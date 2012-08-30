Жулиан Алафилипп третий год подряд назван “Чемпионом чемпионов”

Третий год подряд Жулиан Алафилипп получает престижную награду «Чемпион чемпионов»

Выделяясь в пелотоне майкой чемпиона мира, Жулиан Алафилипп одержал третью победу на Флеш Валлонь, выиграл этапы Тиррено-Адриатико и Тур де Франс, а вишенкой на торте успешного сезона стала победа, дающая возможность второй год подряд выступать в радужной майке. 29-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step стал первым французом, два года подряд выигравшим групповую гонку чемпионата мира.

Photo ©Etienne Garnier / L'Equipe - Photo credit: ©Etienne Garnier / L'Equipe

Выступление Жулиана Алафилиппа не осталось незамеченным. В декабре он получил третий «Золотой велосипед» - французскую премию Velo d’Or. А теперь в третий раз стал «Чемпионом чемпионов». Награда “Champion des Champions” присуждается изданием L’Equipe с 1946 года. Из велогонщиков только Бернар Ино получал эту премию четырежды, трижды становилась обладательницей премии Полин Ферран – Прево (Pauline Ferrand-Prévot). Дважды её получал трёхкратный победитель Тур де Франс (1953, 1954, 1955) Луизон Бобе (Louison Bobet).

Жулиан Алафилипп: «Этот трофей наполняет меня огромной гордостью и радостью. Прекрасно получить его хотя бы раз, но мне присуждали его последние три года, что невероятно. Эту награду я получил после сезона, который никогда не забуду, сезона, в котором впервые в карьере выступал как чемпион мира. Надевать радужную майку было очень почётно. В то же время награда мотивирует ещё больше на следующий год, когда хочу снова выступать на максимуме своих сил, независимо от того, в какой гонке принимаю участие, быть достойным легендарной майки, просто наслаждаться каждой секундой выступления в ней».