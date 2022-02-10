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Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

Марк Кэвендиш надевает майку лидера Тура Омана-2022 после победы на 2-м этапе

 

 

  36-летний британский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl Марк Кэвендиш одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2022 и надел майку лидера. Команда Quick-Step Alpha Vinyl контролировала отрыв дня и вернула двух беглецов в пелотон в финальный час гонки, а затем закрывала атаки за 25 км до финиша. Проявил себя и нео-про команды Стан Ван Трихт, приложивший все силы в развозе Марка Кэвендиша, который спуртовал за 250 м до финиша, обошёл соперников за сто метров до финиша и первым пересёк финишную черту.

  23-летний австралийский гонщик Кейден Гровс (BikeExchange) финишировал вторым, Амори Капьот (Arkea-Samsic) замкнул тройку призёров этапа, а Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), финишировавший четвёртым, потерял майку лидера.

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

 

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «С нетерпением ждал этого спринта, потому что длинной, более километра, финишной прямой он похож на финиш этапа Тур де Франс. Все в команде внесли свой вклад, великолепно отработали. После вчерашней хорошей работы команды на этом этапе у меня была уверенность. Когда начался спринт, я оказался немного позади, но набрал хорошую скорость. Счастлив, что всё получилось. После падения на треке я вернулся на велосипед всего несколько недель назад, поэтому вполне доволен своей формой. Одержать победу в самом  начале сезона всегда важно. Надеемся, что до конца Тура Омана-2022 у нас будет ещё больше хороших результатов».

 

  Кейден Гровс: «У меня отлично шла нога, мы снова боролись за победу, просто меня победил более быстрый сегодня гонщик. Считаю, что мы готовы к оставшейся части гонки, очень радует, как мы с новой группой гонщиков сработались уже в начале сезона. Приятно быть стабильным, сегодня нога шла намного лучше. Форма в порядке, как и готовность команды работать. Надеюсь, в следующие дни я смогу поймать чуть больше удачи, и мы сможем скоро выиграть.

  В целом этап прошёл довольно скучно, но очень раздражало, что весь день был боковой ветер, хотя недостаточно сильный, чтобы порвать пелотон. Ребята отлично отработали. Мы решили начать развоз совсем поздно, потому что здесь  маленький пелотон, и мы просчитали, что успеем довольно легко выйти вперёд. Мы выстроились всей командой, использовали всех ребят до прохождения круговой развязки за 2 км до финиша. В конце всё отлично сработало».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Омана-2022

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (10)
    velodoctor-Фото

    Цитата: levonardo
    А чего там случилось то? 3/4 пелотона проиграли почти 10 минут. В том числе Хейтер, Соса. Ветра что ли?
    За 80км Инеос Израиль дергали пелотон и в момент натяга произошел завал, никто никого ждать не стал, голова просто уехала.



    Теперь ,мне кажется, 90% победит  Латур в генерале. 

  • velodoctor
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Бизнес, вот именно, когда команда в том году была выше в итоговом рейтинге, то она имела право в межсезонье расчитывать на приглашение, под это дело и спонсоры, возможно, деньги давали и контракты продлялись. Мне B&B совсем не нравинтся, но по-справедливости, я считаю, надо отталкиваться от прошедшего сезона, иначе будет так, как вы выше написали, приглашать начнут тех, кого выгоднее.

  • uran
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    uran-Фото
    Цитата: vadi
    В UAE нет престарелых спринтеров. Спринт - это первое, что усыхает после тридцатника. И восторги "ай какой он молодец" - для самых наивных, верящих в чудеса.
    Тогда и Реббелина туда же, и Вальверде с мувистаром. Много таких "уникумов".
  • paziz
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (11)
    paziz-Фото
    Цитата: reforg34
    Все мы будем ждать победы в генеральной классификации от Кристофера Фрума. Если все пойдет по плану, без проблем должен забирать, но хотелось бы, чтобы не просто выиграл, а разгромил соперников, бросив 7-10 минут в итоге, чтобы все вопросы отпали на 2-3 года. Весь вопрос, побьет ли Фрум рекорд Лэнса Армстронга по количеству побед ТДФ, тут шансы 30-40%
    Ричи Порт возьмет ТДФ 2022, Фрум будет 2!
  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь сделал первые шаг ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодому здоровья, только не надо форсировать, и так сезон 2022 в топку, а вот главное восстановится на полную (если это теперь ещё возможно) и вернуться сначала к нормальной/обычной жизни, потом же можно поДумать и за велосипед.

    Кстати, Том Дюмолин, который тоже тренировался в Колумбии в январе как по мне рисковал на дороге, колеся вот за этим грузовиком: https://twitter.com/RenaudB31/status/1490719688615149572

  • vadi
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    vadi-Фото
    Вивиани гораздо моложе и не обгонял лучших спринтеров мира на ТДФ в 36 лет как подорванный
  • EL-Fenomeno
    Тур Прованса-2022. Этап 1 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Он должен бодаться с Кэвом. Он же олимпийский чемпион)))

    Только КЭВ сейчас на Туре Омана...побеждает)

    Цитата: reforg34
    Если Кинтана в порядке, запросто может взять генеральную классификацию, ибо его основные конкуренты отсутствуют на этой гонке.

    Точно Кинтана, может Винокуров ? Ведь никто из нас (кроме вас) не заметил возвращения Александра из зимней Олимпиады 2022

    Цитата: Astanaforever
    A я думал, что в психушке нет WI-FI. Оказывается , что уже и там велогонки транслируют.для всяких reforg34...правда с 10 летним опозданием . Но все же. )))

    Грешно смеятся над больными людьми (с), только он заслужил)

     

  • Astanaforever
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    Astanaforever-Фото
    A я думал, что в психушке нет WI-FI. Оказывается , что уже и там велогонки транслируют.для всяких reforg34...правда с 10 летним опозданием . Но все же. )))
  • flugegeheimen
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: vadi
    В UAE нет престарелых спринтеров. Спринт - это первое, что усыхает после тридцатника. И восторги "ай какой он молодец" - для самых наивных, верящих в чудеса.
    А Вивиани, судя по всему, нашёл на антресоле упаковку просроченного квикстеповского корма и съел на завтрак, залив молоком
  • sixpack
    Тур Омана-2022. Этап 2 (15)
    sixpack-Фото

    Цитата: reforg34
    возвращение Александра Винокурова после недавней Олимпиады

     

    "мы не успели оглянуться" .... )

     



    Конышев не стартовал почему-то

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