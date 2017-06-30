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Люк Плапп – новый велогонщик велокоманды Ineos Grenadiers

20-летний австралийский велогонщик Люк Плапп подписал контракт с командой Ineos Grenadiers

 

 

  20-летний австралийский гонщик Люк Плапп (Luke Plapp) с 1 августа 2021 года стал стажёром британской велокоманды Ineos Grenadiers, а с 2022 года войдёт в состав команды и начнёт карьеру профессионального велогонщика.

 

Люк Плапп – новый велогонщик велокоманды Ineos Grenadiers

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

 

  Люк Плапп за короткое время в велоспорте проявил себя в индивидуальных гонках на время. В 2018 году стал серебряным призёром в юниорах в разделке на чемпионате мира, в прошлом году стал чемпионом Австралии среди андеров в этой дисциплине, в 2021 поднялся на первую ступень подиума чемпионата Австралии в разделке уже в категории «Элита», где на дистанции 37,5 км на 43 секунды опередил четырёхкратного чемпиона Австралии Люка Дабриджа.

 

На треке Плапп в 2019 году становился чемпионом Австралии в индивидуальном и командном преследовании, был чемпионом гонки по очкам и выиграл золотую медаль в мэдисоне среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту на треке. Сейчас Люк Плапп в Токио готовится выступать за сборную Австралии на треке в командном преследовании. Для молодых австралийских велогонщиков трек – самая протоптанная тропа перехода в профессионалы, и Плапп не исключение.

 

  Люк Плапп: «Я мечтал попасть в команду Ineos Grenadiers, и когда всё было подписано, с ума схожу при мысли о том, что ждёт впереди. У меня перед глазами были примеры других велогонщиков, которые добились больших успехов на треке и перешли на шоссе. Посмотрите, как Джи (Герант Томас) после трека стал победителем Гранд-тура. Меня это вдохновляет продолжать выступать на треке, чтобы посмотреть, насколько получится перевести это в успех на шоссе.

 

  Мне нравится всё, что связано с аэродинамикой на шоссе. Очень серьёзно отношусь к разделке и тем, как в настоящее время развивается этот вид спорта. Наслаждаюсь добычей этого дополнительного 1%, слежу, какие цифры в итоге он генерирует.

 

Я мало выступал в Европе, например, никогда не ездил  в гонках по брусчатке. Но, базируясь на том, что знаю о себе как о гонщике на данный момент, думаю, мне подходят подъёмы со средним градиентом, которые проходят не больше 20 минут, а также разделки. Думаю, я буду универсалом.

 

Но как раз в этом и будет состоять задача первых лет – узнать свои способности, что мне подходит, какую роль смогу сыграть в команде».

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), директор команды Ineos Grenadiers по выступлению: «Мы рады, что Люк присоединится к нам в 2022 году. Последние 18 месяцев из-за недостатка велогонок у андеров молодым многообещающим гонщикам было трудно по-настоящему продемонстрировать свой потенциал, особенно в Океании.

 

Но нас впечатлило то, что мы наблюдали. В нашей команде сложилась история развития трековых гонщиков в гонщиков мирового уровня на шоссе, как было с Брэдли и Герантом. С нетерпением ждём Люка в команде после Олимпийских игр, чтобы начать с ним подготовку к сезону 2022 года».

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Теги к статье: Люк Плапп Luke Plapp Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 11.02.2021

    Ха, замену Денису нашли. Парень в восторге, но наверное он и не подозревает, что про собственные амбиции в этой команде придётся забыть, так как придётся побыть ломовоой лошадкой для тех парней, которые претендуют на генерал. По этой причине, скорее всего и Денис решил слинять в другую команду, хотя не исключаю, что просто Юмба предложила больше денег и более длительный контракт

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну, что , трансферное окно открылось? Ждем сюрпризов.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Люк Плапп – новый велогонщик в ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну, что , трансферное окно открылось? Ждем сюрпризов.
  • velodoctor
    “Drone Hopper” - новое назван ... (2)
    velodoctor-Фото

    А я думаю. что это за команда куда Пономарь перешел, никогда не слышал. а тут оказывается это таже самая. 

  • Woterman 1980
    Люк Плапп – новый велогонщик в ... (2)
    Woterman 1980-Фото
    Ха, замену Денису нашли. Парень в восторге, но наверное он и не подозревает, что про собственные амбиции в этой команде придётся забыть, так как придётся побыть ломовоой лошадкой для тех парней, которые претендуют на генерал. По этой причине, скорее всего и Денис решил слинять в другую команду, хотя не исключаю, что просто Юмба предложила больше денег и более длительный контракт
  • M-07
    Классика Сан-Себастьяна-2021. ... (7)
    M-07-Фото

    Немного не в тему, но сейчас попал на Ф1 случайно, так там борьбу лидеров показывают, слева плашка с позициями, и там под Хэмилтонов выскакивает картинка с его ездой, вот это я понимаю, неплохо сделано, когда же в велогонках наконец сделают хотя бы что-то похожее, давно же ходят разговоры про режим "картинка-в-картинке" чтобы одна група на весь экран, а другая группа (или несколько групп) на небольших картинках?

  • rude_rider
    Йонас Вингегор продлил контрак ... (7)
    rude_rider-Фото
    ты что такое ..не моя ли училка англицкого
  • velodoctor
    Микель Ланда возвращается в го ... (12)
    velodoctor-Фото

    Я так и знал что там 2 ребра сломаных было, говорили номера ребер в ухо на английском, а Отар в эфире перевел что мол 6 или 8 ребер сломано. я даже подофигел, как такое возможно. 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (17)
    Earl57-Фото

    Нет. Вроде хотел, но передумали. Оставил поле битвы олимпийским чемпионам.

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (17)
    rude_rider-Фото

    а че Погач едет Вуелту?

  • rude_rider
    Микель Ланда возвращается в го ... (12)
    rude_rider-Фото

    не знаю.да есть элемент не везения

    но имхо самый переоцененный и переплаченный гонщик

     

    разделки 0. везения 0. харизмы 0.боевого характера 0.

     

    гонщик на этапы .

     

    то что было в 2015 году было просто пик его карьеры да и Ару это тоже касается..

  • rude_rider
    Микель Ланда возвращается в го ... (12)
    rude_rider-Фото
    забудьте фрума.. не та фарма не так команда

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