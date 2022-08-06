Себастьян Энао взял паузу в карьере по состоянию здоровья

Себастьян Энао берёт паузу в карьере и прекращает выступать в команде Astana Qazaqstan

28-летний колумбийский велогонщик Себастьян Энао (Sebastián Henao) взял паузу в карьере. С августа 2022 года он больше не является велогонщиком казахстанской команды Astana Qazaqstan.

Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

В пресс-релизе команды Astana Qazaqstan говорится: «Гонщик Себастьян Энао принял решение взять паузу в своей велосипедной карьере по обстоятельствам, связанным со здоровьем. Команда полностью уважает это решение и желает гонщику всего наилучшего».

Себастьян Энао пришёл в казахстанскую велокоманду в этом году, до этого с 2014 по 2021 годы он выступал в команде INEOS Grenadiers (Sky). За свою карьеру Себастьян Энао не одержал побед, проехал 6 Гранд-туров. Как гонщик Astana Qazaqstan Себастьян Энао принял участие в шести гонках. Последней гонкой в составе команды стала Adriatica Ionica Race, с которой он сошёл на 3-м этапе.