Патрик Лефевр о Жулиане Алафилиппе и Ремко Эвенепуле

Патрик Лефевр: «Ремко Эвенепул способен защищать себя на всех территориях за исключением общего спринта»

Генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр часто не стесняется в выражениях, если не доволен результатами гонщиков команды, а также в оценке переспектив. На этот раз в интервью изданию La Dernière Heure Патрик Лефевр прямо сказал, что Жулиан Алафилипп должен подтвердить результатами свою чемпионскую зарплату, а по поводу Ремко Эвенепула отметил, что 22-летнему бельгийский гонщик получает импульс от того, что не думает ни о каких других результатах кроме победы.

Патрик Лефевр о Жулиане Алафилиппе

«Знаю, что он восстанавливался. Он должен мне реванш. У Жулиана зарплата чемпиона, но он должен подтвердить, что всё ещё им является. Меня не волнует, что он больше не чемпион мира, но в последние годы он не так много побеждал. Да, ему часто очень не везло, но всегда есть тот, кому везёт, и тот, от кого удача отворачивается…»

Патрик Лефевр о Ремко Эвенепуле

«На пути Ремко не хотим срезать углы, он тоже не хочет. Цель, что однажды он сможет сыграть лидирующую роль на Тур де Франс. Но мы всегда говорили, что сначала он должен принять участие в Вуэльте и Джиро д’Италия. И он придерживается этого плана.

Сейчас чтобы стать лучшим гонщиком пелотона, больше не надо ограничиваться победой на Тур де Франс. Прошли времена, когда ребята выступали всего 35 дней в году, зависимость от Тура кончилась. Ремко способен защищать себя на всех территориях, возможно, лишь за исключением общего спринта. Я считаю, что придёт день, когда он сможет играть важную роль на фламандских классиках.

Меня считают глупцом, но если я подписываю пятилетний контракт, то в нём предусмотрено всё, любой сценарий. Я подписал Ремко в феврале 2021 года до 2026 года. В этом контракте есть всё. Единственное, что я должен делать – платить. Если бы он ушёл, я бы стал самым богатым в пелотоне, но я рад, что он не ушёл.

Радужная майка – это множество бонусов. Она приносит как огромную ответственность, так и уверенность для всей команды.

Ремко растёт быстрее, чем я представлял, он опережает расписание. Не сомневаюсь, что он сможет справиться и с плохими днями. Ремко спокойный, невозмутимый, здравомыслящий. Но он победитель.

Он не думает о другом результате, он думает только о победе. Это даёт ему силы. Да, он остаётся скромным, но кто скажет, что он думает и чувствует. Его прекрасное качество – он всегда очень благодарит команду, что помогает ребятам выкладываться ради него изо всех сил».