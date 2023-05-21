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Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

Джиро д’Италия-2024: маршрут трёх первых этапов не для спринтеров

 

 

Организаторы итальянского Гранд-тура представили маршрут трёх первых этапов Джиро д’Италия-2024. 107-й выпуск Джиро стартует 4 мая в Венария Реале (Venaria Reale), коммуне в 8 км к северо-западу от Турина, известной дворцовым комплексом с  садом и парком «Ла Мандрия», шедевром ландшафтной архитектуры. Презентация всего маршрута 107-го выпуска состоится 13 октября.  

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

Photo Credits: LaPresse

 

Регион Пьемонт в четвёртый раз в истории примет Гранд-Партенца (торжественный старт) Джиро д’Италия. Впервые Джиро стартовала из Пьемонта в 1961 году, затем в 2011, когда итальянский Гранд-тур начался с командной гонки на время и её выиграла команда HTC-Highroad, а первую розовую майку лидера надел Марко Пинотти. В 2021 году Джиро д’Италия стартовала в Турине с индивидуальной гонки на время, которую выиграл Филиппо Ганна.

 

 

 

Маршрут 1-го этапа Джиро д’Италия-2024 организаторы сконструировали как «облегчённый городской горный» этап протяжённостью 136 км с набором высоты 1450 м от Верании Реале до Турина. Первая треть этапа - равнина, через 50 км после старта первый подъём дня - подъём 4-й категории. На второй части этапа прохождение  подъёма Суперга, которым организаторы отдают дань памяти трагедии, случившейся 75 лет назад. Тогда 4 мая 1949 года на холме Суперга разбился самолёт, в котором летела футбольная команда из Турина - “Grande Torino” .

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

За 20 км до финиша участники пройдут финальный подъём дня - Колле Маддалена (Colle Maddalena) - 6,1 км со средним градиентом 7,4%, максимальным12%.

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

 

2-й этап - 150 км с 2250 м набора высоты финиширует в подъём 1-й категории Сантуарио ди Оропа (Бьелла) - 11,8 км со средним градиентом 6,2%, максимальным13%.

 

Любителям велоспорта подъём Оропа хорошо известен благодаря легендарному итальянскому велогонщику Марко Пантани, который 30 мая 1999 года  на 15-м этап Джиро д'Италия-1999 написал одну из самых красивых страниц своей велосипедной карьеры. Тогда на подъёме Оропа его не остановила соскочившая цепь. Он сумел догнать 49 соперников и выиграл этап с преимуществом в 25 секунд над Лораном Жалабером и 35 секунд над Джильберто Симони.

 

В последний раз подъём Оропа включали в маршрут Джиро д’Италия в 2017 году, тогда победу на нём одержал Том Дюмулин, опередивший Ильнура Закарина и Микеля Ланду.

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

 

3-й этап Джиро д’Италия-2024 почти полностью равнинный от Новары до Фоссано - 165 км с 750 м набора высоты, но с коварной финишной рампой, которая может помешать спринтерам.

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая

 

Джиро д’Италия-2024 стартует в регионе Пьемонт 4 мая 

Photo Credits: LaPresse

 

Слева направо: Мауро Веньи (Mauro Vegni, директор Джиро д'Италия), Фабрицио Рикка (Fabrizio Ricca, советник по вопросам спорта региона Пьемонт), Урбано Каиро (Urbano Cairo, президент RCS MediaGroup), Стефано Ло Руссо (Stefano Lo Russo, мэр Турина), Паоло Беллино (Paolo Bellino, генеральный директор RCS Sport), Стефано Бариджелли (Stefano Barigelli, директор La Gazzetta dello Sport).

 

 

Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Гранде Партенца будет зрелищной. Мы начнём со сложных этапов, к которым гонщики, претендующие на розовую майку, должны быть готовы с самого старта гонки. Первый этап чем-то напоминает один из зрелищных и популярных этапов Джиро 2022 года. Второй этап на подъёме Оропа может создать разрывы между фаворитами. В 2024 году на Джиро Оропа станет «Горой Пантани», так как исполняется 25 лет одной из его самых эпических побед. Третий этап таит подводные камни, поскольку финиширует в подъём в Фоссано. Чистым спринтерам будет трудно конкурировать с панчерами. Но зрителям будет интересно».

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Теги к статье: Джиро д’Италия-2024 Giro d'Italia-2024 маршрут Джиро д'Италия-2024

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  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Сегодня, 22:07 | Регистрация: 21.05.2023

    Совсем нетипичный для гранд туров старт. Горы горы, спринтерам даже пару деньков не дадут в розовом поездить

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Комментарии

  • BlAr
    Тибо Пино завершил карьеру про ... (8)
    BlAr-Фото

    Продолжаю считать, что с завершением карьеры он поспешил. Травмы вроде как остались позади (судя по Джиро), в голове постепенно тоже стало больше порядка. Ничего не мешало и дальше гоняться себе в удовольствие. Наоборот, наверняка команда была бы "за" (разве только кроме Демараbiggrin).

  • Невозмутимый
    Джиро д’Италия-2024 стартует в ... (1)
    Невозмутимый-Фото

    Совсем нетипичный для гранд туров старт. Горы горы, спринтерам даже пару деньков не дадут в розовом поездить

  • MVDP
    Тур Турции-2023. Этап 2 (5)
    MVDP-Фото

    Филипсен добрал Погачара. Теперь у них, страшно сказать, по 17 побед в сезоне.

  • Earl57
    Тур Турции-2023. Этап 2 (5)
    Earl57-Фото

    Последую я примеру Андрея Кондрашова и расскажу о других гонках, где было на что посмотреть.

    В воскресенье закончился сезон у маутинбайкеров. Организаторы на прощание подготовили сложную и длинную трассу для кросс-кантри. И без того тяжелая трасса под дождем превратилась в настоящий ад. Это была гонка на выживание, особенно у женщин. Трассу так развезло, что и женщины, и мужчины были вынуждены то и дело слезать с велосипедов и с трудом медленно брести, увязая в грязи. Плюс к этому многочисленные проколы и падения на скользских камнях.

    21-летняя Пак Питерс еще на прошлом этапе досрочно обеспечила себе победу в общем зачете, поэтому для нее результат был не так критичен. Это рыжее чудо провело великолепнейший дебютный сезон в МТБ. А вот у мужчин на кубок претендовали три человека с минимальной разницей в очках и для Нино Шуртера всё висело на волоске. А тут еще гонка не пошла с самого начала и в итоге он финишировал только 14-м. У его ближайшего преследователя Джордана Сару тоже совсем не заладилось. Свое лидерство Нино сохранил благодаря Пидкоку, не пустившему Флюкигера на первое место. Флюкигеру для победы в общем зачете не хватило 50 очков - это разница между очками за первое и второе место в гонке. Но какая была интрига!!! Тома общий зачет не интересовал, но ему хотелось одержать победу в радужной майке. И тем самым он невольно помог Шуртеру и Сару. 

    В Бельгии начался сезон велокросса. Там в гонке победил 20-летний Thibau Nys. Когда он переходил в Трек, то сразу предупредили, что на шоссе он будет выступать с марта по сентябрь, а с октября по февраль в велокроссе. Специально прислушивалась к тому, как его назвали бельгийские дикторы во время гонки. Тибо Найс, так зовут этого молодого ха... наглеца))

  • Невозмутимый
    Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (3)
    Невозмутимый-Фото

    Астана встаёт с колен! Сразу видна рука менеджмента, новые трансферы с подписаниями Винокурова и Моркоу уже дают результаты (все чувствуют возросший уровень конкуренции и готовы отдавать 110% сил ради достижения результатов)

  • Earl57
    Тур Турции-2023. Этап 1 (19)
    Earl57-Фото
    В прошлом году у Оскара спросили, что было бы если бы он не уехал из Европы. Он улыбнулся и ответил: "Вероятно я выиграл бы больше гонок. Наверняка я заработал бы больше денег. Но я совершенно точно не был бы так счастлив, как сейчас". Жизнь подбросила ему лимон, а он сделал из него лимонад. Ни о чем не сожалеет, ни на что и ни на кого не обижается. Ни с кем не спорит и принимает жизнь такой как она есть.
  • Pugachev
    Тибо Пино завершил карьеру про ... (8)
    Pugachev-Фото

    Если чуть точнее - больше запомнился неудачами, чем победами..

     

  • Joe
    Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (3)
    Joe-Фото

    Браво, Андрей!

  • uran
    Тибо Пино завершил карьеру про ... (8)
    uran-Фото
    Жаль, что запомнился своими неудачами а не победами на ГТ. Свой след в истории оставил.
  • Гонщик
    Ломбардия-2023. Результаты (59)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Для тебя уже и Власов не россиянин, и Курдюкову абы что вешаешь...
    Ты кто тогда?
    Ну понятно... персонаж без имени и аватара...никто.
    Власов не живёт в России , это первое , флаг на майке видел у него как у Поги ? Каждый навозный жук пытается здесь умничать ...



    Цитата: kabachok
    Он чёрт, обыкновенный.
     
    Цитата: kabachok
    У клоунов тяжёлый хлеб и трудная работа, а кончик обычный @у@ломёт на минималках.

    Ты изо рта хоть иногда вытаскивай ,когда людям пишешь голубок !

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