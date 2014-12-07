Велокоманда Astana Qazaqstan расторгла контракт с Мигелем Анхелем Лопесом

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:29
Заявление велокоманды Astana Qazaqstan по поводу Мигеля Анхеля Лопеса
В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента.
В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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