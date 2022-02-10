Марк Кэвендиш – победитель 2 этапа Тура Омана-2022

Марк Кэвендиш надевает майку лидера Тура Омана-2022 после победы на 2-м этапе

36-летний британский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl Марк Кэвендиш одержал победу на 2-м этапе Тура Омана-2022 и надел майку лидера. Команда Quick-Step Alpha Vinyl контролировала отрыв дня и вернула двух беглецов в пелотон в финальный час гонки, а затем закрывала атаки за 25 км до финиша. Проявил себя и нео-про команды Стан Ван Трихт, приложивший все силы в развозе Марка Кэвендиша, который спуртовал за 250 м до финиша, обошёл соперников за сто метров до финиша и первым пересёк финишную черту.

23-летний австралийский гонщик Кейден Гровс (BikeExchange) финишировал вторым, Амори Капьот (Arkea-Samsic) замкнул тройку призёров этапа, а Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), финишировавший четвёртым, потерял майку лидера.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Марк Кэвендиш: «С нетерпением ждал этого спринта, потому что длинной, более километра, финишной прямой он похож на финиш этапа Тур де Франс. Все в команде внесли свой вклад, великолепно отработали. После вчерашней хорошей работы команды на этом этапе у меня была уверенность. Когда начался спринт, я оказался немного позади, но набрал хорошую скорость. Счастлив, что всё получилось. После падения на треке я вернулся на велосипед всего несколько недель назад, поэтому вполне доволен своей формой. Одержать победу в самом начале сезона всегда важно. Надеемся, что до конца Тура Омана-2022 у нас будет ещё больше хороших результатов».

Кейден Гровс: «У меня отлично шла нога, мы снова боролись за победу, просто меня победил более быстрый сегодня гонщик. Считаю, что мы готовы к оставшейся части гонки, очень радует, как мы с новой группой гонщиков сработались уже в начале сезона. Приятно быть стабильным, сегодня нога шла намного лучше. Форма в порядке, как и готовность команды работать. Надеюсь, в следующие дни я смогу поймать чуть больше удачи, и мы сможем скоро выиграть.

В целом этап прошёл довольно скучно, но очень раздражало, что весь день был боковой ветер, хотя недостаточно сильный, чтобы порвать пелотон. Ребята отлично отработали. Мы решили начать развоз совсем поздно, потому что здесь маленький пелотон, и мы просчитали, что успеем довольно легко выйти вперёд. Мы выстроились всей командой, использовали всех ребят до прохождения круговой развязки за 2 км до финиша. В конце всё отлично сработало».