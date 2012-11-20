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Astana Qazaqstan Team объявляет о двух стажерах

Astana Qazaqstan Team объявляет о двух стажерах

Astana Qazaqstan Team объявляет о двух стажерах 

Photo credit: @Gettysport

 

Начиная с 1 августа команда Astana Qazaqstan Team приглашает двух молодых гонщиков в качестве стажеров до конца сезона 2022 года.

Многообещающий казахстанский гонщик Игорь Чжан приходит в Astana Qazaqstan Team в качестве стажера. Двадцатидвухлетний гонщик является действующим чемпионом Азии в групповой гонке, завоевав этот титул в марте текущего года в Душанбе, Таджикистан. Также, в этом сезоне Чжан выиграл однодневную гонку «Гран-при Вело Алания» (1.2) в Турции и был вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Казахстана.

«Мы уже несколько лет следим за Игорем Чжаном, и в последние два сезона гонщик демонстрирует хороший прогресс и стабильность в гонках. Поэтому, пришел момент предоставить ему шанс попробовать себя в Мировом Туре и посмотреть на него в составе команды Astana Qazaqstan Team на нескольких гонках во второй половине сезона», - рассказал Александр Винокуров.

Также, другой молодой гонщик Глеб Сырица присоединится к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера. 

В этом сезоне 22-летний гонщик одержал ряд побед в гонках национального календаря Испании, среди них – «Сиркуито дель Гуадиана» и «Трофео Гуэррита». В 2021 году Сырица выиграл итальянскую однодневную гонку «Сиркуито дель Порто – Трофео Арведи» (1.2).

«Кроме того, у нашей команды есть еще один стажер – Глеб Сырица. У этого молодого гонщика впечатляющие физические данные, и в этом году он выглядел действительно мощно в испанском календаре. Так что, это хорошая возможность проверить его на новом уровне», - добавил Александр Винокуров.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Игорь Чжан Глеб Сырица Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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В тему:

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:24 | Регистрация: 22.05.2013

    Глеб Сырица крутой, выиграл много гонок в Испании, он из клуба Catalunya-Barcelona, екс Локосфинкс good Удачи молодым парням, очень приятно что россиянину дали шанс, сейчас путей развития у талантов не так много.



    У Глеба кстати рост 189см вес 85кг, гигант. 

    1. Имя: Игорь

      shain

      Сегодня, 11:41 | Регистрация: 1.10.2020

      Получит гражданство Казахстана и не будет зарабатывать очки для России. Как и все бывшие россияне, в этой команде.

      1. Имя: Мэлс

        nightbuster33

        Сегодня, 15:02 | Регистрация: 20.05.2021

        На сколько память мне не изменяет Казахстан для России сделал в велоспорте больше,чем кто-либо.Последний пример:А.Власов из континентальной команды получил путёвку вверх через Астану.Так что не стоит поднимать эту тему в сложное для России время в Мировом спорте.Знает ли SHAIN, почему команда ГАЗПРОМ-ВЕЛО не выступает в велотурах,а лишь отдельные(иностранцы) члены команды.

        1. Имя: Ольга

          Earl57

          Сегодня, 15:19 | Регистрация: 7.12.2014

          SHAIN скорее всего украинец... Этим и объясняются его негативные сообщения в адрес россиян и Газпрома.

    2. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 14:30 | Регистрация: 20.11.2012

      серьезные габариты. Он же в основном трековик?

    3. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 14:39 | Регистрация: 20.05.2021

      У.Федоров:рост 193см,вес 80кг.Немного посуше.Это между строк.Главное пришел молодой гонщик с иным видением групповой гонки,благодаря приобретенному опыту в период становления и участия в соревнованиях в стране проживания.

  2. BAXUTOB

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 23.05.2018

    Цитата: shain
    Получит гражданство Казахстана и не будет зарабатывать очки для России. Как и все бывшие россияне, в этой команде.
    Это какие? Что-то не припомню таких новостей

  3. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 13:24 | Регистрация: 22.09.2020

    удачи молодым

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Комментарии

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    RVL-Фото

    А покапавшись в нете- такого не было.

    Была пара засветов на низкорейнговых гонках не российских гонщиков. Так причем тут Газпром, если команда умирала давно, вслед за Катюшей и всем проф Росс велоспортом

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    RVL-Фото
    Даже на вскидку такого не припомню
  • Karmatron
    Серхио Игита – победитель 3 эт ... (7)
    Karmatron-Фото
    Простите, но желания продолжать с Вами беседу нет. Каждый из нас мог бы поделиться своими выводами и поспорить о маршрутах, гонщиках, их сильных и слабых сторонах, перспективах на том или ином маршруте - Вы это, кстати, здорово умеете. Но вместо этого Вы выбираете надменное пустословие. Ваше право.
  • Earl57
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (8)
    Earl57-Фото
    SHAIN скорее всего украинец... Этим и объясняются его негативные сообщения в адрес россиян и Газпрома.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    Earl57-Фото

    Для поклонников женского велоспорта. Зое Бакстед идет стажером в женскую версию EF. В конце мая она выиграла юниорский Тур Фландрии в категории U19. Так что не велокроссом единым... Девушке 17 лет.

  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (8)
    nightbuster33-Фото
    На сколько память мне не изменяет Казахстан для России сделал в велоспорте больше,чем кто-либо.Последний пример:А.Власов из континентальной команды получил путёвку вверх через Астану.Так что не стоит поднимать эту тему в сложное для России время в Мировом спорте.Знает ли SHAIN, почему команда ГАЗПРОМ-ВЕЛО не выступает в велотурах,а лишь отдельные(иностранцы) члены команды.
  • lazhu
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    lazhu-Фото
    На вскидку вспоминается только горная разделка на джиро не-помню-какого-года
  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (8)
    nightbuster33-Фото
    У.Федоров:рост 193см,вес 80кг.Немного посуше.Это между строк.Главное пришел молодой гонщик с иным видением групповой гонки,благодаря приобретенному опыту в период становления и участия в соревнованиях в стране проживания.
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (12)
    RVL-Фото
    А что они выиграли вообще за последние 2 года?
  • sixpack
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (8)
    sixpack-Фото
    серьезные габариты. Он же в основном трековик?

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