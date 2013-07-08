Заявление команды Astana Qazaqstan по ситуации с Мигелем Анхелем Лопесом

Цитата: старт-шоссе 82

Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =



В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких.