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Дубль Тима Велленса на Challenge Mallorca-2017

Тим Велленс приносит команде Lotto Soudal две победы на серии гонок Challenge Mallorca-2017

 

 

  Тим Велленс (Tim Wellens) начал сезон с побед, выиграв две гонки серии Challenge Mallorca-2017. И гонку с финишем на Mirador d’es Colomer  и Trofeo Serra de Tramuntana 25-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal выиграл, в одиночку атаковав на финальных подъёмах.

 

   Гонщики Lotto Soudal после победы Андре Грайпеля на первой из гонок Challenge Mallorca-2017,  контролировали ситуацию в гонке и на последующих гонках, следя за ранними отрывами.

 

  Благодаря работе товарищей по команде на Trofeo Serra de Tramuntana Тим Велленс вместе с Луисом Верваке находились в первой группе, после чего Велленс атаковал и уехал в одиночку, удержав преимущество до финиша и взяв первую победу.

 

  На следующей день Тим Велленс вновь атаковал в одиночку у подножия финального подъёма Мирадор де Коломер (Mirador d’es Colomer) и опередил ближайшего соперника  Алехандро Вальверде (Movistar), занявшего на гонке 2-е место.

 

Тим Велленс о победе на Trofeo Serra de Tramuntana

 

Дубль Тима Велленса на Challenge Mallorca-2017

 

  «Мы задали высокую скорость на спуске, развалив пелотон на части. Шестеро из гонщиков нашей команды остались в первой группе, и продолжали удерживать высокую скорость. За 50 км до финиша пошла серия атак, вперёд уехали пять гощиков и мы с Луисом Верваке. Я атаковал за 35 км до финиша, а Луис Верваке меня отлично защищал, так что я сумел удержать комфортное преимущество. Когда я атаковал, мне на колесо сел Амадор, было трудно его сбросить, но в итоге удалось, он не смог уехать со мной, что придало мне уверенности.

 

  Я не ожидал, что выиграю, но надеялся на хорошее выступление. Мои тесты в этом году лучше, чем в прошлом. Но без помощи товарищей по команде я не смог бы взять победу».

 

Mallorca Challenge-2017. Trofeo Serra de Tramuntana. Результаты

 

Тим Велленс о победе на Mirador d’es Colomer

 

Дубль Тима Велленса на Challenge Mallorca-2017

 

 

  «На самом деле я не ожидал победы. По плану я должен был атаковать у подножия и поехать, выходя за пределы своих сил, чтобы другим пришлось приложить столько же усилий. А после должны были атаковать Тьеш Бенот и Луис Верваке. Мы хотели изолировать Алехандро Вальверде, и это удалось. Фредерик Фризон вывез нас на идеальную позицию к подножию, я атаковал. Снова победа стала возможна благодаря работе команды. Все вложили в неё свои силы.

  Прекрасно, что удалось победить Вальверде на таком финише. В спринте он был бы быстрее. Я считаю эту вторую победу более красивой, потому что напряжение в гонке было сильнее».

 

Andratx - Pollença/Mirador d'Es Colomer. Результаты

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Теги к статье: Тим Велленс Challenge Mallorca

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