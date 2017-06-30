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Кейс Бол переходит в Astana Qazaqstan Team

Кейс Бол переходит в Astana Qazaqstan Team

 

 

  Команда Astana Qazaqstan Team завершает свою транферную кампанию подписанием однолетнего соглашения с голландским спринтером Кейсом Болом, который присоединится к казахстанской команде в сезоне 2023 года.

 

 

Кейс Бол переходит в Astana Qazaqstan Team

 Photo © 2023 Astana Qazaqstan Team

 



  «Приход в команду Astana Qazaqstan Team – большое событие для меня и, конечно, в некотором роде, это достаточно неожиданно. Подписать контракт с командой в начале нового года – это большая удача. Я очень рад оказаться здесь, в этой великой команде, и теперь вместе с «Астаной» я могу полностью сосредоточиться на подготовке к новым целям.

 

  Моя основная задача в новом году – вновь начать побеждать, ловя свои шансы в спринте, сражаясь за победы в любых гонках, где представится возможность. Но, конечно, с Марком Кавендишем в команде, я понимаю, что одной из основных моих целей будет помощь ему в достижении успеха. Также, мне бы хотелось вместе с командой проехать несколько классических гонок и посмотреть, чего я там смогу достичь. Так что, цели есть, и я с нетерпением жду своих первых гонок в 2023 году», - сказал Кейс Бол.

  Кейс Бол (27 лет) является сильным спринтером, который уже успел добиться определенных результатов за четыре года, проведенные в Мировом Туре. Так, он выиграл однодневную гонку «Нокере Корс», а также этапы на «Туре Калифорнии» и «Туре Норвегии» в 2019, одержал победу на этапе «Вольты Альгарве» в 2020, этапе «Париж-Ниццы» в 2021 и этапе «Тура Британии» в 2022.

  «Кейс Бол – мощный спринтер, и в первую очередь мы бы хотели видеть его рядом с Марком Кавендишем, помогая ему в массовом спринте. Тем не менее, мы знаем, что Кейс является сильным гонщиком, который способен сам добиваться высоких результатов. Так что, для нас это еще одно усиление спринтерской группы, которая уже обретает видимую форму.

 

  Подписанием этого контракта мы завершаем нашу трансферную кампанию, и теперь все наши мысли направлены на начало нового сезона. Мы находимся на втором тренировочном сборе, два наших состава уже находятся в Австралии и Аргентине, так что мы готовы начать сезон на все 100%», - рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Кейс Бол Astana Qazaqstan Team Cees Bol

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 20.05.2021

     Высказывания "phoenx"исполнились:Кэв и Бол в составе Астаны. Только Нурберген остался в составе. Захарова в молодежку,это как?Он старше их лет на десять,если только в качестве "играющего" тренера,для "подкормки".Уже появилось сообщение о Захарове.Как и предпологал- в молодежку в основном для "подкормки" тренеруясь совместно с трековой сборной Казахстана.Не думаю,что он перетренеровался в Астане. Вивиани в 2 раза больше выступал в шоссейных гонках  и успешен в обеих дисциплинах,чем он.А Захаров,на четвертом десятке.выше головы уже не прыгнет,это трек.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Что не сделаешь ради одного, золотого этапа.? Можно и подписать гонщика одного дня, последнего колеса...Круто.! Вино семимильными шагами идет к удовлетворении собственных амбиций на фоне общего провала командной тактики, стратегии и побед. Это все называется."ХАЛИФ НА ЧАС". Что я могу сказать? Будем наблюдать. В средствах массовой информации и комментариях уже пишут, что беспричиное увольнение Супермена, напрямую связано с подписанием Кэва. Вот так. Нет дыма без огня.

    Вся жизнь это гонка.
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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
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Комментарии

  • Astanaforever
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Что не сделаешь ради одного, золотого этапа.? Можно и подписать гонщика одного дня, последнего колеса...Круто.! Вино семимильными шагами идет к удовлетворении собственных амбиций на фоне общего провала командной тактики, стратегии и побед. Это все называется."ХАЛИФ НА ЧАС". Что я могу сказать? Будем наблюдать. В средствах массовой информации и комментариях уже пишут, что беспричиное увольнение Супермена, напрямую связано с подписанием Кэва. Вот так. Нет дыма без огня.
  • nightbuster33
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (2)
    nightbuster33-Фото

     Высказывания "phoenx"исполнились:Кэв и Бол в составе Астаны. Только Нурберген остался в составе. Захарова в молодежку,это как?Он старше их лет на десять,если только в качестве "играющего" тренера,для "подкормки".Уже появилось сообщение о Захарове.Как и предпологал- в молодежку в основном для "подкормки" тренеруясь совместно с трековой сборной Казахстана.Не думаю,что он перетренеровался в Астане. Вивиани в 2 раза больше выступал в шоссейных гонках  и успешен в обеих дисциплинах,чем он.А Захаров,на четвертом десятке.выше головы уже не прыгнет,это трек.

  • Shalam s Urala
    Тур Даун Андер-2023. Этап 1 (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Юэн из глубокой задницы, конечно, весьма шустро выбирался и почти успел, но почти не считается, Баухаус же суперзачётно дотерпел до черты на первой позиции

    ну и, как водится, отсалютовали началу сезона хорошим финишным завалом

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото

    Артем Захаров переходит в молодежку Астаны, там мол более гибкий график для его подготовки к треку.

    Стало быть Бола все-таки подпишут.

  • Astanaforever
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Cepik
    Реншоу

    спасибо, память девичья, натурально бодался за Марка как раз Реншоу! ))
    Моркофф нужен. Он единственный.
  • HalidS
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (7)
    HalidS-Фото

    Reforg34, мы ждем вас!

     

  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    RVL-Фото
    Естественно будут что то мотать на ус, но зная эгоизм кэва, думаю, наставничество-это последнее, ради чего он в Астане
  • RVL
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (7)
    RVL-Фото
    Но глубоко и не пашет
  • Shalam s Urala
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Cepik
    Реншоу

    спасибо, память девичья, натурально бодался за Марка как раз Реншоу! ))

  • Cepik
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Cepik-Фото
    Еще Айзель и Реншоу нужны :)))

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