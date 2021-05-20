- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 13:28
Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team
Джанмарко Гарофоли переходит в Astana Qazaqstan Team после сезона, проведенного в континентальной команде. 20-летний итальянский гонщик, проведший несколько гонок в составе казахстанской команды Мирового Тура в конце 2022 года, подписал двухлетнее соглашение с AstanaQazaqstan Team в качестве нео-профессионала (на 2023 и 2024).
Photo credit: @Gettysport
«Я по-настоящему счастлив подписать этот контракт, который претворяет мои мечты в реальность. Прошлый сезон 2022 года оказался настоящим испытанием для меня, и я очень благодарен команде за веру в меня и предоставленный шанс оказаться в Мировом Туре. Я сверх мотивирован начать сезона как можно лучше, чтобы полностью оправдать доверие команды», - сказал Джанмарко Гарофоли.
Джанмарко Гарофоли – молодой гонщик, который провел очень успешный сезон в 2021 году, когда он одержал победу на одном из этапов и занял второе призовое место в общем зачете «Джиро Валле д’Аоста». Но, на его выступления в сезоне 2022 года огромное влияние оказал КОВИД и последствия заболевания. Тем не менее, в конце сезона Гарофоли успел выступить в нескольких гонках в составе Astana Qazaqstan Team
«Сезон для Джанмарко Гарофоли получился очень сложным из-за КОВИДа и его последствий, так что он не сумел раскрыть свой потенциал, потратив большую часть года на восстановление после болезни. Тем не менее, те несколько гонок в составе континентальной команды и пара «классик» вместе с командой Мирового Тура убедили нас пригласить его в Astana Qazaqstan Team, чтобы дать молодому гонщику шанс добиться высоких целей», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team
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