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Мартин Лаас – новичок команды Astana Qazaqstan Team
Astana Qazaqstan Team рада сообщить о подписании однолетнего контракта (на 2023 год) с 29-летним эстонским гонщиком Мартином Лаасом.
Мартин Лаас известен своими спринтерскими качествами. В завершившемся сезоне 2022 года гонщик одержал две победы на этапах «Балтик Чейн Тур», был вторым на этапе «Тура Саудовской Аравии» и третьим в прологе «Тура Сибиу».
Photo credit: @Martin Laas/Bora-Hansgrohe
В целом, среди важнейших результатов Мартина Лааса можно отметить победу на этапе «Арктической Гонки Норвегии», третье призовое место на однодневках «Классика Альмерии» и «Кампеоншап ван Влаандерен» в 2021, две победы на этапах «Тура Словакии» в 2020, а также три победы на этапах «Тура Кореи» в 2019.
«В первую очередь, хочу сказать, что я очень рад подписать контракт с такой командой, как AstanaQazaqstan Team, и я с нетерпением жду начала нового года. Возможно, мой прошлый сезон был не самым удачным, так что надеюсь, что у меня получится начать 2023 год сразу с хороших результатов, и своих личных, и командных. Я готов помогать команде в достижении ее главных задач, и мне хотелось бы поработать с молодыми спринтерами команды, чтобы поделиться с ними своим опытом. И, конечно, я надеюсь, что у меня будут свои шансы реализовать свой потенциал в спринте»,- рассказал Мартин Лаас.
«В следующем году мы бы хотели уделить чуть больше внимания такой не вполне традиционной для нас дисциплине, как спринт, думаю, у нас есть для этого потенциал. Поэтому приход Мартина Лааса в команду может помочь нам в этом. Знаменитый Яан Кирсипуу, с которым я много выступал в прошлом и чье мнение уважаю, порекомендовал обратить внимание на Лааса, как на талантливого и быстрого спринтера. Мартин действительно очень неплохой спринтер, который способен побеждать сам, а кроме того, он может поделиться своим видением и своим опытом в работе с молодыми спортсменами для построения хорошей спринтерской группы», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team
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nightbuster33
Игорь Чжан переходит в Astana ... (11)
Можешь силно не "волноваться",его контракт заканчивается в седующем году,как и у многих других,выдавших много "волнующих" моментов в гонках прошедшего сезона. (Для rude-rider)/
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Earl57
Ваут ван Арт нацелен бороться ... (2)
Ситуация с Тооном Артсом отвратительна, независимо от того, виновен он или нет. Никто не заслуживает такого отношения.
Свен Нис, руководитель теперь его бывшей команды, рассказывал что он дважды обращался в UCI. Потому что о результатах пробы Б ничего никому не сообщили - ни гонщику, ни команде. Ответа Свен так не дождался, его запросы просто проигнорировали. Тоон все это время не стрижется, собираясь доказывать свою невиновность.
Недавно у болельщиков лопнуло терпение и они вышли на митинг с плакатами "Дайте Тоону наконец подстричься" и "UCI, проснись!". Только после этого в UCI заявили, что ждут объяснения г-на Артса. О результатах пробы Б опять ни слова. Еще сказали, что Тоону никто не запрещает участвовать в гонках, пока не будет вынесено решение о его дисквалификации. Ну да, а что потом будет с его результатами в этих гонках? И опять все заглохло. Без малого 9 месяцев человек в неопределенности. Гоняться он не может, контракт расторгнут. И как ему на жизнь зарабатывать?
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motte
Мартин Лаас – новичок команды ... (1)
Перенял эстафету: таарамяе, кангерт, теперь он, Астана давала заработать на хлеб эстам. И сам кирсипуу здесь прижился надолго.
Спринтеров еще не было эстонских здесь, зато работяга кангерт что творил и как он вытянул нибали на Джиро 2013 года в горах, это было незабываемо!
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Earl57
Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
Изербита, Ван дер Хаара и Вантуренхаута вы не увидите на Туре в обозримом будущем хотя бы потому, что их команды имеют континентальный статус и участвовать в ГТ не имеют права. Ну и успехи Изербита на шоссе весьма и весьма скромные. Он регулярно ездит Тур Бельгии, однако и на этапах, и в генерале в целом заканчивает далеко-далеко от первой десятки. Этим летом он планировал проехать 5 гонок МТБ. Проехал в итоге всего полторы. Первая гонка была совсем маленькая и скромненькая по составу. Результат тоже не впечатлил. Потом был этап Кубка мира. Там Изербит упал на середине второго этапа, получил небольшую травму, сошел и на этом его участие в МТБ закончилось. До Пидкока ему далековато...
Однако этой весной Кристиан Прюдом пообещал, что в следующем году болельщики и журналисты смогут увидеть на Туре команду Uno-X и ее молодого лидера. Общественность настойчиво требует Тобиаса Йоханнессена.
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velodoctor
Ваут ван Арт нацелен бороться ... (2)
Сегодня уже Пидкок стартует. Мне стало любопытно, почему Тун Аертс не гоняется, оказывается у него в феврале еще нашли запрещенное вещество в допинг пробе и отстранили.
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лошадка
Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
Да ладно, зачем вы так. Давайте просто вместе порадуемся что сейчас появились Тадей, Йонас, Ремко и у них еще лет 6-7 надеюсь впереди. да и на классиках просто огонь из бывших и существующих кроссменов)) Ждем Изирбита, Ван де Хара и Вантуренхаута (блин не произносимая у него конечно фамилия)) еще в копилочку!
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Shalam s Urala
Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
хехе, один плохой день у него..
оно, конечно, это здорово - эдакий сразу весь и простак на расслабоне, и во все стороны оптимист, и рубака, и рубаха-парень. ну если, конечно, не изображает "вот это вот всё"
реальность другая. таланту насыпано столько, что даже не в 100% готовности можно было вытащить этот Тур. консервативно, скушно, но забрать. но нет, мы будем пулять по всем финишам, доминировать в каждом эпизоде, отвечать просто на всё, не забывая светить во все камеры лучезарной улыбкой. ну да, тебе же уже все уши пропели что ты "такой один" и вообще пришла твоя эпоха
и вдруг! внезапно! оказыватся! - у кого-то был план против всей этой излишней жизнерадостности. и этот план сработал, буквально - как слон наступил.
однако, со стороны дивана - всё так и есть. - быть свидетелем всему этому было здорово. в первую очередь, конечно, - благодаря именно этому персонажу. и стоит отметить - он не перестал улыбаться и после того, как его вытолкали с пьедестала.
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AlpenFlow
Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (5)
“Хорошо, что у нас в спорте есть молодое поколение. Мы уже великолепно боролись, и впереди ещё больше сражений на Гранд-турах и других крупных гонках. Это великолепно для велоспорта. Хотел бы сидеть на диване и смотреть такую борьбу по телевизору, но я должен бороться за победы по другую сторону экрана.“-парню 24 года, а уже есть молодое поколение и мечты о диване-:)
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