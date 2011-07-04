VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона

Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона

 

Действующий чемпион мира до 23 лет Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team и проведет в казахстанской команде еще два сезона (2023 и 2024).

 

Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона

 Photo credit: @SprintCycling

  

«Эти два дебютных года в Мировом Туре многое мне дали, хотя первые профессиональные сезоны прошли непросто, в первую очередь из-за пандемии, которая оказала большое влияние на многие компоненты и в подготовке, и в гонках. Тем не менее, вместе с командой удалось проделать большой объем работы, набрался опыта, в том числе и на Гранд-турах - я был рад в этом сезоне проехать «Вуэльту Испании». И конечно, начали приходить первые результаты; главным успехом стала победа на чемпионате мира до 23 лет, я был очень рад принести эту золотую медаль и майку чемпиона своей стране, это многое для меня значит. Впереди еще много работы, и я рад, что продолжу выступать в команде «Астана», в коллективе, в котором прекрасно себя чувствую, где есть поддержка и понимание. Уже настраиваюсь на новый сезон и надеюсь, что придут и первые победы на профессиональном уровне», - сказал Евгений Федоров.

Евгений Федоров (22 года) перешел в Мировой Тур в 2021 году, подписав свой первый профессиональный контракт с Astana Qazaqstan Team. В свой первый год в высшей велосипедной лиге Федоров стал чемпионом Казахстана в групповой гонке и впервые проехал бельгийские весенние классики, «Тур Фландрии», «Гент-Вевельгем», «Омлууп Хет Ньюзблад» и другие. 

Главным достижением 2022 года стала победа в групповой гонке молодежного чемпионата мира. Помимо этого весомого результата на счету Евгения Федорова второе место в молодежной версии «Тура Ломбардии», победа в «разделке» на чемпионате Азии и дебютное участие в Гранд-туре «Вуэльта Испании».

«Победа Евгения на чемпионате мира принесла всему Казахстану непередаваемые эмоции и радость, которые мотивируют продолжать работать изо всех сил. За два прошедших года Федоров серьезно добавил, набрался опыта, которого ему не хватало. Например, участие в «Вуэльте Испании» помогло спортсмену добиться успеха на чемпионате мира. Поэтому, вполне логично, что нужно продолжать работать в том же направлении, что мы и собираемся делать в следующие два сезона. У Евгения есть большой потенциал, он готов работать не покладая рук, поэтому, можно уверенно сказать, что первые серьезные результаты не заставят себя ждать», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Евгений Федоров Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 16:10 | Регистрация: 20.05.2021

    Вера и надежда всех любителей казахстанского велоспорта сделал верный следующий шаг в мир Большого спорта.Поздравления и пожелания в будущем.

    1. RVL

      Вчера, 19:39 | Регистрация: 30.08.2012

      +1

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 17:15 | Регистрация: 22.09.2020

    хороший , простой парень, близко общался в живую, позитивный парень

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 23:16 | Регистрация: 4.07.2011

      Успехов и здоровья ему передавайте и Госпожа Удача пусть чаще улыбается ему.

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 18:11 | Регистрация: 8.07.2013

    Надежды сбываются, мечты воплощаются, желанья становятся явью.

    Красиво сказал ,но не о чем. Хочеться чтобы Астана просто побеждала.

    Удачи и побед Евгению ,он провел классный сезон и я желаю ему чтобы сезоны 23-24 сложились для него еще лучше.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:48 | Регистрация: 30.06.2017

    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?

    Вся жизнь это гонка.

  5. close2you

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
    Только на гонках до 23х лет, в которых он,скорее всего уже выступать не будет ))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
    Только на гонках до 23х лет, в которых он,скорее всего уже выступать не будет ))
  • uran
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    uran-Фото
    Если Ремко будет так же уезжать в горах как Лэнс от Пантани Бассо Ульриха то флаг ему в руки. А характер босса сейчас и не нужен, это раньше лидер строил команду под себя, сейчас команда строится под лидера.
  • Геродот
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Геродот-Фото

    Это верно. Армстронг чувствует себя прекрасно. Гоняет на маунтинбайке, бегает, комментит в ютубе. Страву его гляньте, ему полтинник а форма отличная.



    Ремко ваш дутый пузырь. Еле одну Вуэльту взял и уже записан в "Армстронги"))

  • motte
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    motte-Фото
    Успехов и здоровья ему передавайте и Госпожа Удача пусть чаще улыбается ему.
  • дрокер
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    дрокер-Фото
    Ленс- Гранде. Точка. Ремко ещё не раскрылся полностью, потенциал огромный
  • SVS
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    SVS-Фото
    Совет - меньше неприязни, больше позитивного. А то прям жалко Вас, если честно...
  • Sezar
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Sezar-Фото

    По характеру может быть и похоже. С точки зрения размера и уникальности таланта Ремко  будет покруче.

  • Гонщик
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.
    Ясное дело, Поги уже после второго сдулся, а Ремко и первого не взял. Ленс легенда. 

  • Astanaforever
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
  • RVL
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    RVL-Фото
    Лень с телефона эквилибрировать. По этому по пунктам.

    1. Босс сдался...придушили как клопа с позором на весь мир. Если бы не сдался, крутили бы его до последних даже не маек...

    2.учитесь считать. Тужился , ушел, и тужился... сколько раз он уходил?)) Задача для ...

    3. это факт, даже вы не против

    4. По моему упырь редкостный))

    ЗЫ. Сколько на грудь взяли?)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 ноября

Ben O'Connor (Ag2r - Citroen)

Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

26 ноября

Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (69)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)