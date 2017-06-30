Луис Леон Санчес возвращается в Astana Qazaqstan Team

Многоопытный испанский гонщик Луис Леон Санчес возвращается в состав Astana Qazaqstan Team. После сезона, проведенного в другом проекте, Санчес подписал новый однолетний контракт (на 2023 год) с казахстанской командой Мирового Тура.

Photo credit: @Gettysport

«Я невероятно рад вернуться в команду «Астана», по сути, вернуться домой. Я испытываю невероятные чувства, вновь подписав контракт с командой, для меня это большая радость и огромная мотивация. Я хочу поблагодарить Александра Винокурова и все руководство проекта за эту возможность. Так случилось, что в конце прошлого года нам пришлось расстаться, но я использовал прошедший сезон максимально продуктивно, много работал, получал новый опыт, старался совершенствоваться в профессиональном плане. Конечно, я благодарен своей текущей команде за прекрасную возможность провести сезон 2022 года вместе, но сейчас я с нетерпением жду воссоединения с Astana Qazaqstan Team, чтобы вместе продолжить двигаться к новым целям», - сказал Луис Леон Санчес.



Луис Леон Санчес провел в проекте «Астана» семь сезонов (с 2015 по 2021), за которые успел одержать целую серию побед, среди которых этапы «Тура Страны Басков» и «Вольты Альгарве» в 2016, «Гран-при Бруно Бегелли» в 2017, этапы «Тура Альп», «Тура Алматы» и «Вуэльта Мурсии» в 2018, этап «Тура Швейцарии» в 2019, групповая гонка чемпионата Испании в 2020 и «Классика Вильяфранка-де-Ордисия» в 2021.



В рамках сезона 2022 года Санчес отметился такими результатами, как 13-е место в общем зачете «Тур де Франс» и 16-е место в генеральной классификации «Вуэльты Испании».



«Мы все прекрасно знаем Луиса Леона Санчеса, знаем его сильные стороны, возможности. Это отличный командный гонщик, великолепный помощник и настоящий профессионал. Было жаль терять такого надежного гонщика в прошлом году, но так сложились обстоятельства. И теперь, я очень рад, что появилась возможность вновь пригласить его в команду, подписать с ним контракт. На Санчеса можно положиться в любой гонке, можно быть уверенным, что он выложится на 100% ради достижения командных целей. Поэтому, могу лишь добавить «добро пожаловать домой, Луис Леон», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team