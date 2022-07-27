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Кристиан Скарони подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2022 года

Кристиан Скарони подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2022 года



  Итальянский гонщик Кристиан Скарони подписал краткосрочное соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team до конца текущего сезона 2022 года. 24-летний уроженец Брешии присоединится к команде уже на этой неделе, чтобы принять участие в многодневной гонке Мирового Тура «Тур Польши» (30 июля – 5 августа).

 

Кристиан Скарони подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2022 года

 

 

Photo credit: @Photors.it/Adriatica Ionica Race


  «После сложного периода в моей карьере, наконец-то я получил шанс вернуться и подписать контракт с большой командой. Никто из нас и представить не мог, что мы окажемся в этой ситуации – без команды и без контракта в разгар сезона, и, конечно же, это все на нас сильно повлияло. Тем не менее, и я, и мои товарищи по моей бывшей команде постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать профессионализм и продолжить работать день за днем на тренировках.

 

  Благодаря Федерации велоспорта Италии у нас появился шанс вновь участвовать в гонках в составе национальной сборной, где мы продолжили показывать, на что способны, продолжили добиваться высоких результатов. И теперь, я очень счастлив получить этот шанс и подписать контракт с Astana Qazaqstan Team, это волнительный и важный момент для меня. Конечно, я постараюсь оправдать доверие, которое команда мне оказала.

 

  Я готов выкладываться на 100%, чтобы помочь команде добиваться поставленных целей в любых гонках, в которых мне посчастливится выступить», - сказал Кристиан Скарони.

  Кристиан Скарони – универсальный гонщик, который способен показывать высокие результаты и на равнинных этапах, и в горах. В этом году он выиграл два этапа на многодневке «Адриатика-Ионика», а также помог своим товарищам по национальной сборной одержать победу на «Туре Сицилии».

  «Кристиан – молодой талантливый гонщик, и я рад, что мы нашли возможность предоставить ему шанс уже сейчас, в разгар текущего сезона. Впереди еще очень много гонок, так что это хорошая возможность и для гонщика показать себя, и для команды оценить, если он нам подходит.

 

  Мне понравился профессионализм, который Кристиан продемонстрировал в этот трудный период без контракта, продолжая упорно работать и на тренировках, и на редких гонках в составе национальной сборной, так что я очень хочу увидеть его на первой гонке в составе Astana Qazaqstan Team в Польше, где он будет помогать Самуэле Баттистелле», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды.



Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Кристиан Скарони Astana Qazaqstan Team

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Комментарии

  • velodoctor
    Спортивный директор команды UA ... (5)
    velodoctor-Фото

    На фоне ВиНЕГОРА он явно потолще) Но датчанин как скелет совсем, тут, мне кажется, очень тонкий баланс,  скинешь веса чуть больше и что-то может пойти не так. Настолько горький не из-за Погачара, а из-за того какая команда у вас была. Почему в Юмбе конкуренция была для попадания в состав а в УАЕ половина впринципе ничего не может не в здоровом, не в больном виде. Я блин спокойно не могу читать то, что он говорит. Пол команды откровенных абсосов во главе с гавирией, когда у вас такая супер звезда. 

  • BlAr
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (48)
    BlAr-Фото

    Ржу аналогично. Нет и не было никогда у Роглича такого темпа, как у Погачара, какой тот развил на ТДФ-2021 на этапе, когда всем конкурентам привёз по 5 минут и чуть не догнал О'Коннора. Да и нынче они с Вингегором уезжали от всех остальных, как от стоячих.
    Что до финишей в гору, то и в них на прошлом Туре Роглич дважды уступил Погачару, пока не вылетел с гонки.
    И третье, о чем не стоит забывать - постоянные миникризисы Роглича.
    Так что Томаса он без травмы, конечно, с третьей позиции подвинул бы, но и первым двум уступил бы прилично.

  • vadi
    Спортивный директор команды UA ... (5)
    vadi-Фото

    Есть подозрение что на этом туре Погачар был тяжел и у такого Погачара бы и Роглич пару минут выиграл

  • Гонщик
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (48)
    Гонщик-Фото

    Цитата: BlAr
    Роглич, когда он в хорошей форме, имеет хороший финишный рывок. Но длительно ехать в высочайшем темпе в гору, как это делает Погачар, и в этом году делал Вингегор, он не может. По крайней мере, раньше при горных атаках он выдавал несколько десятков секунд, а потом переходил в обычный режим, удерживая, а не развивая своё преимущество. Напротив, и Погачар, и Вингегор способны гораздо дольше держать повышенный темп. И в этот момент Роглич практически наверняка подвис бы, набирая отставание.
    Ржу в голосину,посмешили про невозможность держать повышенный темп у Роглича,особенно это заметно на Вуэльте...Всë зависит от состояния на конкретный момент , чтобы развивать преимущество,  для начала должен капнуть опонент, будь Погач в прошлогодней форме, ничего бы вини не развил , тем более ВА не смог бы сбросить его с колеса ибо это зашквар . 

  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (48)
    Gorn9k-Фото
    Да, я помню эти горные этапы до разделки, где Погги выиграл Тур - там Желтая майка на плечах роглича уходила в закат, а погачар почему то отставал.
    Роглич имеет супер финишный рывок, при этом чтобы реализовать его, надо отдержаться со всеми, что у него получается
  • Mike88
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    Mike88-Фото

    Да, как-то женщины падают больше, жалко девчонок.

  • BlAr
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (48)
    BlAr-Фото

    Роглич, когда он в хорошей форме, имеет хороший финишный рывок. Но длительно ехать в высочайшем темпе в гору, как это делает Погачар, и в этом году делал Вингегор, он не может. По крайней мере, раньше при горных атаках он выдавал несколько десятков секунд, а потом переходил в обычный режим, удерживая, а не развивая своё преимущество. Напротив, и Погачар, и Вингегор способны гораздо дольше держать повышенный темп. И в этот момент Роглич практически наверняка подвис бы, набирая отставание.

  • Kay82
    Спортивный директор команды UA ... (5)
    Kay82-Фото

    Вингегор показал такие великолепные этапы. Восхищаюсь его талантом

  • garmincervelo
    Спортивный директор команды UA ... (5)
    garmincervelo-Фото
    Так там Мачин рулит. Это ясно что куда. Я думал, после истории Кобо этого типа убрали подальше. Всё-таки обыски в Бахрейне сыграли главную роль, а не эти отмазки.
  • motte
    Спортивный директор команды UA ... (5)
    motte-Фото

    Это провал, ребята, а не горьковато-сладкий вкус, разбор полётов предстоит.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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