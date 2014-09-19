Игорь Чжан переходит в Astana Qazaqstan Team

Действующий чемпион Азии в групповой гонке Игорь Чжан следующие два сезона будет защищать цвета казахстанской команды Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. После трех месяцев стажировки и четырех проведенных гонок 23-летний казахстанский гонщик подписал с «Астаной» двухлетний контракт (2023 и 2024).

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«Для меня начинается новая и очень важная глава в моей карьере. Конечно, я очень рад подписать контракт с Astana Qazaqstan Team и возможности выступать в Мировом Туре бок о бок с лучшими гонщиками мира, представлять цвета своей страны в высшей лиге мирового велоспорта. Кроме того, конечно, это еще и большая ответственность, которая меня очень мотивирует, ведь впереди много работы. Всегда есть чему учиться и к чему стремиться. Я благодарю руководство команды за оказанное доверие, буду стараться его оправдать», - сказал Игорь Чжан.



В завершившемся сезоне 2022 года Игорь Чжан добился своего главного на данный момент успеха, выиграв групповую гонку чемпионата Азии, защищая цвета национальной сборной. Помимо этого, он отметился вторым местом в «разделке» на чемпионате Казахстана, выиграл однодневную гонку «Гран-при Алании» и стал третьим в общем зачете «Тура Сакарии».



В рамках стажировки в Astana Qazaqstan Team Чжан проехал три многодневки (Арктическая Гонка Норвегии, Тур Словакии и Тур Лангкави) и одну однодневку (Гран Пьемонте). Помимо помощи лидерам команды на этих гонках, Игорь Чжан отметился 9-м местом на решающем горном этапе «Арктической Гонки Норвегии» и 20-м местом в общем зачете «Тура Словакии».



«Как я уже говорил, на протяжении нескольких лет мы внимательно следили не только за результатами, но и за прогрессом Игоря Чжана. В последние два года гонщик демонстрирует стабильный рост и результаты, поэтому стажировка в нашей команде была логичным шагом. Игорь достойно проявил себя в тех гонках, где он выступал в составе Astana Qazaqstan Team, хорошо поддерживал лидеров, набирался опыта, который ему будет жизненно необходим в будущем. Предстоит много работы вместе, и я считаю, что наша команда – это лучшее место для того, чтобы развивать молодых отечественных гонщиков, давая им шанс проявить себя в Мировом Туре – главной велосипедной лиге мира», - сказал Александр Винокуров.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team