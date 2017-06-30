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Луис Леон Санчес возвращается в Astana Qazaqstan Team

Луис Леон Санчес возвращается в Astana Qazaqstan Team

 

Многоопытный испанский гонщик Луис Леон Санчес возвращается в состав Astana Qazaqstan Team. После сезона, проведенного в другом проекте, Санчес подписал новый однолетний контракт (на 2023 год) с казахстанской командой Мирового Тура.

 

Луис Леон Санчес возвращается в Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

  

«Я невероятно рад вернуться в команду «Астана», по сути, вернуться домой. Я испытываю невероятные чувства, вновь подписав контракт с командой, для меня это большая радость и огромная мотивация. Я хочу поблагодарить Александра Винокурова и все руководство проекта за эту возможность. Так случилось, что в конце прошлого года нам пришлось расстаться, но я использовал прошедший сезон максимально продуктивно, много работал, получал новый опыт, старался совершенствоваться в профессиональном плане. Конечно, я благодарен своей текущей команде за прекрасную возможность провести сезон 2022 года вместе, но сейчас я с нетерпением жду воссоединения с Astana Qazaqstan Team, чтобы вместе продолжить двигаться к новым целям», - сказал Луис Леон Санчес.

Луис Леон Санчес провел в проекте «Астана» семь сезонов (с 2015 по 2021), за которые успел одержать целую серию побед, среди которых этапы «Тура Страны Басков» и «Вольты Альгарве» в 2016, «Гран-при Бруно Бегелли» в 2017, этапы «Тура Альп», «Тура Алматы» и «Вуэльта Мурсии» в 2018, этап «Тура Швейцарии» в 2019, групповая гонка чемпионата Испании в 2020 и «Классика Вильяфранка-де-Ордисия» в 2021.

В рамках сезона 2022 года Санчес отметился такими результатами, как 13-е место в общем зачете «Тур де Франс» и 16-е место в генеральной классификации «Вуэльты Испании».

«Мы все прекрасно знаем Луиса Леона Санчеса, знаем его сильные стороны, возможности. Это отличный командный гонщик, великолепный помощник и настоящий профессионал. Было жаль терять такого надежного гонщика в прошлом году, но так сложились обстоятельства. И теперь, я очень рад, что появилась возможность вновь пригласить его в команду, подписать с ним контракт. На Санчеса можно положиться в любой гонке, можно быть уверенным, что он выложится на 100% ради достижения командных целей. Поэтому, могу лишь добавить «добро пожаловать домой, Луис Леон», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

 

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Лулу классный гонщик, трудяга.. Позитивный человек, Я рад, что он возвращается. Но....что нет больше молодых , перспективных талантов из несколько тысяч спортсменов, что придут в команду и будут показывать результаты? Где подписания? Эй господа селекционеры команды ау? Неужели и в следующем сезоне будут гоняться опять одни старперы? И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Astanaforever
    Луис Леон Санчес возвращается ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лулу классный гонщик, трудяга.. Позитивный человек, Я рад, что он возвращается. Но....что нет больше молодых , перспективных талантов из несколько тысяч спортсменов, что придут в команду и будут показывать результаты? Где подписания? Эй господа селекционеры команды ау? Неужели и в следующем сезоне будут гоняться опять одни старперы? И так Астана одна из самых старых по возрасту гонцов команд. Посмотрите на возраст гонщиков в Инеос, Джамбо. Одни юнцы. Вот молодцы спортивные менеджеры. Зрят в корень. В будущее. Вот так надо.
  • HalidS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (12)
    HalidS-Фото
    вот список гонщиков, которых он опережал в этом году: Беннет, Ван Поппель, Мерлир, Гавирия, Ниццоло, Мэттьюс, Гирмай, Демар,Кэвендиш.
  • SVS
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (12)
    SVS-Фото
    Не те гонки смотрим, не те :)...
    «Видишь суслика? Нет? А он есть!»
  • lazhu
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (12)
    lazhu-Фото

    Вальверде в десятке! Хуаныч тот еще!

  • uran
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (12)
    uran-Фото
    Странно что Arnaud De Lie не из Intermarch? - Wanty - Gobert Mat?riaux
  • uran
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (6)
    uran-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    Очень нравится, что выбирают лучшего доместика, а то чемпионы и так в лучах софитов купаются.
    Последняя фраза очень мудрая. Применительно и к спорту, и к текущей ситуации в мире ( особенно в рф)
    Друг познается в беде...
  • василий
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (12)
    василий-Фото

    Тоже просмотрел почти все гонки более менее значимые но не помню этого спринтера

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (85)
    Earl57-Фото

    Квики официально сообщили что Микель Оноре покидает их чтобы присоединиться к другой команде. Инфа есть на их сайте.

    Разбегаются хлопцы...

  • Ернат
    Винченцо Нибали: “На месте Рем ... (2)
    Ернат-Фото

    нашел бы одного молодого перспективно гоньщика в Астану

  • M-07
    Презентация маршрута Джиро д' ... (24)
    M-07-Фото

    А вместо Джиро или Вуэльты 3-недельный Энеко-тур можно было бы и сделать. Не надо слишком держаться за традиции, ГТ нужно делать не только с упором на горы. Не горная Тиррено-2019 была одной из самых интересных неделек за последние лет 10. Да и статус монументов можно менять, по мне, Страде Бьянке куда лучше и интереснее, чем та же Милан - Сан-Ремо.

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