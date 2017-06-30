Натан Ван Хойдонк досрочно завершает карьеру профессионального велогонщика

27-летний Натан Ван Хойдонк завершает карьеру велогонщика из-за проблем с сердцем

27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Натан Ван Хойдонк (Nathan Van Hooydonck) вынужден завершить карьеру профессионального велогонщика из-за проблем с сердцем.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

После инцидента на дороге, когда Натан Ван Хойдонк потерял контроль над автомобилем из-за того, плохо себя почувствовал за рулём, он прошёл тщательное обследование в больнице при Университете Антверпена. 20 сентября он вернулся домой.

Обследование выявило аномалию сердечной мышцы, которая вызвала приступ, едва не унёсший жизнь Натана Ван Хойдонка. Ему имплантировали дефибриллятор (ICD) для коррекции возможной сердечной аритмии в будущем. Но после такой операции нельзя продолжать карьеру профессионального велогонщика невозможно.

Натан Ван Хойдонк: «Я осознал, как невероятно мне повезло. Всё могло сложиться совсем по-другому, если бы мне настолько быстро не оказали помощь.

Сейчас я в порядке, но мне придётся справиться с фактом, что случившееся ставит точку в моей профессиональной карьере. Хочу выразить благодарность всем, кто мне помог, врачам в больнице, всем болельщикам, которые посылали мне сообщения поддержки. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении, на будущем отцовстве.

С Алисией и её беременностью всё хорошо, мы с нетерпением ждём рождения ребёнка. Сейчас это событие мне очень поможет».

Натан Ван Хойдонк пришёл в команду Jumbo-Visma в 2021 году, входил в состав Вуэльты Испании-2021, когда Примож Роглич одержал победу, помогал Йонасу Винегегору одержать победу на двух Тур де Франс в 2022 и 2023 году. Натан Ван Хойдонк также был важным помощником на весенних классиках.