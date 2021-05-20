VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team

Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team

 

Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team после сезона, проведенного в континентальной команде. 20-летний итальянский гонщик, проведший несколько гонок в составе казахстанской команды Мирового Тура в конце 2022 года, подписал двухлетнее соглашение с AstanaQazaqstan Team в качестве нео-профессионала (на 2023 и 2024).

 

Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team

 Photo credit: @Gettysport

  

«Я по-настоящему счастлив подписать этот контракт, который претворяет мои мечты в реальность. Прошлый сезон 2022 года оказался настоящим испытанием для меня, и я очень благодарен команде за веру в меня и предоставленный шанс оказаться в Мировом Туре. Я сверх мотивирован начать сезона как можно лучше, чтобы полностью оправдать доверие команды», - сказал Джанмарко Гарофоли.

Джанмарко Гарофоли – молодой гонщик, который провел очень успешный сезон в 2021 году, когда он одержал победу на одном из этапов и занял второе призовое место в общем зачете «Джиро Валле д’Аоста». Но, на его выступления в сезоне 2022 года огромное влияние оказал КОВИД и последствия заболевания. Тем не менее, в конце сезона Гарофоли успел выступить в нескольких гонках в составе Astana Qazaqstan Team – «Венето Классик» и «Джиро дель Венето», где он оказал поддержку Мигелю Анхелю Лопесу, завершившему гонку на 4-м месте.

«Сезон для Джанмарко Гарофоли получился очень сложным из-за КОВИДа и его последствий, так что он не сумел раскрыть свой потенциал, потратив большую часть года на восстановление после болезни. Тем не менее, те несколько гонок в составе континентальной команды и пара «классик» вместе с командой Мирового Тура убедили нас пригласить его в Astana Qazaqstan Team, чтобы дать молодому гонщику шанс добиться высоких целей», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джанмарко Гарофоли Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 20.05.2021

    Будет самым молодым членом команды Астана,лишь бы преодолел последствия ковида и надеятся на успешное выступление остальных,чтобы никогда не стоял вопрос:"Быть или не быть?" в гонках Мирового Тура. С подписанием В.Пронского будет полный комплект команды.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 ноября

Domenico Pozzovivo (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Jesus Ezquerra (Burgos - BH)

1 декабря

Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma)

2 декабря

Nicolas Edet (Team Arkea - Samsic)

Koen Bouwman (Jumbo - Visma)

Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (84)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)