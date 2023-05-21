Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая 

BlAr

Тибо Пино завершил карьеру про ... (8) Продолжаю считать, что с завершением карьеры он поспешил. Травмы вроде как остались позади (судя по Джиро), в голове постепенно тоже стало больше порядка. Ничего не мешало и дальше гоняться себе в удовольствие. Наоборот, наверняка команда была бы "за" (разве только кроме Демара ).

Невозмутимый

Джиро д’Италия-2024 стартует в ... (1) Совсем нетипичный для гранд туров старт. Горы горы, спринтерам даже пару деньков не дадут в розовом поездить

MVDP

Тур Турции-2023. Этап 2 (5) Филипсен добрал Погачара. Теперь у них, страшно сказать, по 17 побед в сезоне.

Earl57

Тур Турции-2023. Этап 2 (5) Последую я примеру Андрея Кондрашова и расскажу о других гонках, где было на что посмотреть. В воскресенье закончился сезон у маутинбайкеров. Организаторы на прощание подготовили сложную и длинную трассу для кросс-кантри. И без того тяжелая трасса под дождем превратилась в настоящий ад. Это была гонка на выживание, особенно у женщин. Трассу так развезло, что и женщины, и мужчины были вынуждены то и дело слезать с велосипедов и с трудом медленно брести, увязая в грязи. Плюс к этому многочисленные проколы и падения на скользских камнях. 21-летняя Пак Питерс еще на прошлом этапе досрочно обеспечила себе победу в общем зачете, поэтому для нее результат был не так критичен. Это рыжее чудо провело великолепнейший дебютный сезон в МТБ. А вот у мужчин на кубок претендовали три человека с минимальной разницей в очках и для Нино Шуртера всё висело на волоске. А тут еще гонка не пошла с самого начала и в итоге он финишировал только 14-м. У его ближайшего преследователя Джордана Сару тоже совсем не заладилось. Свое лидерство Нино сохранил благодаря Пидкоку, не пустившему Флюкигера на первое место. Флюкигеру для победы в общем зачете не хватило 50 очков - это разница между очками за первое и второе место в гонке. Но какая была интрига!!! Тома общий зачет не интересовал, но ему хотелось одержать победу в радужной майке. И тем самым он невольно помог Шуртеру и Сару. В Бельгии начался сезон велокросса. Там в гонке победил 20-летний Thibau Ny s. Когда он переходил в Трек, то сразу предупредили, что на шоссе он будет выступать с марта по сентябрь, а с октября по февраль в велокроссе. Специально прислушивалась к тому, как его назвали бельгийские дикторы во время гонки. Тибо Найс , так зовут этого молодого ха... наглеца))

Невозмутимый

Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (3) Астана встаёт с колен! Сразу видна рука менеджмента, новые трансферы с подписаниями Винокурова и Моркоу уже дают результаты (все чувствуют возросший уровень конкуренции и готовы отдавать 110% сил ради достижения результатов)

Earl57

Тур Турции-2023. Этап 1 (19) В прошлом году у Оскара спросили, что было бы если бы он не уехал из Европы. Он улыбнулся и ответил: "Вероятно я выиграл бы больше гонок. Наверняка я заработал бы больше денег. Но я совершенно точно не был бы так счастлив, как сейчас". Жизнь подбросила ему лимон, а он сделал из него лимонад. Ни о чем не сожалеет, ни на что и ни на кого не обижается. Ни с кем не спорит и принимает жизнь такой как она есть.

Pugachev

Тибо Пино завершил карьеру про ... (8) Если чуть точнее - больше запомнился неудачами, чем победами..

Joe

Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (3) Браво, Андрей!

uran

Тибо Пино завершил карьеру про ... (8) Жаль, что запомнился своими неудачами а не победами на ГТ. Свой след в истории оставил.

Гонщик

Ломбардия-2023. Результаты (59) Цитата: RVL Для тебя уже и Власов не россиянин, и Курдюкову абы что вешаешь...

Ты кто тогда?

Ну понятно... персонаж без имени и аватара...никто.

Власов не живёт в России , это первое , флаг на майке видел у него как у Поги ? Каждый навозный жук пытается здесь умничать ...



Власов не живёт в России , это первое , флаг на майке видел у него как у Поги ? Каждый навозный жук пытается здесь умничать ... Цитата: kabachok Он чёрт, обыкновенный. Цитата: kabachok У клоунов тяжёлый хлеб и трудная работа, а кончик обычный @у@ломёт на минималках.

Ты изо рта хоть иногда вытаскивай ,когда людям пишешь голубок ! Ты изо рта хоть иногда вытаскивай ,когда людям пишешь голубок !