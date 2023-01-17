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Патрик Лефевр о Жулиане Алафилиппе и Ремко Эвенепуле

Патрик Лефевр: «Ремко Эвенепул способен защищать себя на всех территориях за исключением общего спринта»

 

 

  Генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр часто не стесняется в выражениях, если не доволен результатами гонщиков команды, а также в оценке переспектив. На этот раз в интервью изданию La Dernière Heure Патрик Лефевр прямо сказал, что Жулиан Алафилипп должен подтвердить результатами свою чемпионскую зарплату, а по поводу Ремко Эвенепула отметил, что 22-летнему бельгийский гонщик получает импульс от того, что не думает ни о каких других результатах кроме победы.

 

 

Патрик Лефевр о Жулиане Алафилиппе и Ремко Эвенепуле

 

Патрик Лефевр о Жулиане Алафилиппе

 

 

  «Знаю, что он восстанавливался. Он должен мне реванш. У Жулиана зарплата чемпиона, но он должен подтвердить, что всё ещё им является. Меня не волнует, что он больше не чемпион мира, но в последние годы он не так много побеждал. Да, ему часто очень не везло, но всегда есть тот, кому везёт, и тот, от кого удача отворачивается…»

 

 

Патрик Лефевр о Ремко Эвенепуле

 

 

  «На пути Ремко не хотим срезать углы, он тоже не хочет. Цель, что однажды он сможет сыграть лидирующую роль на Тур де Франс. Но мы всегда говорили, что сначала он должен принять участие в Вуэльте и Джиро д’Италия. И он придерживается этого плана.

 

  Сейчас чтобы стать лучшим гонщиком пелотона, больше не надо ограничиваться победой на Тур де Франс. Прошли времена, когда ребята выступали всего 35 дней в году, зависимость от Тура кончилась. Ремко способен защищать себя на всех территориях, возможно, лишь за исключением общего спринта. Я считаю, что придёт день, когда он сможет играть важную роль на фламандских классиках.

 

   Меня считают глупцом, но если я подписываю пятилетний контракт, то в нём предусмотрено всё, любой сценарий. Я подписал Ремко в феврале 2021 года до 2026 года. В этом контракте есть всё. Единственное, что я должен делать – платить. Если бы он ушёл, я бы стал самым богатым в пелотоне, но я рад, что он не ушёл.

 

  Радужная майка – это множество бонусов. Она приносит как огромную ответственность, так и уверенность для всей команды.

 

  Ремко растёт быстрее, чем я представлял, он опережает расписание. Не сомневаюсь, что он сможет справиться и с плохими днями. Ремко спокойный, невозмутимый, здравомыслящий. Но он победитель.

 

  Он не думает о другом результате, он думает только о победе. Это даёт ему силы. Да, он остаётся скромным, но кто скажет, что он думает и чувствует. Его прекрасное качество – он всегда очень благодарит команду, что помогает ребятам выкладываться ради него изо всех сил».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Quick Step Alpha Vinyl Soudal Quick Step Жулиан Алафилипп Ремко Эвенепул

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Комментарии

  • motte
    Том Пидкок не уверен, что буде ... (1)
    motte-Фото

    Иди уже в сад, не до тебя, здесь ваны рулили и рулят.

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    motte-Фото

    Ван есть Ван, мон ванту и кросс, это в голове не укладывается.

  • Kay82
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Kay82-Фото
    полностью смотрел, гонка вышла отличная!Познякиukr
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Николай Н.-Фото

    А мне не удалось посмотреть мужиков, женщин смотрел, а потом вырубили свет и вот только включили.

  • SportSpirit
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Ван Арт мега-универсал в том числе и по способности ездить в самых разных климатических условиях. Ему что альпийские +35, что грязь. У меня прям флешбеки к прошлогоднему декабрю) 

  • Earl57
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (7)
    Earl57-Фото
    У Ван Арта и Пидкока 5 лет разницы в возрасте, 20 см в росте и 20 кг в весе. И откуда там одинаковым результатам взяться...
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (3)
    Freejazz-Фото
    Эти две девушки в этом году в своей кроссовой лиге не уступают вышеупомянутым молодым людям. Жалко только, что у женщин пик проходит быстро - год феерии, а потом только моменты.
  • Camel
    Том Пидкок и Ваут ван Арт стар ... (7)
    Camel-Фото
    Пидкок может побеждать только в отсутствие Ван дер Пула и Ван Арта. Ван Арт может побеждать в отсутствие Ван Дер Пула. Аксиома.
  • RVL
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    RVL-Фото

    Ван Артик покуражился сегодня по полной. Начиная с не фонтан старта, затем со втыка в отбойник, с полотенцем в колесе в продолжение, и финальной атакой под занавес )

    Пидкок моторил до 6го круга...но похоже это и был максимум

     

  • Camel
    Велокросс. UCI World Cup Dubli ... (9)
    Camel-Фото

    Пидкок может побеждать только в отсутствие Ван дер Пула и Ван Арта. Ван Арт может побеждать в отсутствие Ван Дер Пула. Аксиома.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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