Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая 

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- Дата:
- Сегодня, 21:09
Джиро д’Италия-2024: маршрут трёх первых этапов не для спринтеров
Организаторы итальянского Гранд-тура представили маршрут трёх первых этапов Джиро д’Италия-2024. 107-й выпуск Джиро стартует 4 мая в Венария Реале (Venaria Reale), коммуне в 8 км к северо-западу от Турина, известной дворцовым комплексом с садом и парком «Ла Мандрия», шедевром ландшафтной архитектуры. Презентация всего маршрута 107-го выпуска состоится 13 октября.
Photo Credits: LaPresse
Регион Пьемонт в четвёртый раз в истории примет Гранд-Партенца (торжественный старт) Джиро д’Италия. Впервые Джиро стартовала из Пьемонта в 1961 году, затем в 2011, когда итальянский Гранд-тур начался с командной гонки на время и её выиграла команда HTC-Highroad, а первую розовую майку лидера надел Марко Пинотти. В 2021 году Джиро д’Италия стартовала в Турине с индивидуальной гонки на время, которую выиграл Филиппо Ганна.
Маршрут 1-го этапа Джиро д’Италия-2024 организаторы сконструировали как «облегчённый городской горный» этап протяжённостью 136 км с набором высоты 1450 м от Верании Реале до Турина. Первая треть этапа - равнина, через 50 км после старта первый подъём дня - подъём 4-й категории. На второй части этапа прохождение подъёма Суперга, которым организаторы отдают дань памяти трагедии, случившейся 75 лет назад. Тогда 4 мая 1949 года на холме Суперга разбился самолёт, в котором летела футбольная команда из Турина - “Grande Torino” .
За 20 км до финиша участники пройдут финальный подъём дня - Колле Маддалена (Colle Maddalena) - 6,1 км со средним градиентом 7,4%, максимальным12%.
2-й этап - 150 км с 2250 м набора высоты финиширует в подъём 1-й категории Сантуарио ди Оропа (Бьелла) - 11,8 км со средним градиентом 6,2%, максимальным13%.
Любителям велоспорта подъём Оропа хорошо известен благодаря легендарному итальянскому велогонщику Марко Пантани, который 30 мая 1999 года на 15-м этап Джиро д'Италия-1999 написал одну из самых красивых страниц своей велосипедной карьеры. Тогда на подъёме Оропа его не остановила соскочившая цепь. Он сумел догнать 49 соперников и выиграл этап с преимуществом в 25 секунд над Лораном Жалабером и 35 секунд над Джильберто Симони.
В последний раз подъём Оропа включали в маршрут Джиро д’Италия в 2017 году, тогда победу на нём одержал Том Дюмулин, опередивший Ильнура Закарина и Микеля Ланду.
3-й этап Джиро д’Италия-2024 почти полностью равнинный от Новары до Фоссано - 165 км с 750 м набора высоты, но с коварной финишной рампой, которая может помешать спринтерам.
Photo Credits: LaPresse
Слева направо: Мауро Веньи (Mauro Vegni, директор Джиро д'Италия), Фабрицио Рикка (Fabrizio Ricca, советник по вопросам спорта региона Пьемонт), Урбано Каиро (Urbano Cairo, президент RCS MediaGroup), Стефано Ло Руссо (Stefano Lo Russo, мэр Турина), Паоло Беллино (Paolo Bellino, генеральный директор RCS Sport), Стефано Бариджелли (Stefano Barigelli, директор La Gazzetta dello Sport).
Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Гранде Партенца будет зрелищной. Мы начнём со сложных этапов, к которым гонщики, претендующие на розовую майку, должны быть готовы с самого старта гонки. Первый этап чем-то напоминает один из зрелищных и популярных этапов Джиро 2022 года. Второй этап на подъёме Оропа может создать разрывы между фаворитами. В 2024 году на Джиро Оропа станет «Горой Пантани», так как исполняется 25 лет одной из его самых эпических побед. Третий этап таит подводные камни, поскольку финиширует в подъём в Фоссано. Чистым спринтерам будет трудно конкурировать с панчерами. Но зрителям будет интересно».
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