп: «Недооценил тяжесть последней недели Вуэльты Испании-2022»

Серебряный призёр в разделке среди андеров чемпионата мира по велоспорту прошлого года, 21-летний австралийский гонщик команды INEOS Grenadiers Люк Плапп (Luke Plapp) впервые в карьере примет участие на чемпионате мира в категории «элита». Ключевым элементом в подготовке к домашнему чемпионату мира действующий чемпион Австралии в групповой гонке и чемпион Австралии в разделке прошлого года назвал отдых. В интервью Cyclingnews Люк Плапп признался, что недооценил степень усталости после первого в карьере Гранд-тура – Вуэльту Испании-2022.

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Люк Плапп: «Если честно, стараюсь спать, стараюсь восстанавливаться. На последней неделе Вуэльты буквально с трудом выживал, она была зверской. Я серьёзно недооценил её, никогда такого не переживал в гонке. Не мог нормально спать, нормально есть. Смешно, но последние несколько дней только и думаю, как я вообще смогу проехать эту разделку?

Правда, я очень старался неделю до чемпионата дать телу как можно больше отдохнуть. Поэтому разделка – это лотерея. Я много работал последний месяц, но неделя до чемпионата….больше касается настроя. Хочется приложить хорошие усилия, увидеть высокие показатели на экране, которые дадут уверенность. Но лично я на этой неделе просто ничего не делал и пытался восстановиться. Утром в воскресенье посмотрим, что получится».

Люк Плапп отметил, что трасса разделки ему лично не слишком подходит из-за обилия поворотов. Одним из фаворитов он назвал Ремко Эвенепула, который опередил соперников в разделке на Вуэльте.

Также Плапп считает, что хорошие шансы в разделке чемпионата мира-2022 есть у его товарища по команде Итана Хейтера (Ethan Hayter):

«На этой трассе нужны всплески мощности. Я склоняюсь к Итану Хейтеру. Думаю, маршрут подходит ему, так как у него есть опыт на треке. Думаю, для зрителей результаты могут быть неожиданными, но не для нас. Думаю, многие гонщики знают, что он – один из сильных соперников».