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Игорь Чжан переходит в Astana Qazaqstan Team

Игорь Чжан переходит в Astana Qazaqstan Team

 

Действующий чемпион Азии в групповой гонке Игорь Чжан следующие два сезона будет защищать цвета казахстанской команды Мирового Тура Astana Qazaqstan Team. После трех месяцев стажировки и четырех проведенных гонок 23-летний казахстанский гонщик подписал с «Астаной» двухлетний контракт (2023 и 2024).

 

Игорь Чжан переходит в Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

  

«Для меня начинается новая и очень важная глава в моей карьере. Конечно, я очень рад подписать контракт с Astana Qazaqstan Team и возможности выступать в Мировом Туре бок о бок с лучшими гонщиками мира, представлять цвета своей страны в высшей лиге мирового велоспорта. Кроме того, конечно, это еще и большая ответственность, которая меня очень мотивирует, ведь впереди много работы. Всегда есть чему учиться и к чему стремиться. Я благодарю руководство команды за оказанное доверие, буду стараться его оправдать», - сказал Игорь Чжан.

В завершившемся сезоне 2022 года Игорь Чжан добился своего главного на данный момент успеха, выиграв групповую гонку чемпионата Азии, защищая цвета национальной сборной. Помимо этого, он отметился вторым местом в «разделке» на чемпионате Казахстана, выиграл однодневную гонку «Гран-при Алании» и стал третьим в общем зачете «Тура Сакарии».

В рамках стажировки в Astana Qazaqstan Team Чжан проехал три многодневки (Арктическая Гонка Норвегии, Тур Словакии и Тур Лангкави) и одну однодневку (Гран Пьемонте). Помимо помощи лидерам команды на этих гонках, Игорь Чжан отметился 9-м местом на решающем горном этапе «Арктической Гонки Норвегии» и 20-м местом в общем зачете «Тура Словакии».

«Как я уже говорил, на протяжении нескольких лет мы внимательно следили не только за результатами, но и за прогрессом Игоря Чжана. В последние два года гонщик демонстрирует стабильный рост и результаты, поэтому стажировка в нашей команде была логичным шагом. Игорь достойно проявил себя в тех гонках, где он выступал в составе Astana Qazaqstan Team, хорошо поддерживал лидеров, набирался опыта, который ему будет жизненно необходим в будущем. Предстоит много работы вместе, и я считаю, что наша команда – это лучшее место для того, чтобы развивать молодых отечественных гонщиков, давая им шанс проявить себя в Мировом Туре – главной велосипедной лиге мира», - сказал Александр Винокуров.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Игорь Чжан Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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В тему:

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  1. Имя: Sasha

    sashaney

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 19.09.2014

    А почему изменили привычное Kaz на Qaz? Пропустил этот момент.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Просто в казахской транскрипции .Государство тоже переименовали в Qazaqstan.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Sasha

      sashaney

      Вчера, 19:54 | Регистрация: 19.09.2014

      Это с чем то связно? Смотрю в ООН, Госдеп - везде Kaz.

    2. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 23:10 | Регистрация: 4.08.2018

      Судя по несчастной Астане, которую переименовали в шестой раз, сам Казахстан еще не раз переименуют.

  3. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 20:36 | Регистрация: 4.05.2017

    C Глебом Сырицей есть контракт, кто в курсе?

  4. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 22.09.2020

    ну хоть какая то новость и то хлеб, а так рад что подписывают доморощеных гоньщиков 

  5. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:23 | Регистрация: 20.05.2021

    Измена письменности, в связи с переходом на латинницу,не значит измена названия государства. Перед ВОВ,в Казахстане уже использовалась латинница.Лица,рожденные в Казахстане до ВОВ,возможно сохранили свидетельства о рождении,написанные на казахском языке с использыванием латинницы.Пока Казахстан входит в число 12 государств с частичным использованем латинницы.После полного использывния присоединится к числу 131 государств,где латинница используется во всех сферах.

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Измена письменности, в связи с переходом на латинницу,не значит измена названия государства. Перед ВОВ,в Казахстане уже использовалась латинница.Лица,рожденные в Казахстане до ВОВ,возможно сохранили свидетельства о рождении,написанные на казахском языке с использыванием латинницы.Пока Казахстан входит в число 12 государств с частичным использованем латинницы.После полного использывния присоединится к числу 131 государств,где латинница используется во всех сферах.

  • nightbuster33
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Теперь, следует дождаться откровений других претендентов на самые высокие места на пьедестале в гонках следующего сезона,чтобы высказать мнение о каждом из них Не забывая,что только совместное их участие в каждой гонке могут определить истинных виновников торжества.

  • Серафим
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Серафим-Фото
    Судя по несчастной Астане, которую переименовали в шестой раз, сам Казахстан еще не раз переименуют.
  • Ернат
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Ернат-Фото

    ну хоть какая то новость и то хлеб, а так рад что подписывают доморощеных гоньщиков 

  • дрокер
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    дрокер-Фото
    C Глебом Сырицей есть контракт, кто в курсе?
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото
    Это с чем то связно? Смотрю в ООН, Госдеп - везде Kaz.
  • Astanaforever
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Просто в казахской транскрипции .Государство тоже переименовали в Qazaqstan.
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото

    А почему изменили привычное Kaz на Qaz? Пропустил этот момент.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Это лучше, чем когда девушки ошибаются с дверью, в которую стучат) 

  • MVDP
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    MVDP-Фото
    Натуральный блондин, на всю страну такой один.

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