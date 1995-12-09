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Итоговый индивидуальный Мировой рейтинг UCI за 2022 год

Тадей Погачар завершил сезон 2022 года на 1-м месте в индивидуальном Мировом рейтинге UCI

 Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал итоговый индивидуальный Мировой рейтинг (UCI World ranking) 2022 года. 

 

   Второй год подряд Тадей Погачар (UAE Team Emirates) завершает сезон первым в индивидуальном зачете Мирового рейтинга UCI. Сезон 2022 года 24-летний словенский гонщик завершил, набрав 5131 очко. Он на 606 очков опередил занявшего второе место в индивидуальном рейтинге, 28-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

 

  В сезоне 2022 года Тадей Погачар одержал 16 побед, в том числе выиграл классику-Монумент Ломбардию, а также занял 2-е место на Тур де Франс.

Ваут ван Арт одержал в сезоне 9 побед, а также стал призёром на двух классиках Монументах – Льеж-Бастонь-Льеж и Париж-Рубэ.

 

  Третье место в индивидуальном Мировом рейтинге UCI с 4402.5 очками занял победитель Льеж-Бастонь-Льеж, Вуэльты Испаниичемпион мира в групповой гонке Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl). Всего в 2022 году 22-летний бельгийский гонщик одержал 15 побед.

 

  На 4-м месте индивидуального Мирового рейтинга 25-летний датский гонщик, победитель Тур де Франс-2022 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), набравший 3154 очка.

 

  Пятёрку лучших индивидуального Мирового рейтинга UCI с 2484 очками замкнул 26-летний российский гонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe), одержавший за сезон 5 побед и занявший 5-е место на Тур де Франс-2022.

  

 

  Индивидуальный рейтинг UCI за 2022 год, топ-40  
  1   Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates   5131  
  2   Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma   4525  
  3   Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team   4402.5  
  4   Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma   3154  
  5   Aleksandr Vlasov (Rus) Bora – Hansgrohe   2484  
  6   Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal   2268  
  7   Stefan Küng (Sui) Groupama – FDJ   2180  
  8   Alexander Kristoff (Nor) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux   2099  
  9   Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck   2003.67  
  10   Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team   1996  
  11   Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange – Jayco   1995.67  
  12   Sergio Higuita (Col) Bora – Hansgrohe   1992  
  13   Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma   1968  
  14   Arnaud Demare (Fra) Groupama – FDJ   1931  
  15   Daniel Martinez (Col) Ineos Grenadiers   1920  
  16   Biniam Girmay (Eri) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux   1875  
  17   Peio Bilbao (Esp) Bahrain Victorious   1856  
  18   Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team   1781  
  19   Enric Mas (Esp) Movistar Team   1772  
  20   Mads Pedersen (Den) Trek – Segafredo   1753  
  21   Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers   1706  
  22   Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck   1702  
  23   Jai Hindley (Aus) Bora – Hansgrohe   1643  
  24   Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma   1620.5  
  25   Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates   1605.5  
  26   Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers   1590  
  27   Tim Merlier (Bel) Alpecin-Deceuninck   1533  
  28   Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious   1494  
  29   Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers   1448  
  30   Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious   1350  
  31   Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers   1329  
  32   Dylan Teuns (Bel) Israel – Premier Tech   1281  
  33   Valentin Madouas (Fra) Groupama – FDJ   1271  
  33   Thymen Arensman (Ned) Team DSM   1271  
  35   Guillaume Martin (Fra) Cofidis   1268  
  36   Dylan Groenewegen (Ned) Team Bikeexchange – Jayco   1255  
  37   Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea – Samsic   1217  
  38   Simon Yates (Gbr) Team Bikeexchange – Jayco   1204.5  
  39   Ben O’Connor (Aus) Ag2R Citroen Team   1203  
  40   Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates   1202.5  

 

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Теги к статье: Международный союз велосипедистов UCI Мировой рейтинг UCI World Ranking

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Ближайшие старты

27 октября 2022

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Lucky
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3)
    Lucky-Фото
    Цитата: MVDP
    В те годы премия была открыта для иностранцев.
    Понятно, спасибо
  • M-07
    Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
    M-07-Фото
    Не маршрут делает гонку, а участники. У Тура в этом году был обычный маршрут, ничем не выделяющийся, однако мы получили один из самых зрелищных ГТ в 21 веке. А на Джиро этого года самым зрелищным был этап без больших гор. А большие горы почти всегда скучно смотреть, ибо в основном гонщики боятся потратиться и ждут последней горы, на которой часто идёт больше гонка тупо на выживание, чем попытки приобрести.
    Больше среднегорных и холмистых этапов вместо этапов с большими горами сделают ГТ зрелищнее.
    Хоть один ГТ не с упором на тяжёлые горы нужен, да и сократить до 18 этапов их следует и увеличить количество дней отдыха до 4-5. Например, ГТ как расширенный тур Бенилюкса с холмистыми и среднегорными этапами. Да и можно поменять структуру проведений ГТ, оставить два из них: один - горный, другой - классико-холмистый, а то всё равно только один ГТ собирает всех сильнейших, двум другим остаются остатки с барского стола, грубо говоря.
  • Даниил
    Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
    Даниил-Фото
    [quote=Krakk][/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.
    С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.


    [quote=sixpack]какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы.    в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит  относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.[/quote]Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.
    Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.
    [/quote] Вингегора можно взять за горняка? У него 1,75 м и 60 кг. У Власова 1,86 м и 68кг. Так что он сухой.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3)
    MVDP-Фото
    В те годы премия была открыта для иностранцев.
  • Lucky
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (3)
    Lucky-Фото
    Какое отношение имел Беттини к званию фламандец года? он же итальянец
  • error
    Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
    error-Фото
    Тур переплюнет Джиро престижем. А маршрутом он никогда особо не отличался и не парился.
  • nightbuster33
    Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
    nightbuster33-Фото

     Когда вернули А.Шефера, казалось,что команда заработает как прежде.Ан нет,не получилось,итог -последнее место среди(WТ). Нет исполнителей,которые смогли бы выполнить замысли А.Ш.,а их и не могло быть ибо состав подбирался на скорую руку.Ткунули пальцем в список "свободных"гонщиков,набрали, в итоге, ни одной победы.15 лет команда комплектовалась успешно,показывали результаты.Не говоря уже об известных, о молодых:А.Власов,А.Аранбуру,О.Родригес,М.Собреро в первый год выступлений.Потому что о них знали,следили за их выступлениями за долго до приглашения их в команд, имели предположения о их возможностях.И основным ответственным за это все годы был один человек-Д.Седун,самый близкий к команде человек и по духу и по призванию.  Трудягу,которого так не хватает команде в настощее время на будущее.

  • Krakk
    Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
    Krakk-Фото

    [/quote]Не самый сильный это Погачар? И про Власова мне тоже, кажется, не совсем верно. Он сухой, неплохой горняк, неплохо едущий раздели. На этой Джиро он мог бы бороться за призы.[/quote] Вот для Погачара намечается проверка на вшивость - выберет ли гт, где определяется настоящий сильнейший, или пойдет по легкому пути? Надеюсь на первое.

    С какого ракурса Александр сухой? Он очень рослый и при этом выглядит пухлым. Не потому, что лишний вес, а конституция такая. Отсюда неизбежные проблемы именно в тяжелых горах. Не хочу обидеть, но горняком его может считать только тот, кото настоящих горняков не видел.



    Цитата: sixpack
    какие еще "такие горы" есть на Джиро - 23? есть 19й этап с набором 5400 и 13й этап (по прикидкам - под 5км), ну так такие же наборы были и на Джиро-22. Да, горы запредельные, но они и раньше такие были. 19й будет проходить в тени грядущей разделки. Длина плоскача на разделках выделяет эту Джиро, а не горы.    в последние годы Джиро самый слабый по составу генеральщиков ГТ, и прходит  относительно вяло. Поглядим, что будет в 2023, но как раз для Эвенпула и Власова маршрут нормально подходит, и для Роглича с Томасом тоже. Карапас, боюсь, может не потянуть разделочные потери. "Ремко не понтянет горы" уже знакомо, а в след году он станет опытнее. Погачара и Винегора мы вряд ли увидим на Джиро, готовится попытка французского реванша.
    Еще этап до Бондоне очень суровый, тоже под 5000. Что касается прошедшей Джиро: Блокаус - гора переоцененная и слишком рано, по настоящему тяжелый только этап с Мармоладой, но его обнуляла длинная плоская разделка на следующий день, Хиндли выиграл скоррее вопреки. Здесь же первая половина финальной разделки, конечно, напрягает, тут ложка дегтя, не поспоришь, но завершающая гора весьма суровая.

    Чтобы Туру переплюнуть Джиро, нужно придумать нечто экстраординарное. Если маршрут будет как обычно, кому захочется ехать? Гонщики так истосковались по серъезным маршрутам, что даже такая неидеальная, но достойная Джиро вызовет у всех дикий восторг.

  • Astanaforever
    Итоговый Мировой рейтинг велок ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Хотелось бы все таки по прошествии двух лет, узнать истинную причину увольнения Винокурова руководством Premier Tech? А не за полное ли несоответствие служебных обязанностей и дистацирования от управления командой в угоду своего личного времени провождения вне спортивного лагеря Астаны? Просто забил на команду. Вот что и сказалось на сегодня. Последнее место в рейтинге.
  • error
    Презентация маршрута Джиро д' ... (22)
    error-Фото
    Вингегора оставили в скобках ибо скорее всего поедет повторять успех. Да и презентации Тура еще не видели.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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