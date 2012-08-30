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Жулиан Алафилипп третий год подряд назван “Чемпионом чемпионов”

Третий год подряд Жулиан Алафилипп получает престижную награду «Чемпион чемпионов»

 

 

  Выделяясь в пелотоне майкой чемпиона мира, Жулиан Алафилипп одержал третью победу на Флеш Валлонь, выиграл этапы Тиррено-Адриатико и Тур де Франс, а вишенкой на торте успешного сезона стала победа, дающая возможность второй год подряд выступать в радужной майке.  29-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step стал первым французом, два года подряд выигравшим групповую гонку чемпионата мира.

 

Третий год подряд Жулиан Алафилипп получает престижную награду «Чемпион чемпионов»

 

 

Photo ©Etienne Garnier / L'Equipe - Photo credit: ©Etienne Garnier / L'Equipe

 

  Выступление Жулиана Алафилиппа не осталось незамеченным. В декабре он получил третий «Золотой велосипед» - французскую премию Velo d’Or. А теперь в третий раз стал «Чемпионом чемпионов». Награда “Champion des Champions” присуждается изданием L’Equipe с 1946 года. Из велогонщиков только Бернар Ино получал эту премию четырежды, трижды становилась обладательницей премии Полин Ферран – Прево (Pauline Ferrand-Prévot). Дважды её получал трёхкратный победитель Тур де Франс (1953, 1954, 1955) Луизон Бобе (Louison Bobet).

 

  Жулиан Алафилипп: «Этот трофей наполняет меня огромной гордостью и радостью. Прекрасно получить его хотя бы раз, но мне присуждали его последние три года, что невероятно. Эту награду я получил после сезона, который никогда не забуду, сезона, в котором впервые в карьере выступал как чемпион мира. Надевать радужную майку было очень почётно. В то же время награда мотивирует ещё больше на следующий год, когда хочу снова выступать на максимуме своих сил, независимо от того, в какой гонке принимаю участие, быть достойным легендарной майки, просто наслаждаться каждой секундой выступления в ней».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step

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  1. RVL

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 30.08.2012

    молись жужу...пидкок идет...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Да брось те Вы с этим Пидкоком. вообще. Распиарили мальчика с пальчика. Другая комплектация, специализация. А Жужу он и в Африке Жужу. Коротышка не его уровень.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алексей

      uran

      Сегодня, 18:10 | Регистрация: 27.05.2017

      Прежде чем говорить, нужно удостовериться в антропометрических данных, Жулиан на 3 см выше Тома.

      1. RVL

        Сегодня, 18:24 | Регистрация: 30.08.2012

        Там речь о комплектации))) пацаны разной сборки похоже..

        1. Имя: Олег

          Karmatron

          Сегодня, 19:27 | Регистрация: 6.06.2019

          У Алафилиппа руль слева, у Пидкока - справа.

  3. SportSpirit

    Сегодня, 20:19 | Регистрация: 4.05.2019

    Французы проявили невиданную ранее патриотичность) 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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