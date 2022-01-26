Тим Велленс – победитель "Trofeo Tramuntana"-2022

Алехандро Вальверде: «Велленс извинился передо мной, поднимаясь на подиум»

30-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс стал четырёхкратным победителем однодневной гонки “Trofeo Serra de Tramuntana”, третьей из серии гонок категории 1.1. “Mallorca Challenge”. Велленс поднимался на высшую ступень подиума в 2017, 2018 и 2019 годах.

В этом году Велленс был в группе семи гонщиков, первыми прошедших самый сложный подъём дня Puig Major. Многочисленные атаки на спуске были нейтрализованы и на финише группа, в которой находились помимо Велленса Алехандро Вальверде и Энрик Мас (Movistar), Саймон Кларк (Israel – Premier Tech), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Кобе Госсенс (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) разыграли спринт.

Тим Велленс опередил Алехандро Вальверде, а Саймон Кларк замкнул тройку лучших. Но после финиша жюри пришлось изучать видео спринта, чтобы решить, нарушал ли Тим Велленс прямолинейность. В итоге бельгийский гонщик был признан победителем.

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Тим Велленс: «На подъёме Puig Major скорость была очень высокой, но я сумел удержаться. Потом пошли атаки, но никто не смог уехать. Так как я знал финиш, знал, что мне надо выйти из финального поворота первым или вторым. Я вышел первым и удержался до финишной черты.

Как только начали здесь выступать, почувствовал себя великолепно. Во время тренировок ощущения были не лучшими, но как только прикрепил гоночный номер, сразу пришло отличное самочувствие».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Мне остаётся радоваться этому результату. Команда в эти два дня выступала феноменально, фантастически. Нам немного не повезло, когда упал Грегор (Мюльбергер упал на спуске, но сумел финишировать). Энрик, я, остальная команда проехали отлично. Второй день гонки, второй раз близко. Если честно, большего в данное время просить не могу.

Велленс извинился, попросил у меня прощения, когда поднимался на подиум, должно быть у него была на это причина. Он, действительно, изменил свою траекторию – ехал справа, сдвинулся влево. Я ехал рядом, и если бы так и продолжал, то мне было бы куда ехать. Но как только он увидел, что я ускоряюсь, мы сдвинулись влево, а мне пришлось перестать крутить педали.

Жюри гонки решило, что он – победитель, поэтому больше сказать нечего. Просто поздравляю его с победой».

Саймон Кларк (Israel Premier- Tech): «Вообще-то, это был не мой тип горы – длинный тяжёлый подъём, но я просто постарался продавить, так как сейчас нахожусь в хорошей форме. Смог преодолеть вершину с первой группой и поучаствовать в спринте, который был довольно сложным».