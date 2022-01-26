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Тим Велленс – победитель "Trofeo Tramuntana"-2022

Алехандро Вальверде: «Велленс извинился передо мной, поднимаясь на подиум»

 

 

  30-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс стал четырёхкратным победителем однодневной гонки “Trofeo Serra de Tramuntana”, третьей из серии гонок категории 1.1. “Mallorca Challenge”.  Велленс поднимался на высшую ступень подиума в 2017, 2018 и 2019 годах.

  В этом году Велленс был в группе семи гонщиков, первыми прошедших самый сложный подъём дня Puig Major. Многочисленные атаки на спуске были нейтрализованы и на финише группа, в которой находились помимо Велленса Алехандро Вальверде и Энрик Мас (Movistar), Саймон Кларк (Israel – Premier Tech), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Кобе Госсенс (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe) разыграли спринт.

Тим Велленс опередил Алехандро Вальверде, а Саймон Кларк замкнул тройку лучших. Но после финиша жюри пришлось изучать видео спринта, чтобы решить, нарушал ли Тим Велленс прямолинейность. В итоге бельгийский гонщик был признан победителем.

 

 

Тим Велленс – победитель Trofeo Tramuntana-2022

 

Тим Велленс – победитель Trofeo Tramuntana-2022

 

Photo (c) Photo Gomez Sport / Sprint Cycling Agency/Movistar Team

 

  Тим Велленс: «На подъёме Puig Major скорость была очень высокой, но я сумел удержаться. Потом пошли атаки, но никто не смог уехать. Так как я знал финиш, знал, что мне надо выйти из финального поворота первым или вторым. Я вышел первым и удержался до финишной черты.

Как только начали здесь выступать, почувствовал себя великолепно. Во время тренировок ощущения были не лучшими, но как только прикрепил гоночный номер, сразу пришло отличное самочувствие».

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Мне остаётся радоваться этому результату. Команда в эти два дня выступала феноменально, фантастически. Нам немного не повезло, когда упал Грегор (Мюльбергер упал на спуске, но сумел финишировать). Энрик, я, остальная команда проехали отлично. Второй день гонки, второй раз близко. Если честно, большего в данное время просить не могу.

  Велленс извинился, попросил у меня прощения, когда поднимался на подиум, должно быть у него была на это причина. Он, действительно, изменил свою траекторию – ехал справа, сдвинулся влево. Я ехал рядом, и если бы так и продолжал, то мне было бы куда ехать. Но как только он увидел, что я ускоряюсь, мы сдвинулись влево, а мне пришлось перестать крутить педали.

 Жюри гонки решило, что он – победитель, поэтому больше сказать нечего. Просто поздравляю его с победой».

 

  Саймон Кларк (Israel Premier- Tech): «Вообще-то, это был не мой тип горы – длинный тяжёлый подъём, но я просто постарался продавить, так как сейчас нахожусь в хорошей форме. Смог преодолеть вершину с первой группой и поучаствовать в спринте, который был довольно сложным».

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Trofeo Serra de Tramuntana Challenge Ciclista Mallorca

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Комментарии

  • reforg34
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    reforg34-Фото

    По хорошему судьи должны были дисквалифицировать бельгийца. Так откровенно блокировать соперника, даже Кэвендиш такого не позволял себе. Видно было что Алехандро Вальверде без проблем обгонял его, но бельгиец заблокировал.
    Если бы вместо интеллегента Вальверде оказался Буханни, то бельгиец лежал бы с нокуаутом от него.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок об ощущениях перед ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    бельгийцы "могут начать бороться друг с другом" - какие-то небылицы. Бельгия, завоевавшая в 3,5 раза больше титулов, чем Нидерланды (30 против 8), не упустит шанс построить свою команду ради победы в тот момент, когда это наболее возможно осуществить с Эли Изербитом.

  • Геродот
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Геродот-Фото

    Как это ни печально, но Инеос могут начинать искать нового лидера команды.После таких травм на высший уровень не возвращаются.

  • EL-Fenomeno
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не будем также забывать, что Т.Дюмолин и К.Боуман тоже в январе тренировались (или ещё тренируются) в Колумбии (Медельин) и тоже на дорогах с АВТОмобилями

    Вот небольшое видео: https://twitter.com/RedMasNoticias/status/1486133527229906944

  • flugegeheimen
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    flugegeheimen-Фото
    Это не футбол, гонщики вольны тренить где им удобно, как удобно и с кем удобно, главное адамс и команде отчитываться по факту. Там половина на групповых велах была, притом на догмах с колесами с алюминиевыми дорожками, возможно помимо членов команды, там были местные товарищи, которым колумбийские профики подогнали велы прошлого сезона. К сожалению, у этой свободы есть и обратная сторона медали, безопасность
  • Earl57
    В состоянии Эгана Берналя набл ... (4)
    Earl57-Фото

  • Адриен
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    Адриен-Фото
    Ну да, если бы в Колумбии дорожное движение было бы "отрегулировано", то Берналь конечно же увидел перед собой АВТОБУС...
  • SportSpirit
    Велогонщик команды INEOS Grena ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Со Sky/Ineos именно так.

    + Порталь и траблы со здоровьем Брэйлдсфорда.
  • Earl57
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

    Четырехкратный. 2017, 2018, 2019, 2022.

  • velodoctor
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Веленс уже трёхкратный победитель этой гонки.  

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