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Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул защитил титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

 

 

  Бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул в 23 года отпраздновал вторую победу на Льеж-Бастонь-Льеж, второй раз выиграв Монумент в майке чемпиона мира. Это четвёртый случай в истории Льеж-Бастонь-Льеж, когда вторую подряд победу  в классике одержал гонщик в ранге действующего чемпиона мира после Ферди Кюблера (1952), Эдди Меркса (1972) и Морено Аржентина (1987).

 

  Ожидаемой дуэли с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) не получилось, так как словенский гонщик упал и сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 через 85 км после старта.

 

 

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Команда чемпиона мира Soudal Quick Step с самого старта контролировала гонку. К началу восхождения на Редут пелотон добрал державшихся впереди гонщиков отрыва дня Яна Тратника (Jumbo-Visma) и Симоне Веласко (Astana Qazaqstan).

 

  Ремко Эвенепул атаковал на Редуте там же, где и в прошлом году, за 33 км до финиша, незадолго до вершины.  Том Пидкок (INEOS Grenadiers) сразу закрыл просвет, но удержаться с чемпионом мира не смог - на следующем подъёме Кот-де-Корнемон британский гонщик не выдержал темп Эвенепула, а через три километра уже проигрывал ему полминуты.

 

  Усилившийся дождь не помешал Ремко Эвенепулу, с каждым километром его преимущество росло,  на финише у него было достаточно времени отпраздновать победу в радужной майке чемпиона мира. Эвенепул привёз преследователям 1 минуту 6 секунд.

 

 Том Пидкок, продолживший погоню, атаковав из добравшего его пелотона за 14 км до финиша с 23-летним колумбийским гонщиком Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и 22-летним ирландским гонщиком Беном Хили (EF Education Easy Post), выиграл спринт у Буйтраго и занял 2-е место. Бен Хили остался в шаге от подиума, финишировав 4-м.

 

 Ремко Эвенепул стал первым с 1987 года действующим чемпионом мира, выигравшим Льеж-Бастонь-Льеж, и первым за 25 лет гонщиком, одержавшим победы два года подряд.

 

Ремко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-ЛьежРемко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 

Ремко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-ЛьежРемко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 

Photo ©A.S.O. /Maxime Delobel 

 

Ремко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-ЛьежРемко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-ЛьежРемко Эвенепул &mdash; двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

 

Photo ©A.S.O. / Billy Ceusters

   

 

   Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив! Выиграть этот Монумент в радужной майке - невероятно. Первая победа на Льеж была сюрпризом, вторая - целью. Я хотел, чтобы у меня была фотография такой победы, хочу повесить её дома. Безмерно благодарен товарищам по команде за огромную работу, которую они сегодня провели. Сегодня была очень плохая погода.

 

  Мы действовали по плану и идеально его выполнили. План А состоял в том, чтобы атаковать на Редуте и Корнемоне, а план В - атаковать на вершине Рош-о-Фокон.

 

  Гонка была непростой, но ребята контролировали ситуацию с самого старта, не допускали, чтобы отрыв далеко уехал, вернули беглецов перед Редутом.

Илан (Ван Вильдер) от подножия Редута задал очень высокую скорость, поэтому я был уверен, что если атакую, то мало кто сможет за мной поехать. В результате это удалось только Пидкоку, но ненадолго. Так что наш план отлично сработал. Было рискованно, потому что из-за дождя дороги стали скользкими, но я сохранял спокойствие, оставался внимательным, осторожно проехал последний спуск.

 

  Эта победа очень важна для меня и команды перед Джиро д’Италия-2023. На классиках в этом году нам не везло. Сегодня мы вышли на старт очень мотивированными, потому что знали, что можем выиграть. Льеж для нас огромное достижение.

 

Теперь главное восстановиться и готовиться дальше к Джиро.

 

Посылаю наилучшие пожелания Тадею. Жаль, что он упал. Надеюсь, он в порядке и быстро восстановится».

 

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2023

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

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Tour de Romandie

1 мая 2023

Eschborn-Frankfurt

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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