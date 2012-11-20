Astana Qazaqstan Team объявляет о двух стажерах

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Начиная с 1 августа команда Astana Qazaqstan Team приглашает двух молодых гонщиков в качестве стажеров до конца сезона 2022 года.



Многообещающий казахстанский гонщик Игорь Чжан приходит в Astana Qazaqstan Team в качестве стажера. Двадцатидвухлетний гонщик является действующим чемпионом Азии в групповой гонке, завоевав этот титул в марте текущего года в Душанбе, Таджикистан. Также, в этом сезоне Чжан выиграл однодневную гонку «Гран-при Вело Алания» (1.2) в Турции и был вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Казахстана.



«Мы уже несколько лет следим за Игорем Чжаном, и в последние два сезона гонщик демонстрирует хороший прогресс и стабильность в гонках. Поэтому, пришел момент предоставить ему шанс попробовать себя в Мировом Туре и посмотреть на него в составе команды Astana Qazaqstan Team на нескольких гонках во второй половине сезона», - рассказал Александр Винокуров.



Также, другой молодой гонщик Глеб Сырица присоединится к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера.



В этом сезоне 22-летний гонщик одержал ряд побед в гонках национального календаря Испании, среди них – «Сиркуито дель Гуадиана» и «Трофео Гуэррита». В 2021 году Сырица выиграл итальянскую однодневную гонку «Сиркуито дель Порто – Трофео Арведи» (1.2).



«Кроме того, у нашей команды есть еще один стажер – Глеб Сырица. У этого молодого гонщика впечатляющие физические данные, и в этом году он выглядел действительно мощно в испанском календаре. Так что, это хорошая возможность проверить его на новом уровне», - добавил Александр Винокуров.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team