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Брэндон Макналти – победитель “Trofeo Calvia”-2022

Брэндон Макналти принёс команде UAE Team Emirates первую победу в сезоне 2022 года

 

 

  Брэндон Макналти (Brandon McNulty) одержал первую в сезоне 2022 года победу, которая стала первой и для команды UAE Team Emirates. 23-летний американский велогонщик из сольного отрыва выиграл 154.7 километровую гонку категории 1.1. “Trofeo Calvia”- первую из серии испанских однодневных гонок на Майорке («Challenge Ciclista Mallorca»), которая для многих команд стала первой гонкой сезона в Европе.

 

Брэндон Макналти – победитель “Trofeo Calvia”-2022

Photo (c) UAE Team Emirates/BettiniPhoto

 

  Брэндон Макналти атаковал перед подъёмом Колл-ден-Кларет (Coll den Claret), на вершине которой набрал 50 секунд над группой преследователей, в которую входили Тим Велленс, Алехандро Вальверде, Маттео Йоргенсен и Эмануэль Бухманн, Жоэль Сютер, Саймон Кларк, Винченцо Альбанезе, Кобе Гооссенс, Лукаш Овсян. Уроженец Аризоны проехал в одиночку до финиша 65 км. На финальном подъёме дня за 13 км до финиша его преимущество составляло 1 минуту 18 секунд. У уроженца Аризоны было достаточно времени, чтобы, не опасаясь преследователей, отпраздновать победу и пересечь финишную черту с поднятыми руками.

 

  Новобранец команды UAE Team Emirates, 23-летний швейцарский велогонщик Жоэль Сютер (Joel Suter) находился в группе преследователей и мешал организовать погоню за своим товарищем по команде, и сумел финишировать вторым. 25-летний велогонщик команды EOLO-Kometa Винченцо Альбанезе замкнул тройку призёров, для него это была вторая гонка в сезоне – на Классике Валенсии он финишировал 10-м.

 

Брэндон Макналти – победитель “Trofeo Calvia”-2022

 

Брэндон Макналти – победитель “Trofeo Calvia”-2022

 

Брэндон Макналти – победитель “Trofeo Calvia”-2022

Photo (c) UAE Team Emirates/BettiniPhoto

 

  Брэндон Макналти: «Я очень счастлив, великолепно так начать сезон. День был тяжёлым, но хорошим для меня и моего товарища по команде Жоэля, который финишировал вторым. Идеальный для нас результат. Весь день ехали то вверх, то вниз, ни разу не было плоского участка, так что группа всё время редела. Я смог создать просвет. Знал, что если удержу его, то меня будет трудно догнать на извилистых дорогах и по холмам. Я атаковал и удержался, чему очень рад».

 

  Саймон Кларк (Israel – Premier Tech): «Три недели назад у меня даже не было команды, находился дома, в Австралии. У нас прошёл очень хороший тренировочный лагерь, провели насыщенные тренировки, был уверен, что эта работа положительно скажется на первых гонках. Лагерь завершился только в прошлую пятницу, я поехал домой, хорошо отдохнул. Первые двадцать, тридцать километров гонки наслаждался тем, что нахожусь в пелотоне. Благодарен команде Israel – Premier Tech, что дали мне шанс остаться в профессии. А потом старался как можно лучше провести гонку, попасть в победный отрыв.

  К счастью, всё сделал правильно, но хотя прикладывал силы в погоне, думал о том, чтобы подготовиться к спринту. К сожалению, на последних 20 – 25 км у меня начались судороги, что немного повлияло в финале, он получился не идеальным. Но я старался спринтовать так хорошо, насколько хватало сил».

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Challenge Ciclista Mallorca-2022 Trofeo Calvia однодневная велогонка велогонка категории 1.1

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Комментарии

  • RustamA86
    Команда EF Education-EasyPost ... (2)
    RustamA86-Фото

    Цитата: ANDREW_STROGINO
    Будут заметны. Но форма скорее женская, на мой взгляд... Дело не в цвете.
     
    Больше похоже на форму любителей. 

  • Владимир__BLR
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    Владимир__BLR-Фото
    Ну сесть то сядет, а вот как поедет с таким коленом...
    Если победители превосходят остальных на 2-5%, поэтому и обыгрывают, то вечно ноющее колено это все отберет
  • Владимир__BLR
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Адриен
    Единственное, что остается - переход на виртуальные гонки.

    Огорчу вас - травмы даже на велотренажере бывают, но автобусы конечно не встречаются

  • flugegeheimen
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    flugegeheimen-Фото

    Жалко парня... Боюсь, на уровень победителя гранд туров и грозы высокогорья он уже не вернется

  • Earl57
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    Earl57-Фото
    Это же серия однодневных гонок. Там есть общий зачет?
  • кнд
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    кнд-Фото

    Мне думается,что к большому сожалению,его карьера уже закончена.После таких травм будет большим подвигом вообще сесть на велосипед.

  • SportSpirit
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Пока есть личные шансы - нужно их использоватьmusic о чем почти смущаясь говорил Макналти в недавнем интервью. 

     

    Победа за явным преимуществом над сильным составом Боры, Мовистара и отдельными яркими гонщиками других команд. Заявка на общий зачет. 

  • motte
    Challenge Ciclista Mallorca-20 ... (3)
    motte-Фото

    Вот и супер грегори тадея красиво начал, а ведь два гт покатит вместе с ним.

  • Адриен
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    Адриен-Фото

    "Надо что-то делать, надо что-то менять"... Не получится. Это - ДОРОГА, это - ВЕЛОСПОРТ.  Единственное, что остается - переход на виртуальные гонки. А так как это нереально - то куда деваться ? Данность. Горькая , болезненная, но - неизбежная...

  • SVS
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (15)
    SVS-Фото
    Карма, ИМХО. Но вот Берналя мне искренне жаль. Скорейшего ему выздоровления и возвращения!

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