Жулиан Алафилипп нацелен на Тур Фландрии в 2023 году

Жулиан Алафилипп о проблемах сезона 2022 и целях на 2023 год

Второй сезон Жулиана Алафилиппа в радужной майке чемпиона мира не принёс 30-летнему французскому гонщику команды Quick-Step Alpha Vinyl больших успехов.

Он одержал две победы – на этапе Тура Страны Басков и этапа Тура Валлонии, но в остальном большую часть сезона ему пришлось пройти через травмы, падения, ковид.

В начале года Жулиан Алафилипп пропустил важный тренировочный сбор из-за простуды, потом перелетел через велосипед на Страде Бьянке, а падение на скорости 73 км/ч на Льеж-Бастонь-Льеж привело к двум сломанным рёбрам, перелому лопатки и повреждению лёгкого. Хотя через месяц после этой травмы Жулиан Алафилипп вернулся на велосипед, в состав на Тур де Франс-2022 он уже не попал, так как не успел набрать форму.

А в июле он снова был вынужден взять перерыв из-за ковида. На Вуэльте Испании-2022 Жулиан Алафилипп снова упал и сошёл на 11-м этапе, повредив плечо. Он вернулся к соревнованиям, но ни на чемпионате мира, ни на Ломбардии не показал высоких результатов.

Светлой стороной всех испытаний стала возможность проводить больше времени с семьёй – сыном Нино и супругой Марион Русс (Marion Rousse). Стойкость, способность каждый раз возвращать форму и настрой Жулиан Алафилипп назвал главным уроком этого года.

Следующий сезон он ждёт с оптимизмом и ставит целью Тур Фландрии, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Жулиан Алафилипп: «Устойчивость – идеальное слово, чтобы описать эмоции сезон и мой способ преодоления. 2022 год был точно сезоном, когда понадобилась способность быстро восстанавливаться и возвращаться в прежнее состояние.

Ни в одной гонке в 2022 году я не в стопроцентной готовности. Постоянно боролся, чтобы вернуться, и было сложно уравновесить это моими обычными надеждами и целями, особенно в радужной майке чемпиона мира. Я хотел выигрывать, как раньше, но на меня наваливались всё новые проблемы.

Я всегда упорно тренировался, делал всё, что в моих силах, и каждый раз восстанавливался, но сезон получился трудным. Фактически, снова и снова возвращаться тяжелее, чем падать. Может, не так больно, но занимает намного больше времени. Стойкость мне очень понадобилась. К счастью, пока не мог выступать и восстанавливался, источник стойкости нашёл в себе. Важно самому уметь восстанавливаться физически и психологически, особенно когда ты гонщик и сталкиваешься с проблемами. В противном случае возвращаться после каждого препятствия ещё труднее.

Это был самый тяжёлый сезон в моей карьере, и после каждой неудачи самой главной поддержкой была моя семья. Несколько месяцев оказались очень трудными, но с другой стороны, у меня появилось свободное время для сына и семьи. Это очень помогло. Благодаря любви и помощи семьи можно продолжать улыбаться и бороться за возвращение, какими бы ни были проблемы.

Нино придал моей жизни новую перспективу. Можно быть чемпионом мира и много падать, но в итоге ты всё равно должен идти домой и заботиться о семье. Он ещё слишком мал и не понимает, что я велогонщик, не понимает, через что я прошёл в этом году, поэтому время, которое я с ним провёл, помогало мне по-другому на всё смотреть. Он заставил меня осознать, что важно в жизни».

Жулиан Алафилипп признаётся, что стал испытывать больший страх на спусках, но считает, что это не повлияет на его способ ведения гонок. А отсутствие боли после травм вселяет уверенность, что в 2023 году он сможет побороться и на Туре Фландрии, и на Тур де Франс.

«По сравнению с тем, как было раньше, теперь на опасных спусках чуть сильнее боюсь упасть. Но это не означает, что буду чаще тормозить или что стал плохо спускаться. Просто должен признать, что чуть сильнее ощущаю опасность.

К счастью, когда кручу педали, боли совсем нет, так что не боюсь выступать в гонках, и меня ничто не будет сдерживать в 2023 году.

Когда часто падаешь, становишься более осторожным, чем те, кому не приходилось получать серьёзные травмы при падении и долго восстанавливаться. Велоспорт был опасным видом и 10, и 20 лет назад. Велогонки, в сущности, опасный вид спорта, и все об этом знают.

Я не понимаю, почему происходят завалы, этому много причин. Конечно, скорости стали выше, велосипеды более продуманные, поэтому мы все можем ехать на пределе возможностей. Иногда опасным бывает маршрут, как мы убедились на Туре Хорватии в конце сезона. Не знаю, почему UCI разрешает такие финиши, как был на финальном этапе, но гонщики отвечают за то, как выступают, поэтому призывают к большей безопасности. На нас тоже лежит ответственность следить друг за другом. Стало больше прессинга, больше ожиданий, поэтому все одномоментно хотят быть впереди в каждой гонке. Не думаю, что это когда-то изменится, такова природа спорта.

Очень хочу хорошо потренироваться зимой, чтобы снова бороться на крупных гонках в 2023 году.

В детстве всегда любил смотреть по телевизору Тур Фландрии. Но стартовал на нём впервые только в 2020 и сошёл из-за падения, как все помнят. Однако это одна из моих самых любимых гонок. Гонка, причиняющая боль, требующая физических и моральных сил, но я наслаждался, когда ехал её. Конечно, в следующем году нацелюсь на Тур Фландрии. И Арденнские классики тоже поеду, но Тур Фландрии в топе моего списка на весну.

Тур де Франс – уникальная гонка, не похожая ни на какую другую. Всё, что ты делаешь на Туре, вызывает особые эмоции. Все ждут, что я что-то на ней предприму, так как я француз, но как гонщик я тоже хочу на ней хорошо выступить. С последними выпусками Тура у меня связаны великолепные воспоминания, и от результатов, и от поддержки публики во время гонки. Очень хочу вернуться на Тур де Франс в 2023 году и проехать его на пике формы. Когда ты в хорошей форме и всё получается, то можешь по-настоящему наслаждатьсяТуром. Успех затмевает боль и любые другие моменты».

Жулиан Алафилипп в интервью Cyclingnews отметил также, что очень рад за Ремко Эвенепула, которого считает почти братом, а не только товарищем по команде. Благодаря Ремко Эвенепулу радужная майка чемпиона мира осталась в команде Quick-Step, а также у команды появилась первая победа на Гранд-туре.

«Мы очень разные гонщики, но у нас прекрасные взаимоотношения. У Ремко был особенный сезон, он одержал так много побед. Он также выиграл первый для Quick Step Гранд-тур, так что никто больше него не заслужил радужную майку. Я очень счастлив, что передал радужную майку ему, и она останется в команде. Я также буду рад снова носить сине-белую форму команды и вернуться к тому, каким был до проблем, случившихся в 2022 году. Это моя первая цель нового сезона».