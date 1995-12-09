Итоговый индивидуальный Мировой рейтинг UCI за 2022 год

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- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:50
Тадей Погачар завершил сезон 2022 года на 1-м месте в индивидуальном Мировом рейтинге UCI
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал итоговый индивидуальный Мировой рейтинг (UCI World ranking) 2022 года.
Второй год подряд Тадей Погачар (UAE Team Emirates) завершает сезон первым в индивидуальном зачете Мирового рейтинга UCI. Сезон 2022 года 24-летний словенский гонщик завершил, набрав 5131 очко. Он на 606 очков опередил занявшего второе место в индивидуальном рейтинге, 28-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).
В сезоне 2022 года Тадей Погачар одержал 16 побед, в том числе выиграл классику-Монумент Ломбардию, а также занял 2-е место на Тур де Франс.
Ваут ван Арт одержал в сезоне 9 побед, а также стал призёром на двух классиках Монументах – Льеж-Бастонь-Льеж и Париж-Рубэ.
Третье место в индивидуальном Мировом рейтинге UCI с 4402.5 очками занял победитель Льеж-Бастонь-Льеж, Вуэльты Испании, чемпион мира в групповой гонке Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl). Всего в 2022 году 22-летний бельгийский гонщик одержал 15 побед.
На 4-м месте индивидуального Мирового рейтинга 25-летний датский гонщик, победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), набравший 3154 очка.
Пятёрку лучших индивидуального Мирового рейтинга UCI с 2484 очками замкнул 26-летний российский гонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe), одержавший за сезон 5 побед и занявший 5-е место на Тур де Франс-2022.
|
|Индивидуальный рейтинг UCI за 2022 год, топ-40
|
|
|1
|
|Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
|
|5131
|
|
|2
|
|Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
|
|4525
|
|
|3
|
|Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team
|
|4402.5
|
|
|4
|
|Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma
|
|3154
|
|
|5
|
|Aleksandr Vlasov (Rus) Bora – Hansgrohe
|
|2484
|
|
|6
|
|Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal
|
|2268
|
|
|7
|
|Stefan Küng (Sui) Groupama – FDJ
|
|2180
|
|
|8
|
|Alexander Kristoff (Nor) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
|
|2099
|
|
|9
|
|Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|2003.67
|
|
|10
|
|Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
|
|1996
|
|
|11
|
|Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange – Jayco
|
|1995.67
|
|
|12
|
|Sergio Higuita (Col) Bora – Hansgrohe
|
|1992
|
|
|13
|
|Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma
|
|1968
|
|
|14
|
|Arnaud Demare (Fra) Groupama – FDJ
|
|1931
|
|
|15
|
|Daniel Martinez (Col) Ineos Grenadiers
|
|1920
|
|
|16
|
|Biniam Girmay (Eri) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
|
|1875
|
|
|17
|
|Peio Bilbao (Esp) Bahrain Victorious
|
|1856
|
|
|18
|
|Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team
|
|1781
|
|
|19
|
|Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|1772
|
|
|20
|
|Mads Pedersen (Den) Trek – Segafredo
|
|1753
|
|
|21
|
|Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers
|
|1706
|
|
|22
|
|Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|1702
|
|
|23
|
|Jai Hindley (Aus) Bora – Hansgrohe
|
|1643
|
|
|24
|
|Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma
|
|1620.5
|
|
|25
|
|Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates
|
|1605.5
|
|
|26
|
|Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|1590
|
|
|27
|
|Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|1533
|
|
|28
|
|Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|1494
|
|
|29
|
|Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers
|
|1448
|
|
|30
|
|Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious
|
|1350
|
|
|31
|
|Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|1329
|
|
|32
|
|Dylan Teuns (Bel) Israel – Premier Tech
|
|1281
|
|
|33
|
|Valentin Madouas (Fra) Groupama – FDJ
|
|1271
|
|
|33
|
|Thymen Arensman (Ned) Team DSM
|
|1271
|
|
|35
|
|Guillaume Martin (Fra) Cofidis
|
|1268
|
|
|36
|
|Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange – Jayco
|
|1255
|
|
|37
|
|Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea – Samsic
|
|1217
|
|
|38
|
|Simon Yates (Gbr) Team Bikeexchange – Jayco
|
|1204.5
|
|
|39
|
|Ben O’Connor (Aus) Ag2R Citroen Team
|
|1203
|
|
|40
|
|Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates
|
|1202.5
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M-07
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
Не маршрут делает гонку, а участники. У Тура в этом году был обычный маршрут, ничем не выделяющийся, однако мы получили один из самых зрелищных ГТ в 21 веке. А на Джиро этого года самым зрелищным был этап без больших гор. А большие горы почти всегда скучно смотреть, ибо в основном гонщики боятся потратиться и ждут последней горы, на которой часто идёт больше гонка тупо на выживание, чем попытки приобрести.
Больше среднегорных и холмистых этапов вместо этапов с большими горами сделают ГТ зрелищнее.
Хоть один ГТ не с упором на тяжёлые горы нужен, да и сократить до 18 этапов их следует и увеличить количество дней отдыха до 4-5. Например, ГТ как расширенный тур Бенилюкса с холмистыми и среднегорными этапами. Да и можно поменять структуру проведений ГТ, оставить два из них: один - горный, другой - классико-холмистый, а то всё равно только один ГТ собирает всех сильнейших, двум другим остаются остатки с барского стола, грубо говоря.
-
Даниил
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
[quote=Krakk][/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.
[quote=sixpack]какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.[/quote]Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
[/quote]
Вингегора можно взять за горняка? У него 1,75 м и 60 кг. У Власова 1,86 м и 68кг. Так что он сухой.
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nightbuster33
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Когда вернули А.Шефера, казалось,что команда заработает как прежде.Ан нет,не получилось,итог -последнее место среди(WТ). Нет исполнителей,которые смогли бы выполнить замысли А.Ш.,а их и не могло быть ибо состав подбирался на скорую руку.Ткунули пальцем в список "свободных"гонщиков,набрали, в итоге, ни одной победы.15 лет команда комплектовалась успешно,показывали результаты.Не говоря уже об известных, о молодых:А.Власов,А.Аранбуру,О.Родригес,М.Собреро в первый год выступлений.Потому что о них знали,следили за их выступлениями за долго до приглашения их в команд, имели предположения о их возможностях.И основным ответственным за это все годы был один человек-Д.Седун,самый близкий к команде человек и по духу и по призванию. Трудягу,которого так не хватает команде в настощее время на будущее.
-
Krakk
Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
[/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.
Цитата: sixpack
какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы. в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.
Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
-
Astanaforever
Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
Хотелось бы все таки по прошествии двух лет, узнать истинную причину увольнения Винокурова руководством Premier Tech? А не за полное ли несоответствие служебных обязанностей и дистацирования от управления командой в угоду своего личного времени провождения вне спортивного лагеря Астаны? Просто забил на команду. Вот что и сказалось на сегодня. Последнее место в рейтинге.
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