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Жулиан Алафилипп начнёт сезон на Майорке с гонки “Trofeo Calvia”

Жулиан Алафилипп: “Невероятно мотивирован на сезон 2023 года”

 

 

  30-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в 2023 году начинает 10-й сезон в команде Патрика Лефевра. Его первой гонкой станет “Trofeo Calvia” на Майорке, которую поедет впервые с 2014 года.

 

  После пяти однодневных гонок на Майорке Жулиан Алафилипп примет участие в двух французских классиках “ Faun-Ardèche” и ”Faun Drome”, затем переместится в Италию, где стартует на Страде Бьянке, победителем которой был в 2019 году, Тиррено-Адриатико, где выиграл три этапа в 2019 и 2021, Милан-Сан-Ремо, которую выигрывал в 2019. После травмы и неудач прошлого года Жулиан Алафилипп настроен очень решительно, а отсутствие радужной майки чемпиона мира, по словам французского гонщика, даёт ему дополнительную свободу.

 

 

Жулиан Алафилипп начнёт сезон на Майорке с гонки “Trofeo Calvia”

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  Жулиан Алафилипп: «После очень трудного 2022 я невероятно мотивирован на предстоящий год. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться физически и морально, а затем зимой я очень много работал, чтобы вернуться на высший уровень и быть готовым к целям, которые поставил. Прежде всего, надеюсь хорошо начать сезон. У меня отличный календарь, надеюсь, что на каждой гонке буду впереди, и чтобы помогать команде, и чтобы одержать несколько побед. Моя первая главная цель – Тур Фландрии, гонка, которую люблю, где надеюсь хорошо выступить».

 

  Жулиан Алафилипп признаётся, что давление радужной майки ушло, а также утверждает, что не будет реагировать на сообщения в прессе, цитирующие слова генерального менеджера команды Патрика Лефевра, который выразил недовольство небольшим количеством побед Алафилиппа за три прошлых года.

 

  Слова Патрика Лефевра цитирует Sporza: «При разговоре присутствовали его жена и менеджер. Я сказал им, что совсем не доволен. Понимаю, что он болел и падал, но нельзя прятаться за этими причинами. В прошлом году он выиграл два раза. В предыдущие годы три и четыре раза. Я брал его в команду не ради этого».

 

  В интервью L’Equipe и Eurosport.fr Жулиан Алафилипп сказал: «Опыт прошлого года ещё больше подпитывает мою решимость. Адский круг прошлого сезона расширили средства массовой информации. Конечно, без радужной майки будет совсем по-другому. Когда ты один из гонщиков пелотона, никому нет до тебя дела, но когда ты в майке чемпиона, выступать труднее. Впереди первый сезон, когда чувствую себя таким свободным, спокойным.   

 

  Я не сдался, не люблю сдаваться. Огонь, который необходим, чтобы оставаться на высшем уровне, у меня не затухал. А то, что я не мог выйти на этот уровень несколько месяцев, ещё больше меня мотивирует. В прошлом году не находил привычных ощущений в гонке. Иногда надо рисковать в карьере, в противном случае всё быстро наскучит. Мне кажется, что Фландрия подходит мне больше, чем Арденны, по крайней мере, по стилю гонки, где всегда надо быть на хорошей позиции и неизвестно, когда будет решающая атака.

 

  Мои отношения с Патриком не менялись. Мы всегда открыты друг с другом. Его заявления не повлияют на мою работу или на мой сезон. Я сфокусирован на том, что должен делать. Никогда не обсуждал с ним, что собираюсь менять команду. Все наши беседы проходили хорошо. Он никогда не говорил мне это в лицо. Да, я немного удивлён, когда об этом прочитал. Если бы у него были какие-то проблемы со мной, думаю, он сначала сказал бы мне».

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Soudal-Quick-Step

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