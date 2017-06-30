Люк Плапп – новый велогонщик велокоманды Ineos Grenadiers

20-летний австралийский велогонщик Люк Плапп подписал контракт с командой Ineos Grenadiers

20-летний австралийский гонщик Люк Плапп (Luke Plapp) с 1 августа 2021 года стал стажёром британской велокоманды Ineos Grenadiers, а с 2022 года войдёт в состав команды и начнёт карьеру профессионального велогонщика.

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

Люк Плапп за короткое время в велоспорте проявил себя в индивидуальных гонках на время. В 2018 году стал серебряным призёром в юниорах в разделке на чемпионате мира, в прошлом году стал чемпионом Австралии среди андеров в этой дисциплине, в 2021 поднялся на первую ступень подиума чемпионата Австралии в разделке уже в категории «Элита», где на дистанции 37,5 км на 43 секунды опередил четырёхкратного чемпиона Австралии Люка Дабриджа.

На треке Плапп в 2019 году становился чемпионом Австралии в индивидуальном и командном преследовании, был чемпионом гонки по очкам и выиграл золотую медаль в мэдисоне среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту на треке. Сейчас Люк Плапп в Токио готовится выступать за сборную Австралии на треке в командном преследовании. Для молодых австралийских велогонщиков трек – самая протоптанная тропа перехода в профессионалы, и Плапп не исключение.

Люк Плапп: «Я мечтал попасть в команду Ineos Grenadiers, и когда всё было подписано, с ума схожу при мысли о том, что ждёт впереди. У меня перед глазами были примеры других велогонщиков, которые добились больших успехов на треке и перешли на шоссе. Посмотрите, как Джи (Герант Томас) после трека стал победителем Гранд-тура. Меня это вдохновляет продолжать выступать на треке, чтобы посмотреть, насколько получится перевести это в успех на шоссе.

Мне нравится всё, что связано с аэродинамикой на шоссе. Очень серьёзно отношусь к разделке и тем, как в настоящее время развивается этот вид спорта. Наслаждаюсь добычей этого дополнительного 1%, слежу, какие цифры в итоге он генерирует.

Я мало выступал в Европе, например, никогда не ездил в гонках по брусчатке. Но, базируясь на том, что знаю о себе как о гонщике на данный момент, думаю, мне подходят подъёмы со средним градиентом, которые проходят не больше 20 минут, а также разделки. Думаю, я буду универсалом.

Но как раз в этом и будет состоять задача первых лет – узнать свои способности, что мне подходит, какую роль смогу сыграть в команде».

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), директор команды Ineos Grenadiers по выступлению: «Мы рады, что Люк присоединится к нам в 2022 году. Последние 18 месяцев из-за недостатка велогонок у андеров молодым многообещающим гонщикам было трудно по-настоящему продемонстрировать свой потенциал, особенно в Океании.

Но нас впечатлило то, что мы наблюдали. В нашей команде сложилась история развития трековых гонщиков в гонщиков мирового уровня на шоссе, как было с Брэдли и Герантом. С нетерпением ждём Люка в команде после Олимпийских игр, чтобы начать с ним подготовку к сезону 2022 года».