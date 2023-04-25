Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул защитил титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул в 23 года отпраздновал вторую победу на Льеж-Бастонь-Льеж, второй раз выиграв Монумент в майке чемпиона мира. Это четвёртый случай в истории Льеж-Бастонь-Льеж, когда вторую подряд победу в классике одержал гонщик в ранге действующего чемпиона мира после Ферди Кюблера (1952), Эдди Меркса (1972) и Морено Аржентина (1987).

Ожидаемой дуэли с Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) не получилось, так как словенский гонщик упал и сошёл с Льеж-Бастонь-Льеж-2023 через 85 км после старта.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Команда чемпиона мира Soudal Quick Step с самого старта контролировала гонку. К началу восхождения на Редут пелотон добрал державшихся впереди гонщиков отрыва дня Яна Тратника (Jumbo-Visma) и Симоне Веласко (Astana Qazaqstan).

Ремко Эвенепул атаковал на Редуте там же, где и в прошлом году, за 33 км до финиша, незадолго до вершины. Том Пидкок (INEOS Grenadiers) сразу закрыл просвет, но удержаться с чемпионом мира не смог - на следующем подъёме Кот-де-Корнемон британский гонщик не выдержал темп Эвенепула, а через три километра уже проигрывал ему полминуты.

Усилившийся дождь не помешал Ремко Эвенепулу, с каждым километром его преимущество росло, на финише у него было достаточно времени отпраздновать победу в радужной майке чемпиона мира. Эвенепул привёз преследователям 1 минуту 6 секунд.

Том Пидкок, продолживший погоню, атаковав из добравшего его пелотона за 14 км до финиша с 23-летним колумбийским гонщиком Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и 22-летним ирландским гонщиком Беном Хили (EF Education Easy Post), выиграл спринт у Буйтраго и занял 2-е место. Бен Хили остался в шаге от подиума, финишировав 4-м.

Ремко Эвенепул стал первым с 1987 года действующим чемпионом мира, выигравшим Льеж-Бастонь-Льеж, и первым за 25 лет гонщиком, одержавшим победы два года подряд.

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Photo ©A.S.O. /Maxime Delobel

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Ремко Эвенепул — двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж

Photo ©A.S.O. / Billy Ceusters

Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив! Выиграть этот Монумент в радужной майке - невероятно. Первая победа на Льеж была сюрпризом, вторая - целью. Я хотел, чтобы у меня была фотография такой победы, хочу повесить её дома. Безмерно благодарен товарищам по команде за огромную работу, которую они сегодня провели. Сегодня была очень плохая погода.

Мы действовали по плану и идеально его выполнили. План А состоял в том, чтобы атаковать на Редуте и Корнемоне, а план В - атаковать на вершине Рош-о-Фокон.

Гонка была непростой, но ребята контролировали ситуацию с самого старта, не допускали, чтобы отрыв далеко уехал, вернули беглецов перед Редутом.

Илан (Ван Вильдер) от подножия Редута задал очень высокую скорость, поэтому я был уверен, что если атакую, то мало кто сможет за мной поехать. В результате это удалось только Пидкоку, но ненадолго. Так что наш план отлично сработал. Было рискованно, потому что из-за дождя дороги стали скользкими, но я сохранял спокойствие, оставался внимательным, осторожно проехал последний спуск.

Эта победа очень важна для меня и команды перед Джиро д’Италия-2023. На классиках в этом году нам не везло. Сегодня мы вышли на старт очень мотивированными, потому что знали, что можем выиграть. Льеж для нас огромное достижение.

Теперь главное восстановиться и готовиться дальше к Джиро.

Посылаю наилучшие пожелания Тадею. Жаль, что он упал. Надеюсь, он в порядке и быстро восстановится».