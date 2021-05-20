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Astana Qazaqstan Team создаст новую континентальную молодежную команду

Astana Qazaqstan Team создаст новую континентальную молодежную команду

 



  Astana Qazaqstan Team рада сообщить о создании новой Континентальной команды UCI для гонщиков до 23 лет. Новый проект получит название Astana Qazaqstan Development Team и будет нацелен на взращивание молодых талантливых гонщиков, которые в будущем будут иметь шанс перейти в Мировой Тур.
  Команда будет создана внутри той же юридической структуры, что и главная команда Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. Среди главных целей команды в новом сезоне 2022 года будет выступление на наиболее престижных молодежных гонках в Европе, а также, на ряде гонок профессионального уровня.

  «Велоспорт становится моложе и требует лучшей и более глубокой работы с молодыми талантливыми гонщиками. По этой причине многие команды уже обзавелись своими молодежными проектами. Я уже давно вынашивал планы о молодежной команде «Астана», и теперь у нас появилась возможность создать команду для гонщиков до 23 лет внутри нашей структуры. Думаю, что это большой и важный шаг вперед в плане глобального развития как национального велосипедного проекта, и я надеюсь, что у нас все получится. Мы работаем над получением лицензии UCI для континентальный команды для того, чтобы построить хороший календарь для гонщиков, который включил бы в себя большинство важных молодежных гонок в Европе. На данный момент мы рассматриваем состав из десяти человек, приоритет будет отдан казахстанским ребятам, но мы планируем пригласить и несколько талантливых гонщиков из других стран. Таким образом, мы получим шанс создать сильную команду, где у гонщиков будет возможность набираться опыта и учиться друг у друга с тем, чтобы постепенно выйти на уровень нашей главной команды», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

  «Наша Федерация приветствует и поддерживает создание этой молодежной команды внутри структуры Astana Qazaqstan Team, главной велосипедной команды Казахстана. Изначально, проект «Астана» был создан для того, чтобы дать толчок отечественному молодежному велоспорту, и с помощью новой команды мы можем построить очень хорошую структуру, в которой молодые гонщики будут расти через сильный календарь до уровня Мирового Тура», - прокомментировал Нурлан Смагулов, президент Федерации велоспорта Казахстана.

Пресс-служба велокоманды Astana - Premier Tech

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 16:02 | Регистрация: 20.05.2021

    И проводить первенство Республики отдельно или с минимальным привлечением гонщиков из высшей лиги(до 23лет),Т.е.,это будет следующий этап гонок после"Школьника Казахстана".Расширить количество соревнований в областях и городах Республики(от гонок на стадионах по трековой программе до гонок по сельским дорогам),что привлечет массу школьников к занятиям велоспортом. Жаль, что в Республике мало строят новые трассы, стараются переоборудовать старые под новые стандарты.Ведь только ограниченное количество дорог годных для  велогонок делает не возможным проведение  международных гонок без помех общему движению транспорта.Лишь бы все замысли претворились в жизнь.

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    Earl57-Фото

    А Менадор был в какой-то гонке?

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не знаю почему, но по престижности Джиро и Вуэльта уступают Туру, хотя маршруты первых намного интереснее и сложнее в плане горных этапов Итальянцы и испанцы не скупятся на горы, настоящие горы. Вот эти четыре этапа с финишем в гору, просто заглядение. Вот где интрига для генеральщиков. Пора бы и Прюдому брать пример с них. А то непонятно..какие то столы и холмики запихивают один за другим в ряд.
  • wintermute
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    wintermute-Фото
    > Ни чего хорошего для здоровья он не дает

    Как и велосипед, кстати. Импотенция, проблема с коленями, какие там ещё страхи в народе рассказывают?
  • motte
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: Адриен
    Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах, 

    Золотые слова!!!

    Я всегда, когда работал на таком пределе, думал о душе и вот то, опьяняющее чувство кайфа, когда отмыкаешь под струёй воды, это просто не передать словами!!!

    А в межсезонье очень даже любил бегать кроссы, часто со своим соседом, двукратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом. 

  • wintermute
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    wintermute-Фото
    Он пробежал гораздо больше марафонской дистанции, а в перерыве ещё и принял участие в битве. Ну это так, к слову.
  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (1)
    nightbuster33-Фото

    И проводить первенство Республики отдельно или с минимальным привлечением гонщиков из высшей лиги(до 23лет),Т.е.,это будет следующий этап гонок после"Школьника Казахстана".Расширить количество соревнований в областях и городах Республики(от гонок на стадионах по трековой программе до гонок по сельским дорогам),что привлечет массу школьников к занятиям велоспортом. Жаль, что в Республике мало строят новые трассы, стараются переоборудовать старые под новые стандарты.Ведь только ограниченное количество дорог годных для  велогонок делает не возможным проведение  международных гонок без помех общему движению транспорта.Лишь бы все замысли претворились в жизнь.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 6 горных этапов с финишем именно на горе (в гору). Узнаю типичную и такую любимую Джиро.

    Подъем на Санта-Кристина (если бы не те первые 3 км.) смотристя почти также тяжко как и на Мортироло, ну и плюс 8 км. со средним градиентом чуть больше 10% на Менадор (к вершине Ровере) выглядит ещё более сложным. "Доломитовый этап" с вершинами под 2 и за 2 км. - изюминка, т.е. вишенка всия (горной) Джиро

    Остается только узнать нумерацию горных этапов чтобы понять что и как будет ДО и ПОЛЕ них.

  • Адриен
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    Адриен-Фото

    Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах, проклинаешь всё на свете, думаешь - На ... мне всё это надо ? А буквально на следующий день или через день места себе не находишь, если плохая погода - маешься до ноющих мышц... Поэтому, я думаю, и принимают участие в триатлонах, марафонах, лыжных гонках велосипедисты. Если организм тренирован, ПРИУЧЕН к определенным нагрузкам, он требует свое. В конце концов Йейтс бежал не за победой, не за рекордом, а чисто для СЕБЯ. Какая разница - какое время? Добежал, получил удовольствие - МОЛОДЕЦ !.. Кстати, о марафонцах после 50. Я сам несколько раз видел, как пожилые любители бега умирали на трассах разных марафонов. При том, что до старта допускали только тех, кто проходил медицинское обследование и имел допуск. Так что с некоторого возраста это увлечение становится рискованным...

  • Серафим
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    Серафим-Фото

      В принципе, он не пробежал и на 2 спортивный разряд для РФ. 2 разряд - норматив из 2.50. 3 разряд - просто добежать.  На мастера спорта - из 2.20.

      Так что, то что добежал - молодец. А время с его подготовленной сердечно-сосудистой системой более чем скромное. Просто пробежал, проветрился и молодец, что добежал.

  • RVL
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    RVL-Фото
    В том то и дело. В беге он ничего никогда на проф уровне не выиграет.

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