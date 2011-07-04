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Мартин Лаас – новичок команды Astana Qazaqstan Team

Мартин Лаас – новичок команды Astana Qazaqstan Team

 

Astana Qazaqstan Team рада сообщить о подписании однолетнего контракта (на 2023 год) с 29-летним эстонским гонщиком Мартином Лаасом. 

Мартин Лаас известен своими спринтерскими качествами. В завершившемся сезоне 2022 года гонщик одержал две победы на этапах «Балтик Чейн Тур», был вторым на этапе «Тура Саудовской Аравии» и третьим в прологе «Тура Сибиу».

 

Мартин Лаас – новичок команды Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Martin Laas/Bora-Hansgrohe

  

В целом, среди важнейших результатов Мартина Лааса можно отметить победу на этапе «Арктической Гонки Норвегии», третье призовое место на однодневках «Классика Альмерии»  и «Кампеоншап ван Влаандерен» в 2021, две победы на этапах «Тура Словакии» в 2020, а также три победы на этапах «Тура Кореи» в 2019.

«В первую очередь, хочу сказать, что я очень рад подписать контракт с такой командой, как AstanaQazaqstan Team, и я с нетерпением жду начала нового года. Возможно, мой прошлый сезон был не самым удачным, так что надеюсь, что у меня получится начать 2023 год сразу с хороших результатов, и своих личных, и командных. Я готов помогать команде в достижении ее главных задач, и мне хотелось бы поработать с молодыми спринтерами команды, чтобы поделиться с ними своим опытом. И, конечно, я надеюсь, что у меня будут свои шансы реализовать свой потенциал в спринте»,- рассказал Мартин Лаас.

«В следующем году мы бы хотели уделить чуть больше внимания такой не вполне традиционной для нас дисциплине, как спринт, думаю, у нас есть для этого потенциал. Поэтому приход Мартина Лааса в команду может помочь нам в этом. Знаменитый Яан Кирсипуу, с которым я много выступал в прошлом и чье мнение уважаю, порекомендовал обратить внимание на Лааса, как на талантливого и быстрого спринтера. Мартин действительно очень неплохой спринтер, который способен побеждать сам, а кроме того, он может поделиться своим видением и своим опытом в работе с молодыми спортсменами для построения хорошей спринтерской группы», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Мартин Лаас Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 4.07.2011

    Перенял эстафету: таарамяе, кангерт, теперь он, Астана давала заработать на хлеб эстам. И сам кирсипуу здесь прижился надолго.

    Спринтеров еще не было эстонских здесь, зато работяга кангерт что творил и как он вытянул нибали на Джиро 2013 года в горах, это было незабываемо!

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Можешь силно не "волноваться",его контракт заканчивается в седующем году,как и у многих других,выдавших много "волнующих" моментов в гонках прошедшего сезона. (Для rude-rider)/

  • Earl57
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (2)
    Earl57-Фото

    Ситуация с Тооном Артсом отвратительна, независимо от того, виновен он или нет. Никто не заслуживает такого отношения.
    Свен Нис, руководитель теперь его бывшей команды, рассказывал что он дважды обращался в UCI. Потому что о результатах пробы Б ничего никому не сообщили - ни гонщику, ни команде. Ответа Свен так не дождался, его запросы просто проигнорировали. Тоон все это время не стрижется, собираясь доказывать свою невиновность.
    Недавно у болельщиков лопнуло терпение и они вышли на митинг с плакатами "Дайте Тоону наконец подстричься" и "UCI, проснись!". Только после этого в UCI заявили, что ждут объяснения г-на Артса. О результатах пробы Б опять ни слова. Еще сказали, что Тоону никто не запрещает участвовать в гонках, пока не будет вынесено решение о его дисквалификации. Ну да, а что потом будет с его результатами в этих гонках? И опять все заглохло. Без малого 9 месяцев человек в неопределенности. Гоняться он не может, контракт расторгнут. И как ему на жизнь зарабатывать?

  • motte
    Мартин Лаас – новичок команды ... (1)
    motte-Фото

    Перенял эстафету: таарамяе, кангерт, теперь он, Астана давала заработать на хлеб эстам. И сам кирсипуу здесь прижился надолго.

    Спринтеров еще не было эстонских здесь, зато работяга кангерт что творил и как он вытянул нибали на Джиро 2013 года в горах, это было незабываемо!

  • Earl57
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
    Earl57-Фото
    Изербита, Ван дер Хаара и Вантуренхаута вы не увидите на Туре в обозримом будущем хотя бы потому, что их команды имеют континентальный статус и участвовать в ГТ не имеют права. Ну и успехи Изербита на шоссе весьма и весьма скромные. Он регулярно ездит Тур Бельгии, однако и на этапах, и в генерале в целом заканчивает далеко-далеко от первой десятки. Этим летом он планировал проехать 5 гонок МТБ. Проехал в итоге всего полторы. Первая гонка была совсем маленькая и скромненькая по составу. Результат тоже не впечатлил. Потом был этап Кубка мира. Там Изербит упал на середине второго этапа, получил небольшую травму, сошел и на этом его участие в МТБ закончилось. До Пидкока ему далековато...
    Однако этой весной Кристиан Прюдом пообещал, что в следующем году болельщики и журналисты смогут увидеть на Туре команду Uno-X и ее молодого лидера. Общественность настойчиво требует Тобиаса Йоханнессена.
  • velodoctor
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (2)
    velodoctor-Фото

    Сегодня уже Пидкок стартует. Мне стало любопытно, почему Тун Аертс не гоняется, оказывается у него в феврале еще нашли запрещенное вещество в допинг пробе  и отстранили. 

  • Серафим
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (11)
    Серафим-Фото
    Да это личное дело суверенного государства, не мое точно. Хотя считаю, что кириллица лучше передаёт произношение в тюркских языках.
  • лошадка
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
    лошадка-Фото
    Да ладно, зачем вы так. Давайте просто вместе порадуемся что сейчас появились Тадей, Йонас, Ремко и у них еще лет 6-7 надеюсь впереди. да и на классиках просто огонь из бывших и существующих кроссменов)) Ждем Изирбита, Ван де Хара и Вантуренхаута (блин не произносимая у него конечно фамилия)) еще в копилочку!
  • лошадка
    Сын Брэдли Уиггинса мечтает о ... (2)
    лошадка-Фото

    Удачи!! будем следить!

     

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    хехе, один плохой день у него..

    оно, конечно, это здорово - эдакий сразу весь и простак на расслабоне, и во все стороны оптимист, и рубака, и рубаха-парень. ну если, конечно, не изображает "вот это вот всё"

    реальность другая. таланту насыпано столько, что даже не в 100% готовности можно было вытащить этот Тур. консервативно, скушно, но забрать. но нет, мы будем пулять по всем финишам, доминировать в каждом эпизоде, отвечать просто на всё, не забывая светить во все камеры лучезарной улыбкой. ну да, тебе же уже все уши пропели что ты "такой один" и вообще пришла твоя эпоха

    и вдруг! внезапно! оказыватся! - у кого-то был план против всей этой излишней жизнерадостности. и этот план сработал, буквально - как слон наступил.

    однако, со стороны дивана - всё так и есть. - быть свидетелем всему этому было здорово. в первую очередь, конечно, - благодаря именно этому персонажу. и стоит отметить - он не перестал улыбаться и после того, как его вытолкали с пьедестала.

  • AlpenFlow
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    “Хорошо, что у нас в спорте есть молодое поколение. Мы уже великолепно боролись, и впереди ещё больше сражений на Гранд-турах и других крупных гонках. Это великолепно для велоспорта. Хотел бы сидеть на диване и смотреть такую борьбу по телевизору, но я должен бороться за победы по другую сторону экрана.“-парню 24 года, а уже есть молодое поколение и мечты о диване-:)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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