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Заявление команды Astana Qazaqstan по ситуации с Мигелем Анхелем Лопесом

Заявление команды Astana Qazaqstan по ситуации с Мигелем Анхелем Лопесом

 

Заявление команды Astana Qazaqstan по ситуации с Мигелем Анхелем Лопесом

Photo credit: @Gettysport/Astana Qazaqstan Team

 

 

 Как сообщалось ранее (22.07.2022), после новостей о возникших вопросах к Мигелю Анхелю Лопесу со стороны испанской полиции в связи с расследованием в отношении доктора Майнара, команда Astana Qazaqstan Team временно отстранила Мигеля Анхеля Лопеса до выяснения статуса разбирательства.

Основываясь на полученной информации, команда Astana Qazaqstan Team сообщает о том, что в отсутствие каких-либо выводов со стороны испанских властей или UCI (Международный Союз Велосипедистов) она не видит оснований продолжать отстранение гонщика или лишать его возможности выполнять контракт. Таким образом, Мигель Анхель Лопес временно реинтегрирован в состав команды Astana Qazaqstan Team и вернется к ранее согласованному плану гонок (Вуэльта Бургоса, а затем Вуэльта Испании).

Команда Astana Qazaqstan Team направила всю полученную информацию в Международное агентство тестирования (ITA), которое отвечает за антидопинговые расследования от имени UCI. Команда будет внимательно следить за ситуацией и без колебаний примет решительные меры в зависимости от развития ситуации.


 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:06 | Регистрация: 20.05.2021

    Как-то стало спокойнее на душе и надеюсь,что команда Астана дростойно выступит на Вуэльте.Удачи!

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 8.07.2013

    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =

  3. Гонщик

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: старт-шоссе 82
    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =
    В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких. 
     

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18 - 25 сентября 2022

World Championships

8 октября 2022

Il Lombardia

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Комментарии

  • Гонщик
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =
    В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких. 
     

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Velolife-Фото
    Повезло! Как говорил 1 классик, везёт тому, кто везёт.
  • старт-шоссе 82
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =

  • lazhu
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    lazhu-Фото
    Ван Дер Брегген завершила карьеру гонщика, в данный момент она спортдиректор sdworx
  • Даниил
    Тур Польши-2022. Этап 3 (1)
    Даниил-Фото
    Карапас очень тяжело смотрелся. Вот атака Тюниссена мне понравилась, сдулсв итоге, но интереса добавил. Последняя горушка с хорошим градиентом, специально для Игиты? Где-то до 3 км до финиша всегда в голове был, затем подсел и вдруг за 50 м до финиша вылез. Молодчина.
  • reforg34
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    reforg34-Фото

    На Рикардо Рикко похож, однако Рикко в молодые годы пикового Контадора спокойно сбрасывал, а Нибали всегда был в тени него.

  • Даниил
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    Даниил-Фото
    Подписание весьма предсказуемо, но, наверное, Инеос обрадовала его специализация, так как скорее всего уйдёт Карапас, Томас не вечный, а с Берналем пока не понятно. Мартинес хоть и впечатлил в 2021, но в этом году у него не заладилось. В Пидкока не могу поверить на генерал гт, хотя тур был хорошим, в десятку не попал, но достойно проехал +победа. P. S. Берналь значится в предворительной заявке на Вуэльту.
  • Go2022
    Тур Польши-2020. Этап 3 (16)
    Go2022-Фото

    https://vk.com/video/@id739097114?list=6bb77d95fe0a04cfd2&z=video739097114_
    456239105 эфир тут

  • nightbuster33
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Как-то стало спокойнее на душе и надеюсь,что команда Астана дростойно выступит на Вуэльте.Удачи!

  • Yuriy 17
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: uran
    В 39 лет так убедительно выиграть.

    Атеросклероз сосудов сердца у женщин развивается с годами медленнее, чем у мужского пола. 

    У женщин позже заметно нарастают холестериновые бляшки, из-за которых стенка артерии утолщается, сосуд деформируется с сужением его внутреннего просвета, что мешает нормальному кровотоку к сердцу. 

    Поэтому женщины в циклических видах спорта могут с успехом выступать дольше.

    Инфаркт и инсульт настигает женщин в более старшем возрасте (в большинстве случаев) 

     

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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