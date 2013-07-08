- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 14:52
Заявление команды Astana Qazaqstan по ситуации с Мигелем Анхелем Лопесом
Photo credit: @Gettysport/Astana Qazaqstan Team
Как сообщалось ранее (22.07.2022), после новостей о возникших вопросах к Мигелю Анхелю Лопесу со стороны испанской полиции в связи с расследованием в отношении доктора Майнара, команда Astana Qazaqstan Team временно отстранила Мигеля Анхеля Лопеса до выяснения статуса разбирательства.
Основываясь на полученной информации, команда Astana Qazaqstan Team сообщает о том, что в отсутствие каких-либо выводов со стороны испанских властей или UCI (Международный Союз Велосипедистов) она не видит оснований продолжать отстранение гонщика или лишать его возможности выполнять контракт. Таким образом, Мигель Анхель Лопес временно реинтегрирован в состав команды Astana Qazaqstan Team и вернется к ранее согласованному плану гонок (Вуэльта Бургоса, а затем Вуэльта Испании).
Команда Astana Qazaqstan Team направила всю полученную информацию в Международное агентство тестирования (ITA), которое отвечает за антидопинговые расследования от имени UCI. Команда будет внимательно следить за ситуацией и без колебаний примет решительные меры в зависимости от развития ситуации.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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