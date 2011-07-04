Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team еще на два сезона

Действующий чемпион мира до 23 лет Евгений Федоров остается в Astana Qazaqstan Team и проведет в казахстанской команде еще два сезона (2023 и 2024).

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«Эти два дебютных года в Мировом Туре многое мне дали, хотя первые профессиональные сезоны прошли непросто, в первую очередь из-за пандемии, которая оказала большое влияние на многие компоненты и в подготовке, и в гонках. Тем не менее, вместе с командой удалось проделать большой объем работы, набрался опыта, в том числе и на Гранд-турах - я был рад в этом сезоне проехать «Вуэльту Испании». И конечно, начали приходить первые результаты; главным успехом стала победа на чемпионате мира до 23 лет, я был очень рад принести эту золотую медаль и майку чемпиона своей стране, это многое для меня значит. Впереди еще много работы, и я рад, что продолжу выступать в команде «Астана», в коллективе, в котором прекрасно себя чувствую, где есть поддержка и понимание. Уже настраиваюсь на новый сезон и надеюсь, что придут и первые победы на профессиональном уровне», - сказал Евгений Федоров.



Евгений Федоров (22 года) перешел в Мировой Тур в 2021 году, подписав свой первый профессиональный контракт с Astana Qazaqstan Team. В свой первый год в высшей велосипедной лиге Федоров стал чемпионом Казахстана в групповой гонке и впервые проехал бельгийские весенние классики, «Тур Фландрии», «Гент-Вевельгем», «Омлууп Хет Ньюзблад» и другие.



Главным достижением 2022 года стала победа в групповой гонке молодежного чемпионата мира. Помимо этого весомого результата на счету Евгения Федорова второе место в молодежной версии «Тура Ломбардии», победа в «разделке» на чемпионате Азии и дебютное участие в Гранд-туре «Вуэльта Испании».



«Победа Евгения на чемпионате мира принесла всему Казахстану непередаваемые эмоции и радость, которые мотивируют продолжать работать изо всех сил. За два прошедших года Федоров серьезно добавил, набрался опыта, которого ему не хватало. Например, участие в «Вуэльте Испании» помогло спортсмену добиться успеха на чемпионате мира. Поэтому, вполне логично, что нужно продолжать работать в том же направлении, что мы и собираемся делать в следующие два сезона. У Евгения есть большой потенциал, он готов работать не покладая рук, поэтому, можно уверенно сказать, что первые серьезные результаты не заставят себя ждать», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team