Кейс Бол переходит в Astana Qazaqstan Team

Команда Astana Qazaqstan Team завершает свою транферную кампанию подписанием однолетнего соглашения с голландским спринтером Кейсом Болом, который присоединится к казахстанской команде в сезоне 2023 года.

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«Приход в команду Astana Qazaqstan Team – большое событие для меня и, конечно, в некотором роде, это достаточно неожиданно. Подписать контракт с командой в начале нового года – это большая удача. Я очень рад оказаться здесь, в этой великой команде, и теперь вместе с «Астаной» я могу полностью сосредоточиться на подготовке к новым целям.

Моя основная задача в новом году – вновь начать побеждать, ловя свои шансы в спринте, сражаясь за победы в любых гонках, где представится возможность. Но, конечно, с Марком Кавендишем в команде, я понимаю, что одной из основных моих целей будет помощь ему в достижении успеха. Также, мне бы хотелось вместе с командой проехать несколько классических гонок и посмотреть, чего я там смогу достичь. Так что, цели есть, и я с нетерпением жду своих первых гонок в 2023 году», - сказал Кейс Бол.



Кейс Бол (27 лет) является сильным спринтером, который уже успел добиться определенных результатов за четыре года, проведенные в Мировом Туре. Так, он выиграл однодневную гонку «Нокере Корс», а также этапы на «Туре Калифорнии» и «Туре Норвегии» в 2019, одержал победу на этапе «Вольты Альгарве» в 2020, этапе «Париж-Ниццы» в 2021 и этапе «Тура Британии» в 2022.



«Кейс Бол – мощный спринтер, и в первую очередь мы бы хотели видеть его рядом с Марком Кавендишем, помогая ему в массовом спринте. Тем не менее, мы знаем, что Кейс является сильным гонщиком, который способен сам добиваться высоких результатов. Так что, для нас это еще одно усиление спринтерской группы, которая уже обретает видимую форму.

Подписанием этого контракта мы завершаем нашу трансферную кампанию, и теперь все наши мысли направлены на начало нового сезона. Мы находимся на втором тренировочном сборе, два наших состава уже находятся в Австралии и Аргентине, так что мы готовы начать сезон на все 100%», - рассказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team