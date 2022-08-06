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Себастьян Энао взял паузу в карьере по состоянию здоровья

Себастьян Энао берёт паузу в карьере и прекращает выступать в команде Astana Qazaqstan

 

  28-летний колумбийский велогонщик Себастьян Энао (Sebastián Henao) взял паузу в карьере. С августа 2022 года он больше не является велогонщиком казахстанской команды Astana Qazaqstan.

 

Себастьян Энао взял паузу в карьере по состоянию здоровья

 Photo credit: @Gettysport/ Astana Qazaqstan Team

 

  В пресс-релизе команды Astana Qazaqstan говорится: «Гонщик Себастьян Энао принял решение взять паузу в своей велосипедной карьере по обстоятельствам, связанным со здоровьем. Команда полностью уважает это решение и желает гонщику всего наилучшего».

 

  Себастьян Энао пришёл в казахстанскую велокоманду в этом году, до этого с 2014 по 2021 годы он выступал в команде INEOS Grenadiers (Sky). За свою карьеру Себастьян Энао не одержал побед, проехал 6 Гранд-туров. Как гонщик Astana Qazaqstan Себастьян Энао принял участие в шести гонках. Последней гонкой в составе команды стала Adriatica Ionica Race, с которой он сошёл на 3-м этапе.

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Теги к статье: Себастьян Энао Sebastian Henao

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Комментарии

  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    И? Ну вот толку с якобы нулевого результата? Результат не становится причиной смерти команды, она все еще катается, светится, в этом году могла побеждать в евро туре (у ушедших гонщиков есть и победы, и много десяток), две победы за две гонки до бана.
    Но им просто запретили выступать
  • дрокер
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    дрокер-Фото

    Глебу удачи и закрепиться в основном составе Астаны.

    Локосфинксу не дали выступать в испанском календаре гонок, но разрешили гонщикам перейти в испанские клубы и гоняться. В этом сезоне Глеб отлично себя проявил. Он темповик из основы Локо в командной гонке преследования.

  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Почему,  на официальном табло соревнований у Нибали было 2-х секундное отставане и 1-ое опережение от последующего,а в данном протоколе тоже время,что и у последующего. Не понятно. А если бы речь шла о лидерстве на соревнованиях рангом выше? С Мира по нитке- нищему на мотоцикл. При финише на подъеме чётко виден разрыв между участниками, подобно замедленной съёмке.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    velodoctor-Фото
    Да, судя по википедии чемпион мира среди юниоров и призер кучи соревнований международных.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всем привет. Кто подскажет, где идет трансляция этой гонки?

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    RVL-Фото
    Я и говорю, результат почти нулевой за пару лет
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: shain
    Что Казахстан для России сделал в велоспорте?
    Не воспринимайте бред этого г-на серьезно. Он сам не понимает, что пишет..
  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    >Что при бане
    А как выигрывать при бане?)
    Две гонки было до бана, тур антальи топ2 ГС и этап, тур ОАЭ этап с прошниками)
  • Roman Avdeev
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Roman Avdeev-Фото
    Что за бред вы пишете? В команде никогда не было и нет по сей день ни одного российского гонщика, который поменял бы гражданство на казахское. Откуда эта ересь?
    Вспомните, кто был, Иванов Сергей, Силин Егор, Чернецкий Сергей, Власов Александр... кто из них менял гражданство? Никто!
  • shain
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    shain-Фото
    Если команду вычеркнуть из календаря, то конечно, ничего не выиграют.
    Не у всех команд есть хоть одна победа в году.
    Так спорт и убивается.

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