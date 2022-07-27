Кристиан Скарони подписывает контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2022 года





Итальянский гонщик Кристиан Скарони подписал краткосрочное соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team до конца текущего сезона 2022 года. 24-летний уроженец Брешии присоединится к команде уже на этой неделе, чтобы принять участие в многодневной гонке Мирового Тура «Тур Польши» (30 июля – 5 августа).

Photo credit: @Photors.it/Adriatica Ionica Race



«После сложного периода в моей карьере, наконец-то я получил шанс вернуться и подписать контракт с большой командой. Никто из нас и представить не мог, что мы окажемся в этой ситуации – без команды и без контракта в разгар сезона, и, конечно же, это все на нас сильно повлияло. Тем не менее, и я, и мои товарищи по моей бывшей команде постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать профессионализм и продолжить работать день за днем на тренировках.

Благодаря Федерации велоспорта Италии у нас появился шанс вновь участвовать в гонках в составе национальной сборной, где мы продолжили показывать, на что способны, продолжили добиваться высоких результатов. И теперь, я очень счастлив получить этот шанс и подписать контракт с Astana Qazaqstan Team, это волнительный и важный момент для меня. Конечно, я постараюсь оправдать доверие, которое команда мне оказала.

Я готов выкладываться на 100%, чтобы помочь команде добиваться поставленных целей в любых гонках, в которых мне посчастливится выступить», - сказал Кристиан Скарони.



Кристиан Скарони – универсальный гонщик, который способен показывать высокие результаты и на равнинных этапах, и в горах. В этом году он выиграл два этапа на многодневке «Адриатика-Ионика», а также помог своим товарищам по национальной сборной одержать победу на «Туре Сицилии».



«Кристиан – молодой талантливый гонщик, и я рад, что мы нашли возможность предоставить ему шанс уже сейчас, в разгар текущего сезона. Впереди еще очень много гонок, так что это хорошая возможность и для гонщика показать себя, и для команды оценить, если он нам подходит.

Мне понравился профессионализм, который Кристиан продемонстрировал в этот трудный период без контракта, продолжая упорно работать и на тренировках, и на редких гонках в составе национальной сборной, так что я очень хочу увидеть его на первой гонке в составе Astana Qazaqstan Team в Польше, где он будет помогать Самуэле Баттистелле», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды.







Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team