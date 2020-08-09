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Марк Кавендиш присоединяется к Astana Qazaqstan Team

Марк Кавендиш присоединяется к Astana Qazaqstan Team

 

 

  Команда Astana Qazaqstan Team рада сообщить о подписании контракта с чемпионом Великобритании Марком Кавендишем, который будет выступать в составе казахстанской команды в 2023 году.

 

Марк Кавендиш присоединяется к Astana Qazaqstan Team

Photo (c) Astana Qazaqstan Team/Getty Images

 

  «Я по-настоящему взволнован этим новым вызовом. Много лет я гонялся вместе с Александром Винокуровым, а теперь выступаю в одних гонках с его сыновьями. Я помню их, когда они были детьми, мечтавшими, как и мои дети сейчас, стать профессиональными гонщиками. Мне кажется, что Astana Qazaqstan Team станет хорошим местом, где получится добиться успеха вместе с сильной командой под управлением Александра Винокурова, чемпиона на велосипеде и джентльмена вне его.

 

   У меня сложилась длинная карьера, но радость от велосипеда и желание продолжать побеждать так же ярки, как и прежде. Так что, я с нетерпением жду момента, когда стану частью этой успешной команды, в которой готов работать ради побед, не важно, моих ли собственных, или моих товарищей. Как всегда, цель одна – подниматься на высшую ступень пьедестала», – сказал Марк Кавендиш.

 

  Марк Кавендиш является одним из самых успешных шоссейных спринтеров в истории, наравне с легендарным Эдди Мерксом являясь победителем 34 этапов «Тур де Франс». По ходу своей карьеры Кавендиш выиграл так называемую «спринтерскую майку» всех трех Гранд-туров, «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльты Испании». Также, в 2011 году Марк Кавендиш стал чемпионом мира в групповой гонке.

 

  В завершившемся сезоне 2022 года Кавендиш выиграл классическую гонку «Милан-Турин», а также, стал победителем этапов на «Джиро д’Италия», «Туре Омана» и «Туре ОАЭ».

 

  «Марк Кавендиш не нуждается в дополнительном представлении. Он лучший спринтер всех времен, и я рад приветствовать Марка в команде Astana Qazaqstan Team. Появление топового спринтера в нашей команде – это своего рода вызов для нас, но мы к этому готовы.

 

  Перед нами открываются новые пути и возможности, но цели остаются прежними – команда будет стремиться к победам в любых гонках, на «классиках», на отдельных этапах многодневок, и, конечно, на Гранд-турах. У Марка Кавендиша есть желание побеждать, и мы это желание будем поддерживать всеми силами, в любых гонках», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Марк Кавендиш Astana Qazaqstan Team Mark Cavendish

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  1. vadi

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 9.08.2020

    А у них найдется нужный корм?  Или он в Астане собирается тихо и окончательно почить?

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Комментарии

  • vadi
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (3)
    vadi-Фото

    Если выиграет хоть один-два этапа - уже не зря, уже того стоит.  Фрум оказался фанатом не хуже Вальверде.

  • vadi
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (1)
    vadi-Фото

    А у них найдется нужный корм?  Или он в Астане собирается тихо и окончательно почить?

  • GAN
    Изменения в правилах UCI относ ... (4)
    GAN-Фото

    Цитата: karrvalo
    уважаемые коллеги!( не по теме),где смотреть евроспорт?...у нас А лтай и Новосибирск, полностью блакирован, ИПТВ, тоже...многие, хотя и проплачено....может есть варианты? сезон начинается...
    Otar-коментирует!https://youtu.be/Hq9s8bxvk2M....где смотреть?

    Набирать латинскими буквами

    Велоклуб_су - это ВК, только в записи, но оперативно.

    Евроспорт.су

    Спорт3.тв - в прошлом году тут его "публиковали"

    Тиз-циклинг - у них "сайты" на разных площадках, гланое чтобы открылись

  • karrvalo
    Изменения в правилах UCI относ ... (4)
    karrvalo-Фото

    уважаемые коллеги!( не по теме),где смотреть евроспорт?...у нас А лтай и Новосибирск, полностью блакирован, ИПТВ, тоже...многие, хотя и проплачено....может есть варианты? сезон начинается...

    Otar-коментирует!https://youtu.be/Hq9s8bxvk2M....где смотреть?

  • Сережка СЧ
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (3)
    Сережка СЧ-Фото

    Цитата: kabachok
    как сказал великий Леонид Утёсов: "Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже."

     

    Ваш аватар тождественен аватару с медицинского форума, интересно, это случайное совпадение или Вы одно лицо.

    Что касается Кристоферв Фрума, то искренне желаю ему победы на Тур де Франс, хотя маловероятно, а уйти никогда не поздно...

  • kabachok
    Тур Даун Андер-2023. Пролог (4)
    kabachok-Фото
    life is pain.
    не так ли?
  • kabachok
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (3)
    kabachok-Фото
    как сказал великий Леонид Утёсов: "Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже."
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Пролог (4)
    Astanaforever-Фото
    Чем может гордиться Астана, как тем, что Груздев обошел самого Фрума на целых три секунды. Фурор!!! Так держать Дима! Маладец! Классно ты начал сезон!! )))
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Пролог (4)
    Earl57-Фото

    Беттиолю дико повезло со стартом. Успел проехать до дождя, по сухой дороге.

    Потом пошел дождь, затем сильный дождь. Много гонщиков под этот дождь попали.

    Потом дождь прекратился, но дорога все равно мокрая. Большинство из тех, кто пытался рисковать, падали. Падений было очень и очень много.

    20-летний Шеффилд делает заявку на генерал.

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Пролог (4)
    motte-Фото

    Вот, он, герой Фландрии, невероятно!

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