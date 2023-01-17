Мигель Анхель Лопес подписал контракт с колумбийской континентальной командой Medellin EPM

Мигель Анхель Лопес: «Благодарю команду Medellin EPM за прекрасную возможность выступать в 2023 году»

Мигель Анхель Лопес в 2023 году будет выступать в домашней континентальной колумбийской команде Medellín EPM. Команда Astana Qazaqstan расторгла контракт с 28-летним велогонщиком в декабре прошлого года после того, как имя Лопеса оказалось связано с расследованием испанской полиции по делу создания сети распространения допинга, одним из предполагаемых обвиняемых в котором является доктор Маркос Майнар (Marcos Maynar).

8 января колумбийская команда Medellín EPM подтвердила подписание контракт с Мигелем Анхелем Лопесом. Колумбийский гонщик может дебютировать в новой команде уже 22 января на Вуэльте провинции Сан-Хуан.

В видеообращении Мигель Анхель Лопес сказал:

«Хочу поблагодарить команду Medellin за доверие, за эту прекрасную возможность. Я чуть не остался без команды на 2023 году, потому что до начала сезона оставалось не так много времени, все команды уже заполнили свои составы. Команда Medellin даёт мне уверенность и великолепный шанс снова выступать в гонках в 2023 году».